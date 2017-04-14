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 Политика Украины
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Все про:закон (2280) Порошенко (12703) штрафы (681) военнослужащие (3536)

 Порошенко подписал закон об усилении ответственности военнослужащих

Законом вводятся штрафы за халатное отношение к службе, распитие алкоголя и нарушение правил обращения с оружием.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц", передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Целью закона является повышение уровня воинской дисциплины военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, совершенствование порядка привлечения указанных лиц к ответственности за совершение военных административных правонарушений", - говорится в сообщении.

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Закон предусматривает усиление ответственности военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, совершение ими военных административных правонарушений, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ими своих служебных обязанностей, нарушение воинской дисциплины или общественного порядка.
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Задушит армию Пэдро,в угоду Ху"лу.
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А коли будуть піднімати зарплати військовим та збільшувати чисельність ЗСУ? Чи порошенко тільки штрафи цікавлять? В принципі це його рівень - дрібного офіс-менеджера.
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його рівень - найкращий і найталановитіший агент Хуйла в Україні....
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Армія має вести активні маневрені бойові дії, а не сидіти в окопах! В армію мають відбирати найкращих, бо там висока зарплата 2 тис. доларів, яку не знайдеш в тилу! Тоді не буде п'яних!
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а медицина должна быть как в США, а дороги как в Финляндии, а кто против? Можно узнать за чей счет этот банкет, если пол страны вообще налоги не платит?
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Так і не буде платити ніхто податки, поки буде незрозуміло куди вони йдуть. Бюджет міноборони 64 млрд грн, а експортерам-друзям порошенка відшкодували 96 млрд грн? Ну про які податки може йти мова, коли мафія виводить всі гроші з бюджету!
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Верно. И нужно с этим бороться вне сомнений. Но вряд ли штрафы тут помогут, ведь это война, а не учения. Если боец знает, что завтра может погибнуть, он будет думать о штрафе? Очень плохо, если для психологической разгрузки боец должен прибегать к приему алкоголя. Нужна альтернатива алкоголю, а не штрафы.
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Топаз, дай команду, тільки її і не вистачає...
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Теперь можно ещё раз публично наградить Голубана......
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интересно! в какой еще армии повышение уровня воинской дисциплины решается за счет штрафов? при нашей коррупции, єто неизбежно приведет к злоупотреблениям, и, как итог - к развалу контрактной армии
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Ну так- два года уже, как фронт стабилизировался. В Первую Мировою тоже так вышло, что привело к разложению армий, по обе линии фронта. Тогда даже братания начались, массовые. А потом- пришел капец! В обоих Империях.
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как бы не совсем так..братания то да..но немцы сохранили дисциплину побольше,чем коммуняки...и давить начали на ленина с троцким серьезно...просто разгоняя российскую армию прикладами..с десяток немцев разгоняли русских вояк сотнями...ленин то и подписал сепаратный мир с немцами,с огромными территориальными уступками,просто потому что воевать в разложившейся армии стало некому..и немцы реально могли взять петербург...
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Однако- разложение таки настигло и Германскую армию. И там- тоже грянула революция. Нуи итоги- страшные вышли. Версаль, НСДАП, Нюрнберг...
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кстати НСДАП и скорее даже штурмовики Рема..это же бывшие солдаты..."они хорошие ребята,но у них нет работы"..не помню чья цитата(возможно самого Рема),но ситуацию передает очень точно...
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Ну , скажем , армия Российской империи в 1917 году вроде как уже была готова к наступлению, тылы там , обеспечение и прочее. Даже форму нашили для парада в Берлине ( погуглите, откуда в красной армии буденовки) . Так что если бы коммунисты не развалили армию, неизвестно, как бы повернулась история
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Та знаю, о буденновках. Васнецов- автор. Но, мне также известен результат!
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ну так поэтому и есть версия что ленина финансировала Германия...уж очень немцам на руку этот октябрский переворот случился...а вот февральский переворот немцев не устроил-керенский вещал-Война до победного конца"....
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Мареман.
Неужели Украина напоминает Вам какую либо Империю?
Разрешу себе с Вами не согласится.
В одном я уверен, как бы ни "старались агенты орков в ВР", а Украинский Солдат никогда не пойдёт "брататься" с орками.
Как бы тяжело не было.
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Да причем тут Империя? Я просто привел пример- о разложении армий, в случае стабилизации фронта. Кстати, в Мариуполе военные ведут себя весьма корректно и никаких жалоб! Но!!! Если появился вот такой указ, то значит есть для него какие-то основания, верно?!
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Знаете.
Всегда с интересом читаю Ваши посты.
И в данном контексте, я лиш взял за основу Ваш пример "братания" на фронтах ПМВ в конце 1916 и всего 2017 годов.
Тема ПМВ моё хобби. Как духовное так и земельное.
А насчёт так называемых "штрафов" для ВСУ, то Андрик - ПРОТИВ!
Есть нарушение Устава, должно быть наказание - гауптвахта и.т.д.
А лезть в карман к Солдату, который (не дай Боже) завтра может погибнуть за "мынск 1,2,3,4,5) ето ПОЗОР!
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Та, кто-то ж подсказал, небось. Сам бы он- вряд ли додумался, о кармане солдатском. А я нашел расширенный этот указ. Там четко! С точностью до рубля. Не нравится мне всё это!
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Честно говоря, особенно в последнее время. Идёт "откат" назад во всём. И если ВСУ возродилось благодаря Народу Украины. То любой кто "борется" против ВСУ ето - предатель.
Пошёл "откат" в всём, и в производстве ( через Одессу (без Мишико) "валит" Китай, в Политике (каралевская с бойкой и ювт и им подобные, в Экономике - хаос, в ценах - хаос, Гривна готовится к очередному броску в низ. И.Т.Д.
Такое ощущение что "власть" делает всё в пользу каких то там "соглашений".
- Хочеш жить в Европе - вали.
- Хочеш жить в Украине - терпи?
Всегда рад общению с Каммрадом.
С Уважением.
Андрик.
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У меня сын под Мариком служит , так у них по-моему такая байда давно , за синьку на минималку . Я про это еще летом слышал .
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Нифигасебе "значит есть"? Не боевые потери превышают боевые. Половина привезенных в гробах "героев" либо по пьяне на собственные мины нарвались, либо сгорели в подожженой палатке... Особо буйных аватаров вообще, кроме зиндана или вольера ниче не успокаивало!
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солдаты бүдут зарабатывать 1000гр. в день-Запиши!!!
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решил зашугать армейцев шоб боялись собственной тени
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У меня тоже смутные сомнение - а штраф за обращение к прессе и жалобы в прокуратуру на ненадлежащие содержание ввели? Или тупо перевели инфу о состоянии хоз.части в раздел особо секретной инфы?
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Солдатик должен быть как бы быть безопасен для своих товарищей и для себя, что то же надо делать когда дисциплина проседает.От стояния на месте и неясных целей все берет начало, не знаю что надо делать, имхо штрафами сложно исправить Возможно легализовать "фронтовые" 100 грм
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знавал я одного алкаша-лейтеху...весь бат над ним ржал...трезвым застать невозможно...нажрется и лазит по палаткам...хоть бы спал где то по тихому..ротный говорит-я вот не пойму-на что он пьет?я его уже всего лишил-всех выплат...800 гривен у него осталось в месяц-как можно нажираться каждый день на 800 гривен в месяц?...перевели этого лейтеху в другой бат-дальнейшую его судьбу не знаю...
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Ищущий да обрящет ) У нас повара с ВМЗ такие были. Всё с них поснимали, но всё равно бухие ходили. И что интересно не воровали.
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В Сети появилось пародийное видео с гипотетическим "порохоботом".
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Порошенко подписал закон об усилении ответственности депутатского корпуса.
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зараз з.п складається з двох частин. за вислугу і військове звання та премія. солдат отримує 7000 приміром. 900 гривень за вислугу і військове звання це та сума яку не можна знімати 6 100 це премія яку можна зняти за всіляку дрібницю. навіть за стрижку або за щось інше навіть видумане. ідемо служити ?
дякую пане хєр міністр за добро ?
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Керівництво "Нафтогазу" платить собі по 8,66 млн грн
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Порошенко подписал закон об усилении ответственности военнослужащих......

Сюжет для трагикомедии:
Все депутаты одеты, обуты, вооружены, накормлены и отправлены на первую линию огня.... с "детьми" и родственниками призывного возраста......
Можно, для начала в учебный пункт.
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Ведь при смене власти на Украине даже после выборов может случится то что те кто это АТО затеял и уже четвертый год тянет сядут на пожизненное за преступления втягивания в конфликт Армии ибо это не ее функция.
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фраза "на Украине" чітко вказує на мешканця педерації....так що - в спам кацарилий
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Интересно
Когда депутат, податковец, поли-милиционер, судейский-пракурорский нарушет Закон?
То никто и никогда, не решается поднять вопрос о лишении чего-либо?
Если даже и слишком жадные попадаются? То?
Даже снятия пенсии, это .- ОСКОРБЛЕНИЕ!
Ибо все ети так называемые депутаты, податковцы, поли-милиционеры, судейские-пракурорские - живут по старой сысысыеровской поговрке - Шо заслужыли, то положено!
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В полиции лишение премии является одним из видов наказаний и в милиции так было.
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Смысл этого: с немцами воюем, но они делают правильно и ихние фашистские методы применим
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Фінляндіє є найбезпечнішою країною в світі. Такого висновку дійшли експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), що випливає з публікації на сайті швейцарської неурядової організації.

Друге місце посіли Об'єднані Арабські Емірати, на третьому - Ісландія, на четвертому - Оман, на п'ятому - Гонконг.

Найнебезпечнішою країною стала Колумбія, трохи поступилися їй Ємен і Сальвадор.

Україна посіла 127 місце.
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Почитал выше и не понял, аватар со стволом это хорошо?
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Зрадоботам все не нравится, что для Украины хорошо. Их и их московских хозяев очень радовали участившиеся случаи самподрывов и самострелов. Далеко ходить не надо - буквально вчерашний день взять...
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Так тут половина троллей ольгинских, для них это смерть. Полно еще военных теоретиков, с дивана не слазят.
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Армия живёт по Уставам.В военное время выходят "приказы" министра обороны или военного

министра. У нас АТО -- проводит СБУ,при чём тогда министерство обороны.
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Ежели задержат Петиного падельника как Мартыненко , то вылизуют ему сраку , отпускают . А ежели герой фронтовик даст справедливо такой же гниде как Президент Украины гарант конституции Петя , то его сразу на срок.
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Это всё херня, только что рассказали - ввели какието изменения для военнообязанных, вроде как не встал на учёт на новом месте жительства - штраф 380000 гривень я в охрене, подробностей не знаю...
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Эдвард, меня уже 4-й месяц трясут: стань на учет...стань на учет...где твой военный билет...надо все решить, сходи в военкомат... Зачем, спрашиваю? У меня лет 7 назад в том военкомате военный как раз и отобрали!!! "Не имеет значения, 60 лет еще же нет!!! Так и играем в пинг-понг...чувствую, я таки доиграюсь...
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тот же чел мне рассказал, что кадровичка веником гнала в военкомат сниматься после учёта в 60...
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Зато твои дети, Сеня, имеют вид на жительство в за границей. Да?

"мои дети получили вид на жительство в стране, где этот вопрос решён" senia
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ну да, а что в этом плохого ?
почему дети пецы могут жить в англии, а мои не могут в ирландии ?

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Они могут жить где угодно, но живут в Украине и в отличее от твоих детей не дряпают от сюдого. Єто как минимум.
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он біл в арми в отличии от детей твоего путина
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бил, бил, ещё как бил
бахни лучше стекломоя, кацапчик
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То шо тьі ву советской армии траву красил прапорам, никак не делает тебе чести. Ок, да?
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Вот интересньій тьі "один". Не в одной теме про россию тебя нет или тьі там постишь картинки "пороха". Зато в каждой другой теме обсираешь Украину, власть, ее жителей и превозносишь всяких подонков вроде торнадо..
Как тебе спится? За детей то не страшно? За такие грехи ведь они ответят..
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Почему бы такой закон для судей и чиновников не подписать?
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При чём здесь усиление ответственности военнослужащих, тяжело понять.У командиров есть достаточно инструментов поддерживать воинскую дисциплину, но используют ли они эти инструменты? Солдат ни при чём, даже если он-злостный нарушитель.Есть старая военная поговорка: Солдата куда ни целуй, везде одна жопа.Так что ответственность полностью на командирах.А вот с нормальными профессиональными командирами у нас немножко проблема.Вот с этого нужно начинать.Ну и ещё проблем немного добавляет длительное сидение в окопах.Ротации нужно проводить намного чаще.Но у нас, как по димону-денег нет и вы держитесь.
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командирам нужни левие бабки

они всегда держат в подразделениях 3-4 "дойних коров" (из аватаров), переодически лишая их бабла, под любим предлогом
в каждом батальоне существует негласний план по штрафам, которие нигде не оформляются
как итог, к настоящему времени существует катастрофическая нехватка личного состава
к концу мая, началу июня, контрактники практически разбегутся
на єтом проект контрактная армия накроется медним тазиком
привет Рошену
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К сожалению, есть такой грешок.Лично для меня было табу лишать бойца денег.Существовало довольно много других методов поддерживать порядок в подразделении.
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Барыги умиляют ответственность кого угодно, но только не самих себя. Судьи, прокуроры, чиновники высшего эшелона власти просто неподконтрольны закону и ответственности. За украденный велосипед - З года, за миллионные хищения - домашний арест, который заканчивается развалом дела. Про судейский беспредел вообще молчу...
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Кто автор этого законопроекта,и как голосовала за него ВРУ,и поименно и по фракциям. "Цензор" об этом не пишет,а ведь это самое интересное.
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Ну звісно, відповідальність за вбивство солдат у котлах та саботаж на користь ворога ніхто і не збирався підвищувати
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Да они только из-за одного осужденного генерала завизжали как поросята!
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Вроде и правильный закон, но чего то на первично пришла мысль, что негарант Конституции боится, что бойцы засунут ему кое-куда минские "перемирия"!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон об усилении ответственности военнослужащих
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