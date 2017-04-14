В ближайшие годы Украина должна стать экономически развитой и оборонно сильной, - Гройсман..........

Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады во время Часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".
"В ближайшие годы мы должны дать эффективный ответ, что Украина должна стать сильной экономически развитой и оборонно сильной. Это наша с вами задача. Задание, которое мы должны выполнить. Хочу подчеркнуть, что все это стало возможным только потому, что у нас есть поддержка и правительственные инициативы, и парламентские инициативы, у нас поддержка украинского парламента, у нас эффективное взаимодействие с президентом страны. Мы должны быть с вами объединены. Я думаю, что время, когда мы должны немного отставить в сторону свои политические флаги наступил. У нас должен быть единый флаг - это флаг нашего государства, и единый национальный интерес - это успешная Украина, в которой каждый гражданин чувствует себя достойно и безопасно", - сказал Гройсман.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что уровень инфляции в 2017 году составит до 10%.
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Сбежавший из Украины бизнесмен Сергей Курченко и старший сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр могут стать монопольными поставщиками сжиженного газа из России в Украину, сообщает "Коммерсантъ".
Украинский бизнесмен Сергей Курченко может стать монопольным поставщиком российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Украину, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
Об этом шла речь на совещании замминистра энергетики РФ Кирилла Молодцова с представителями нефтегазовых компаний, пишет "Коммерсант".
По данным нескольких источников издания, с 1 мая вывоз СУГ в Украину будет ограничен по решению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
Представителям нефтегазовых компаний на встрече якобы сообщили, что аккредитацию ФСТЭК пройдут три украинские компании, через которые можно будет продолжить работу - "Ойл Трейдинг Групп", ООО "Нефтепродукт Трейдинг" и ООО "Перспектива трейд групп", представители которых также присутствовали на совещании. По мнению источников "Коммерсанта", за всеми тремя компаниями стоят беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко и сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр.
Издание сообщает, что представители компании Курченко ВЕТЭК, которая контролировала почти все поставки СУГ и нефтепродуктов в Украине до смены власти в 2014 году, также присутствовали на совещании.
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Сначала:
- Вытяним Народные деньги из ВСУ.
- Вытяним у Народа деньги через налоги.
- Сделаем Народ - нищим, нищий Народ - нет ВСУ.
- Нет ни Народа, ни ВСУ - проблема решена. Саюзная республика для рашки - гатова.
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Теперь он решил за "должников" взяться.
Встречайте! Гройсман-нужник на арене! Опять... Б....ь...
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А на)(ера ВЫ НАМ?
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И потому, для достижения этих целей:
1. Власть перестаёт воровать.
2. Воры возвращают украденное до того.
Кто ЗА? ))
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Твои слова, да Богу в уши!...... Аль в АП, КМ, ВР..... нынаю....
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Период - какой успеют для крупных 10 раб. дней, для всех остальных - 5 раб.дней6. На каждое нарушение выписывается отдельный протокол. Штраф по каждому протоколу!!!!!!7. Если нет коллективного договора - штраф. На мое возражение, что я не обязана иметь коллективный договор - штрафы за это не предусмотрены, ответ был интересный: "Если вы ничего не нарушаете, то и коллективный договор не нужен"- экономика попрет ввысь!? Да, гройсман?8. Особое внимание следует обратить на гигиену предприятия (спецодежда, моющие средства и т.д.) - пипец, ржала до слез 9. Когда Держпраця идет на проверку они берут данные в налоговой, в пенсионном, у госадминистрации.
10. После внеплановой проверки всегда будет плановая...
короче, экономика взлетит до небес! Спасите нас от долбодятлов, кто нибудь
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И
ПОРОШЕНКО РЕШИЛ ПРОДАТЬ НЕДОСТРОЕННЫЙ РАКЕТНЫЙ КРЕЙСЕР "УКРАИНА"
Понедельник, 27 Марта 2017, 08:32
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации недостроенного ракетного крейсера «Украина», который находится в акватории николаевского завода имени 61 коммунара
Такую информацию на митинге работников завода озвучил первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь
Продать практически готовый крейсер за КОПЕЙКИ !!! Может вы г - н Гройсман в этом видите повышение обороноспособности ? ... Продажа крейсера " Украина " - показатель продажи государства Украина
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Вопрос...для кого только?они и сейчас неплохо живут по-новому.
Мы помним от пупырышки Роттердам+,при них у нас вся страна сплошной Роттердам.
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Так и 2025 не за горами
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Интересно ему хоть кто-нибудь верит?
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Мама сказала,что если я сделаю татуировку,то могу валить из дома.
Папа сделал первым.
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П.А.Столыпин.1909 год. кацаКрысы пердните ченить
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А упыри в кабмине передохнут на столбах.
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Заработала промышленность, или инвестиции повалили? Или ты просто попиндеть захотел?
Как вы мне остохренели с вашими тупорылыми высерами. Таклько и способны красть и пиздеть.
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