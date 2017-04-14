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 Из РФ на Донбасс продолжает прибывать живая сила, в "1 АК ДНР" экстренно заменяют российских советников и инструкторов, - ИС

В подразделениях "1-го АК ДНР" на ряде направлений происходит внеплановая замена российских военных советников и инструкторов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, в подразделениях "1-го АК ДНР" на ряде направлений (Горловка, Докучаевск, Новоазовский р-н) отмечается внеплановая замена российских военных советников и инструкторов.

"В ряде подразделений замена проведена на 100% за счет офицеров ВС РФ, прибывших из России. Офицеры, которых сменили, отправляются назад в Россию. В то же время, в конце 2016 г данным российским офицерам было сообщено о том, что сроки их пребывания на Донбассе продлятся минимум до конца 2017 г. Причина экстренной замены советников и инструкторов на данный момент неизвестна", - написал Тымчук.

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Вместе с тем, он отметил, что в течение последней недели отмечается переброска подразделений ВС РФ (личный состав и бронетехника) через н.п. Амвросиевка на Донецкое направление.

"За счет данной техники и военнослужащих осуществляется доукомплетование подразделений "1-го АК ДНР", которые располагаются вдоль линии разграничения", - сообщил руководитель группы ИС.
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все это надо останавливать и заканчивать, а не констатировать факты. 3 год чай, а не 3 месяц.
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очень хочется надеятсыя, что сила живая временно....
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Войнович. Чонкин.
"Круговорот дерьма в природе"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз РФ на Донбасс продолжает прибывать живая сила, в "1 АК ДНР" экстренно заменяют российских советников и инструкторов, - ИС
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