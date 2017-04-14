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 В Сирии началась эвакуация из четырех осажденных городов, - ВВС

Ожидается, что в рамках соглашения между повстанцами и правительством будет эвакуировано более 30 000 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, сирийское правительство и повстанческие силы начали операцию по выводу людей из четырех осажденных городов. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на BBC.

Люди из городов Фуа и Кефрая, подконтрольных правительству, прибыли в Рашидэн, к западу от Алеппо. Подобные операции начались и в удерживаемых повстанцами Мадая и Забадани близ Дамаска.

Ожидается, что в рамках соглашения будет эвакуировано более 30 000 человек.

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В прошлом месяце ООН назвала ситуацию в четырех городах "катастрофической": более 64 000 гражданских лиц "оказались в замкнутом круге ежедневного насилия и лишений".

Около 4,7 млн человек живут в труднодоступных и осажденных районах Сирии.
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а куда их эвакуируют, не в Европу ли, а то вчера прочла не немсми, что спасибо Трампу, что не использовал маленькую бомбу с большими последствиями.
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непонятно, кем осаждены города, два города - Асадом, а два -повстанцами?
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да,повстанцами осаждены..это в провинции Идлиб...
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Поделили Сирию, наверное. Будет штук 5 маленьких: асадовская, повстанческая, турецкая, игиловская и курдская
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