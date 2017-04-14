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 Умер заключенный, избитый в СИЗО "торнадовцем" Холодом

Теперь Холоду грозит новый срок от 7-10 лет.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

Напомним, два дня назад в Лукьяновском СИЗО экс-боец батальона "Торнадо" Иллья Холод, во время прогулки избил своего сокамерника Матвеева.

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Что стало причиной конфликта, пока идет следствие, не разглашают. Известно, что Матвеев еще не был осужден, подозревался по ч.3 ст.153 удовлетворении половой страсти не природным способом, совершенное по отношению к малолетним.

Илью Холода Оболонский суд уже приговорил к девяти с половиной годам заключения. Среди его статей также есть 153, но ч. 2 - удовлетворение половой страсти неприродным способом, совершенное группой лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избитому сокамернику "торнадовца" Холода провели трепанацию черепа

Теперь Холоду грозит дополнительный срок от 7-10 лет. Так как тяжелые телесные повреждения повлекли смерть.

Ранее избитому сокамернику "торнадовца" Холода провели трепанацию черепа


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почему? на одного педофила меньше стало. или жалко?
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вы правы, а второму срок добавят, может, это высшее правосудие в действии
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в высшее правосудия я давно не верю, а Холод знал на что шёл. жаль парня, но это его выбор
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Как Юра Луценко зарабатывает Сотни миллионов на должности Генпрокурора.
"Нічна зміна": зустріч генпрокурора, нардепа БПП та екс-голови АП
https://www.youtube.com/watch?v=vPbCPyR9s-o
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мусорня на Патриотов Украины - будет вешать любые преступления..
пусть ментовня расскажет, где палачи и убийцы Небесной Сотни?
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один в кресле президента, остальные кто где - кто в мвд, кто в раде. короче, Вы поняли.
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эти торнадовцы просто нелюди!! То русскоговорящего младенца разопнут, то невинного зэка в могилу отправят.
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удовлетворении половой страсти не природным способом, совершенное по отношению к малолетним. Так Холодова нужно еще и благодарить. Сделал за власть работу по утилизации педофила.
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Матіосу треба кров з носу налити бруду на торнадовців, щоб не було видно 100%-во липової стряпні, під назвою "суд над торнадовцями". Не здивуюсь, що саме він і додавив пого педофіла
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