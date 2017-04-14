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 Политика Украины
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 Правительство Гройсмана будет и дальше работать. Оппозицию это не устраивает, - Игорь Луценко

Вопрос об отчете правительства Владимира Гройсмана перед Верховной Радой и его возможной отставки на сегодняшний день законсервирован.

Об этом народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

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"Правительство будет и дальше работать. Ясно, что такая ситуация устраивает Гройсмана. А оппозицию - нет. Мы будем добиваться создания общественного запроса, объясняя, что в стране есть такая кадровая проблема - не те люди руководят процессом. Соответственно, будем готовить определенные акции".

При этом Луценко выразил уверенность в том, что до осени в правительстве не будет кадровых изменений.

"В свое время Президент высказывал мнение, что определенных министров могут заменить. Но это не зависит от этапности отчета правительства. Этот процесс будет развиваться сам по себе. Однако до осени там вряд ли будут какие-то кадровые изменения".

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Больше мнений народных депутатов о годе работы правительства Гройсмана читайте здесь.
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Да пускай работает, а то страшно что следующие нахреновертят
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А что делать если оппозиция не устраивает? все эти "новые лица",йюли,рабиновичи с бойками, самонемочи?Это оппозиция? обнять и плакать
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Игореша только и может что балаболить, да вертолеты в Раду приносить, бездельник...
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Да ну, он так присосался к свиноматке, что хер оторвешь теперыча.
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Батькивщина уже вступила с Игорьком в жопозиционный блок?
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Ну порохоботы распоясались. Эту бы энергию да в полезных целях, на передок на пару месяцев, чтобы штаны ....
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Не только ботов, на и калошей, и сапог резиновых со всей ВР на передок хоть бы на сутки... Они бы по другому запели...
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Зачем обижать шайку ворья во главе с Шестерилой Гройсманом ? Они не работают - они только распределяют воровские схемы. Когда придут к власти люди , то украинцы прозреют . Оказывается нами правили дебилы отбросы типа мародёра Ревы и Розенко .
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Это называется теперь работой? Раньше это было ОПГ, грабеж и воровство в особо крупных размерах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство Гройсмана будет и дальше работать. Оппозицию это не устраивает, - Игорь Луценко
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