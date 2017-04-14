 На Пасху боевикам "ДНР" приказали усилить контроль на КПВВ из-за опасности "украинских диверсий", - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Руководство "ДНР" отдало указание об усилении контроля и фильтрационных мероприятий на КПВВ со своей стороны "в связи с опасностью проникновения украинских диверсантов перед и в ходе пасхальных праздников с целью диверсий и акций саботажа в общественных местах", - написал он.
По словам Тымчука, после проведенного совещания с представителями руководства "МВД" и "МО ДНР", было отклонено предложение "МГБ ДНР" о введении "особого режима" работы КПВВ в предпраздничные и праздничные дни.
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