Порошенко подписал закон об усилении ответственности военнослужащих......

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц", передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Целью закона является повышение уровня воинской дисциплины военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, совершенствование порядка привлечения указанных лиц к ответственности за совершение военных административных правонарушений", - говорится в сообщении.
Закон предусматривает усиление ответственности военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, совершение ими военных административных правонарушений, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ими своих служебных обязанностей, нарушение воинской дисциплины или общественного порядка.
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Неужели Украина напоминает Вам какую либо Империю?
Разрешу себе с Вами не согласится.
В одном я уверен, как бы ни "старались агенты орков в ВР", а Украинский Солдат никогда не пойдёт "брататься" с орками.
Как бы тяжело не было.
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Всегда с интересом читаю Ваши посты.
И в данном контексте, я лиш взял за основу Ваш пример "братания" на фронтах ПМВ в конце 1916 и всего 2017 годов.
Тема ПМВ моё хобби. Как духовное так и земельное.
А насчёт так называемых "штрафов" для ВСУ, то Андрик - ПРОТИВ!
Есть нарушение Устава, должно быть наказание - гауптвахта и.т.д.
А лезть в карман к Солдату, который (не дай Боже) завтра может погибнуть за "мынск 1,2,3,4,5) ето ПОЗОР!
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Пошёл "откат" в всём, и в производстве ( через Одессу (без Мишико) "валит" Китай, в Политике (каралевская с бойкой и ювт и им подобные, в Экономике - хаос, в ценах - хаос, Гривна готовится к очередному броску в низ. И.Т.Д.
Такое ощущение что "власть" делает всё в пользу каких то там "соглашений".
- Хочеш жить в Европе - вали.
- Хочеш жить в Украине - терпи?
Всегда рад общению с Каммрадом.
С Уважением.
Андрик.
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дякую пане хєр міністр за добро ?
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Сюжет для трагикомедии:
Все депутаты одеты, обуты, вооружены, накормлены и отправлены на первую линию огня.... с "детьми" и родственниками призывного возраста......
Можно, для начала в учебный пункт.
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Когда депутат, податковец, поли-милиционер, судейский-пракурорский нарушет Закон?
То никто и никогда, не решается поднять вопрос о лишении чего-либо?
Если даже и слишком жадные попадаются? То?
Даже снятия пенсии, это .- ОСКОРБЛЕНИЕ!
Ибо все ети так называемые депутаты, податковцы, поли-милиционеры, судейские-пракурорские - живут по старой сысысыеровской поговрке - Шо заслужыли, то положено!
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Друге місце посіли Об'єднані Арабські Емірати, на третьому - Ісландія, на четвертому - Оман, на п'ятому - Гонконг.
Найнебезпечнішою країною стала Колумбія, трохи поступилися їй Ємен і Сальвадор.
Україна посіла 127 місце.
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министра. У нас АТО -- проводит СБУ,при чём тогда министерство обороны.
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"мои дети получили вид на жительство в стране, где этот вопрос решён" senia
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почему дети пецы могут жить в англии, а мои не могут в ирландии ?
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бахни лучше стекломоя, кацапчик
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Как тебе спится? За детей то не страшно? За такие грехи ведь они ответят..
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они всегда держат в подразделениях 3-4 "дойних коров" (из аватаров), переодически лишая их бабла, под любим предлогом
в каждом батальоне существует негласний план по штрафам, которие нигде не оформляются
как итог, к настоящему времени существует катастрофическая нехватка личного состава
к концу мая, началу июня, контрактники практически разбегутся
на єтом проект контрактная армия накроется медним тазиком
привет Рошену
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