 В Сирии началась эвакуация из четырех осажденных городов, - ВВС

Как передает Цензор.НЕТ, сирийское правительство и повстанческие силы начали операцию по выводу людей из четырех осажденных городов. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на BBC.
Люди из городов Фуа и Кефрая, подконтрольных правительству, прибыли в Рашидэн, к западу от Алеппо. Подобные операции начались и в удерживаемых повстанцами Мадая и Забадани близ Дамаска.
Ожидается, что в рамках соглашения будет эвакуировано более 30 000 человек.
В прошлом месяце ООН назвала ситуацию в четырех городах "катастрофической": более 64 000 гражданских лиц "оказались в замкнутом круге ежедневного насилия и лишений".
Около 4,7 млн человек живут в труднодоступных и осажденных районах Сирии.
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