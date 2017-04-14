 Правительство Гройсмана будет и дальше работать. Оппозицию это не устраивает, - Игорь Луценко

Об этом народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко сказал в комментарии Цензор.НЕТ.
"Правительство будет и дальше работать. Ясно, что такая ситуация устраивает Гройсмана. А оппозицию - нет. Мы будем добиваться создания общественного запроса, объясняя, что в стране есть такая кадровая проблема - не те люди руководят процессом. Соответственно, будем готовить определенные акции".
При этом Луценко выразил уверенность в том, что до осени в правительстве не будет кадровых изменений.
"В свое время Президент высказывал мнение, что определенных министров могут заменить. Но это не зависит от этапности отчета правительства. Этот процесс будет развиваться сам по себе. Однако до осени там вряд ли будут какие-то кадровые изменения".
Больше мнений народных депутатов о годе работы правительства Гройсмана читайте здесь.
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