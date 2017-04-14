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 На Пасху боевикам "ДНР" приказали усилить контроль на КПВВ из-за опасности "украинских диверсий", - ИС

Руководство "ДНР" отдало приказ об усилении контроля на контрольных пунктах въезда-выезда с их стороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Руководство "ДНР" отдало указание об усилении контроля и фильтрационных мероприятий на КПВВ со своей стороны "в связи с опасностью проникновения украинских диверсантов перед и в ходе пасхальных праздников с целью диверсий и акций саботажа в общественных местах", - написал он.

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По словам Тымчука, после проведенного совещания с представителями руководства "МВД" и "МО ДНР", было отклонено предложение "МГБ ДНР" о введении "особого режима" работы КПВВ в предпраздничные и праздничные дни.

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Нє спать! Всюди біндєри! Трусіться і гавкайте.
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На Пасху боевикам "ДНР" приказали усилить контроль на КПВВ из-за опасности "украинских диверсий", - ИС

Полиция не ожидает провокаций в Киеве во время Пасхальных праздников, - Крищенко

Занавес!
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повышенная боевая готовность,в паску мину,в яйцо гранату!
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скоріше можливо навпаки.... она кацапа затримали з вибухівкою ....ця шидота колорадське лізе як ота проказа....
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На Пасху надо пропустить пару фур с тех спиртом и раздавать его на шару , только что бы не сразу дохли а через пару недель.
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Торговля идёт не волнуйтесь! На украинских дозорах НИ капли алкоголя
Пропагада она и в Африке пропаганда
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Попрошу не путать торговлю с эвтаназией . Они все равно не жильцы , их если мы не замочим , так Хуйло в сартире замочит , а так сдохнут счстливыми.
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Тада.

Коварные укропы будут просачиваться через несокрушимую оборону Донбабве и стучать ополченцев по яйцам, приговаривая "Христос воскрес!!!!"
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Лучший способ покраски яиц орка , одно синее молотком , а второе красное кипятком . Мы ж каратели по другому не положено.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Пасху боевикам "ДНР" приказали усилить контроль на КПВВ из-за опасности "украинских диверсий", - ИС
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