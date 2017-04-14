 Фигуранты "янтарного дела" добровольно вернули около двух миллионов гривен, полученных незаконным путем, - военная прокуратура

Об этом в комментарии "Цензор.НЕТ" сообщил начальник отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Сергей Долгополов.
Он напомнил, что летом прошлого года в Ривненской области была проведена широкомасштабная операция по нейтрализации крупной преступной группировки, участники которой подозреваются в незаконной добыче янтаря и крышевании этого нелегального бизнеса. Среди фигурантов этого дела не только старатели, но и правоохранители высокого ранга, в частности уже бывший заместитель прокурора области Андрей Боровик, подполковник СБУ Вадим Федорук, бывший начальник Дубровицкого отделения Сарненской прокуратуры, следователь Ривненского городского управления Национальной полиции, экс-руководитель Сарненской прокуратуры и бывший работник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД.
По словам Долгополова, всего в ходе следствия было проведено 183 обыска в результате которых обнаружено 162 тысячи долларов США, 4700 евро, 95 тысяч гривен, 33 тысячи белорусских рублей, украшения из золота, коллекция дорогостоящих часов, оружие, янтарь разных фракций, оборудование для его добычи, черновая бухгалтерия и схемы распределения денег.
"На данный момент фигурантами дела, которые пошли на сделку со следствием, добровольно возвращено около двух миллионов гривен, которые были полученные незаконным путем. Часть этих денег не была обнаружена во время проведения обысков", - сказал он.
При этом в военной прокуратуре отказались назвать имена тех, кто пошел на сделку, мотивировав тем, что жизни и здоровью людей может грозить опасность из-за того, что они дали обличительные показания в отношении других лиц, причастных к преступной деятельности, а также организаторов. Поэтому и приняты меры безопасности.
В рамках расследования уголовного производства было сообщено о подозрении в организации преступной организации экс - заместителю прокурора Ривненской области и старшему оперуполномоченному по особо важным делам отдела контрразведки управления Службы безопасности Украины в этой же области, а также еще 29 лицам, которые причастны к незаконной добыче янтаря. К настоящему моменту уже вынесено 25 приговоров, которые вступили в законную силу. Еще шесть фигурантов и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного производства, которые им были предоставлены прокуратурой 14 февраля текущего года.
Кроме того, в настоящее время ведется проверка относительно законности происхождения средств, внесенных в качестве залога за подполковника Службы безопасности Украины Вадима Федорука.
"Сейчас проверяется законность происхождения 5,2 миллиона гривен залога, внесенного за Федорука, - подчеркнул он. - Их внес адвокат. Но по данным следствия ни он, ни его подзащитный не располагают законными источниками получения дохода, которые бы позволили им собрать такую сумму".
В военной прокуратуре отметили, что следствие допускает, что деньги, внесенные в качестве залога, были получены в результате незаконной деятельности связанной с добычей янтаря.
Напомним, что Федорук подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), ст. 368 (получение взятки), ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) УК.
Боровику суд продлил 10 апреля срок содержания под стражей еще на два месяца.
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А это у всех
проверяетсяспрашивается?
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на добровольно?
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А ось скільки золота знайшов українець! Оце так так!!!
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