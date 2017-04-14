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 Политика Украины, Экономика
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 В ближайшие годы Украина должна стать экономически развитой и оборонно сильной, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал отойти от политических флагов и объединиться вокруг желто-голубого.

Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады во время Часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"В ближайшие годы мы должны дать эффективный ответ, что Украина должна стать сильной экономически развитой и оборонно сильной. Это наша с вами задача. Задание, которое мы должны выполнить. Хочу подчеркнуть, что все это стало возможным только потому, что у нас есть поддержка и правительственные инициативы, и парламентские инициативы, у нас поддержка украинского парламента, у нас эффективное взаимодействие с президентом страны. Мы должны быть с вами объединены. Я думаю, что время, когда мы должны немного отставить в сторону свои политические флаги наступил. У нас должен быть единый флаг - это флаг нашего государства, и единый национальный интерес - это успешная Украина, в которой каждый гражданин чувствует себя достойно и безопасно", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2017-й имеет перспективы стать годом роста экономики. Мы должны победить бедность, - Гройсман

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что уровень инфляции в 2017 году составит до 10%.


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В першу чергу відійти від прапору Рошену та власного бізнесу і об'єднатись навколо Національного прапора має сам Президент і прем'єр-міністр! Майно та бізнеси чиновників мають бути продані, а гроші мають бути розміщені в українських банках на депозитах! Це буде сигнал всім іншим, що треба обєднуватись навколо українського прапора. Поки Президент та його бидло-команда тримають гроші та активи в офшорах та на закордонних рахунках ніхто в ці ідіотські розмови про об'єднання не повірить! Народ України не лохи і якщо влада тримає гроші в доларах і боїться класти на депозит в банках, виводячи власність на офшори, то всі розмови влади про об'єднання народ сприймає як дебільні жарти. Народ давно об'єднався навколо армії та флоту, навколо добровольців та патріотів і фінансує цю війну з власної кишені, а влада досі ходить і закликає себе до дій.
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Промова Остапа Гройсмана на засіданні шахматного клубу у Нью Верховній Раді.
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Да правильно он делает,..пидарасы не стоят того ,чтобы их осуждали, а косатая узница, тварь похлеще тех пидарасов вместе взятых...
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Т.е. не папередники! Йулька винававата? В ближайшие годы Украина должна стать экономически развитой и оборонно сильной, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4096
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азаров назвал януковича мелкой енакиевской шантрапой микулай азиров пишет книги беглый бывший Гройсман не критикует"Мы имеем сегодня 130 миллиардов бюджета украинских войск, нашей безопасности и обороны, но я считаю лучшим увеличение вдвое оборонного бюджета нашей страны", , правительство остановило падение и в 2016 году нарастило добычу на 100 млн "кубов". План на 2017 год предусматривает увеличить добычу еще на 500 млн кубометров.( 20 млрд лишь 14 - государственная )504 днiНЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ РОСІЇ с 1 января 2017 года до 3200
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Россия хочет поставлять сжиженный газ в Украину через Курченко - СМИ
Сбежавший из Украины бизнесмен Сергей Курченко и старший сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр могут стать монопольными поставщиками сжиженного газа из России в Украину, сообщает "Коммерсантъ".

Украинский бизнесмен Сергей Курченко может стать монопольным поставщиком российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Украину, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
Об этом шла речь на совещании замминистра энергетики РФ Кирилла Молодцова с представителями нефтегазовых компаний, пишет "Коммерсант".
По данным нескольких источников издания, с 1 мая вывоз СУГ в Украину будет ограничен по решению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
Представителям нефтегазовых компаний на встрече якобы сообщили, что аккредитацию ФСТЭК пройдут три украинские компании, через которые можно будет продолжить работу - "Ойл Трейдинг Групп", ООО "Нефтепродукт Трейдинг" и ООО "Перспектива трейд групп", представители которых также присутствовали на совещании. По мнению источников "Коммерсанта", за всеми тремя компаниями стоят беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко и сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр.
Издание сообщает, что представители компании Курченко ВЕТЭК, которая контролировала почти все поставки СУГ и нефтепродуктов в Украине до смены власти в 2014 году, также присутствовали на совещании.
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Ага. Только нужно принять закон Пашинского-Гнойсмана, что Украина уже стала сильная и обороноспособная. А кто с етим не согласен тот агент кремля.
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И тут Остапа понесло. Ну какой экономически сильной. При минимальной зарплате меньше ста баксов, имеется ввиду после вычета налогов. Ну в крупных городах ситуация получше будет. А в большинстве регионов и такая за счастье.
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Гнойсман в Раде сказал , что не все ишо сделано ( украдено) в стране . И будем работать и работать ))))))))
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красиво излагает подлец......интересно это как?ВВП Кролик с Яреськой продали, кредитов отдавать больше чем ЗВЗ,зарплата ниже папуасов,доверия к власти 0, и вдруг с дури экономический рывок...
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Ну да, ну да.
Сначала:
- Вытяним Народные деньги из ВСУ.
- Вытяним у Народа деньги через налоги.
- Сделаем Народ - нищим, нищий Народ - нет ВСУ.
- Нет ни Народа, ни ВСУ - проблема решена. Саюзная республика для рашки - гатова.
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Как говорила Гонтарева, у украинцев на руках еще около 60 миллиардов долларов наличными, и они все никак не хотят их нести в банк... так что еще работы и работы
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извини, но нам такая республика не нужна, так что утри слюни и иди работай за еду
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Гройсман-нужник раньше рассказывал, что и кому нужно делать.

Теперь он решил за "должников" взяться.
Встречайте! Гройсман-нужник на арене! Опять... Б....ь...
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Очередная манилка-дурилка для людей?! Прям как при совке...то строили социализм, то развитой социализм, потом вышли в путь к коммунизму....деды, отцы уже дошли. но не в этой реальной жизни. Но зато то что они построили быстренько к алчным ручонкам прибрали барыги беспринципные твари.
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Гнойсман видимо опять хочет поднять цены и налоги, мол кто хочет сильную и богатую державу сдавайте деньги... Только мне все время кажется что они в Панаме и Монако свою богатую державу строят...
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В общем все сидите тихо, а мы вам скоро построим коммунизм.
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"... Мы должны быть с вами объединены...."
А на)(ера ВЫ НАМ?
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"Даю установку: у всех мужиков в ближайшее время пписка вырастет на 5 см"© Гройсман 😂
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"- Без жульничества тоже нельзя, - возразил Швейк, укладываясь на соломенный матрац. - Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее передрались бы между собой."(c)
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Его тезисы- напоминают тест. То есть- нас реально тестируют- на сколько нас всех хватит- слушать эту бодягу и чушь. Ведь вроде все верно, на словах! Но!!! Деяния...
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Хотелось бы знать, какие для этого звиздежа предпосылки. Грося с Кондитером решили больше не красть?
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Пустышка, фантик от конфет Рошен пустые слова и обещания
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Ну да, ну да. Между понятиями "должна" и "станет" лежит пустыня Сахара!
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Правильно, совершенно согласен.
И потому, для достижения этих целей:
1. Власть перестаёт воровать.
2. Воры возвращают украденное до того.
Кто ЗА? ))
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Наскільки я пам"ятаю, ми вже ставали економічним тигром Європи.
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В ближайшие годы Украина должна стать экономически развитой и оборонно сильной, - Гройсман..........

Твои слова, да Богу в уши!...... Аль в АП, КМ, ВР..... нынаю....
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Вова Гройсман в засаленном фартуке нарезал вырезку в мясном ряду для знакомых и рубил голяшки для простых покупателей на винницком рынке. ))) Парубий в это время проходил амбулаторное лечение в психиатрической больнице имени академика Павлова в Киеве. Если кто думает, что я утрирую, тот ошибается. Так всё и было. ))))))))
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Неужели через два годка сами спердолят? Не верю нас спасут только суды Линча Только они избавят нас от алчных аферистов И тогда наступит если не подъем То улутшение жизни При иудеях ждать экономического подъема страны По меньшей мере смешноНам чтоб достичь уровня как при овоще лет 10 нужно
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З ініціативи та участі Громадська рада при ГУ ДФС у м. Києві у приміщенні Державна фискальная служба України відбувся черговий семінар для платників податків Позиция фискальных служб на некоторые вопросы:1. Директор - это сотрудник предприятия. Следовательно ему начисляется ЗП в любом случае, была деятельность или нет.2. Если ФОП подал заявление госрегистратору на закрытие, то ЕСВ оплачивается полностью и за месяц, в котором оно подается. Например, если заявление подано 01 апреля, то 704 грн полностью необходимо оплатить за апрель. Отчет по ЕСВ необходимо подать 01 апреля и оплата должна быть тоже 01 апреля.3. Если ФОП - пенсионер, но оплачивал ЕСВ, то анулировать оплату и подачу отчетности можно только через суд.4. Юрист предприятия не имеет право предоставлять интересы предприятия в суде.5. Держпраця проверяет только по Акту вопросов на 25 страниц!!!!!!! умилилась
Период - какой успеют для крупных 10 раб. дней, для всех остальных - 5 раб.дней6. На каждое нарушение выписывается отдельный протокол. Штраф по каждому протоколу!!!!!!7. Если нет коллективного договора - штраф. На мое возражение, что я не обязана иметь коллективный договор - штрафы за это не предусмотрены, ответ был интересный: "Если вы ничего не нарушаете, то и коллективный договор не нужен"- экономика попрет ввысь!? Да, гройсман?8. Особое внимание следует обратить на гигиену предприятия (спецодежда, моющие средства и т.д.) - пипец, ржала до слез 9. Когда Держпраця идет на проверку они берут данные в налоговой, в пенсионном, у госадминистрации.
10. После внеплановой проверки всегда будет плановая...
короче, экономика взлетит до небес! Спасите нас от долбодятлов, кто нибудь
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спасения не будет они плодят себе подобных и множатся в М прогрессии. Создают законы для краха а не развития экономики выдавливая последние соки из всего чего можно. Ясно без слов, сидяЧие на верхушке не заинтересованы в развитии, они знают что долго сидеть не будут и не собираются. Их задача урвать и съебать.
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При росте экономики в 2-3% процента и бюджете на уровне бедной африканской страны третьего мира, то лет через 150 вполне возможно, что наши правнуки будут жить при счастливом будущем.
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Только если офшорники прекратят выводить миллиарды из страны .
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ВСЯ ВЛАСТЬ И ПАРЛАМЕНТ И ПРЕЗИК И ГРОСЯ ОБЪЕДИНИЛИСЬ В ОДНОЙ ЦЕЛИ!! ЦЕЛИ БОЛЬШОГО ДЕРИБАНА!!
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Такие слова напоминают :Вперёд в светлое будущее ))Луче молча делом заняться а не вот вот ещё немного,уже скоро,в ближайшее время))))все пустые слова🙃🙃🙃
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Да нет, это у всей страны шыкалад прет из ушей, а мы продолжаем его есть...
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Вот слушаю этого идиота и поражаюсь. Оно считает экономику чём-то абстстрактным? Это ж не сорняк, который растёт сам по себе, мля! Это предприятия, чп и тд, может у них на Винницкой рынке это как-то по другому? Как может что-то расти если ему мешают???
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чтобы корова давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить
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В ближайшие годы Украина должна стать экономически развитой и оборонно сильной, - Гройсман

И
ПОРОШЕНКО РЕШИЛ ПРОДАТЬ НЕДОСТРОЕННЫЙ РАКЕТНЫЙ КРЕЙСЕР "УКРАИНА"

Понедельник, 27 Марта 2017, 08:32

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации недостроенного ракетного крейсера «Украина», который находится в акватории николаевского завода имени 61 коммунара
Такую информацию на митинге работников завода озвучил первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь
Продать практически готовый крейсер за КОПЕЙКИ !!! Может вы г - н Гройсман в этом видите повышение обороноспособности ? ... Продажа крейсера " Украина " - показатель продажи государства Украина
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краще ділом пан Гройсман підтвердять свої слова, а не так за для реклами....
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Провожу аналогию с шариковым. Помните когда тот "выбился в люди"- кошкодушителем при власти? тоже распирало от значимости и важности, это также несёт бред с важным и умным видом
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Все потріюно розуміти з точністю до навпаки - наша мета розорити Україну і українців , і вигнати їх зі своєї землі .. Ті що залишаться мають бути безправними рабами. 1200 доларів річна зарплата, пенсія 600 доларів в рік. Кабздець . .Ж2 рулить.
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от гройсмойши...ля-ля-ля...и на Марсе будут яблони цвести!!-)))
Вопрос...для кого только?они и сейчас неплохо живут по-новому.
Мы помним от пупырышки Роттердам+,при них у нас вся страна сплошной Роттердам.
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Почитаешь Ваш форум и возникает вопрос - в Украине вообще есть люди, которые уважают свою новую власть?
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У нас власть не новая. Новой власти еще нет, но , походу, ее уже опасаются и не в малой степени из-за Вашего опыта.
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ну какая она новая? шоколадник - создатель партии рыгыонов. грося его винницкий подшестак. остальные приживальцы тоже в теме не один десяток. Новых там только часть депутатов в раде, но их очень мало. В основном все старые проверенные комсомольские кадры, перекрашенные под новые веяния
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"Новые" старые на низком старте, на подходе....
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А за що її поважати -то . За постійну брехню ? . За реформи , які звелись до удосконалення схем грабунку українців ? .
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Есть - порошенко (даже имеет портрет- икону в собственной церкви), гройсман (от базарного торговца до премьер- министра). Продолжать?
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Это уже не люди, а Жопализы, которые лЮбят эту власть!!!!!!!!!
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А ближайшие годы в каком диапазоне временном???
Так и 2025 не за горами
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Чем шире рожа у Гнойсмана, тем беднее страна.
Интересно ему хоть кто-нибудь верит?
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Если государством рулят евреи , значит в нем есть еще что - то продать и слымзить ... Если вы не обнаружите их в руководстве страной, это показатель ПОЛНОЙ задницы и их еврейская чуйка подсказала им , что пора делать ноги , ну а ответ за все будут держать зиц - председатели фунты , которых и будут бить
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........
Мама сказала,что если я сделаю татуировку,то могу валить из дома.
Папа сделал первым.
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Украина кормит всю Европу,поскольку там есть самые лучшие чернозёмы мира.
П.А.Столыпин.1909 год. кацаКрысы пердните ченить
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А почему Украина всех кормит , а сама голодная ?
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Тебе вон ниже голодный домбабвиец уже перднул.
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Леня Брежнев помню сильно боролся за Украинский миллиард пудов хлеба..Калмык блин хитросделанный..
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Вернется Витька иНДЮКОВИЧ всех Сталагмитами накормит , па рюсски...
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Особенно станет сильной если рулить будет Гнойсманн !!!!!!
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Задача Гройсмана , як і всіх клоунів , - відволікати публіку доки злодії по карманам тирять гроші . Старається бідолага - щодня якась гучна заява , бурхлива імітація діяльності та інші бла-бла-бла ...
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Зайди правлять Україною , яка їм і до заднього місця . Жодного закону і рішення , які покращили життя українців , жодного рішення яке допомагало створенню робочих місць. Ба більше, жодного публічного виступу , - " мій приорітет - створення робочих місць, задля добробуту кожного " .
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Украина будет сильной, когда люди будут жить зажиточно.

А упыри в кабмине передохнут на столбах.
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правильно. этот верхосидящий зброд в кконце -концов должен быть утоплен в наворованном золоте. Как в мультике про золотую антилопу.
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Да шо там ближайшие годы. Уже за первый год "мудрого" руководства Гноси Украина вышла на первые места в Европе. Например, по уровню коррупции,по уровню бедности. Так что еще работать и работать.
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ГРОСЯ, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО СДЕЛАНО?
Заработала промышленность, или инвестиции повалили? Или ты просто попиндеть захотел?
Как вы мне остохренели с вашими тупорылыми высерами. Таклько и способны красть и пиздеть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ближайшие годы Украина должна стать экономически развитой и оборонно сильной, - Гройсман
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