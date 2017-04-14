 Умер заключенный, избитый в СИЗО "торнадовцем" Холодом

Об этом сообщил Цензор.НЕТ пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.
Напомним, два дня назад в Лукьяновском СИЗО экс-боец батальона "Торнадо" Иллья Холод, во время прогулки избил своего сокамерника Матвеева.
Что стало причиной конфликта, пока идет следствие, не разглашают. Известно, что Матвеев еще не был осужден, подозревался по ч.3 ст.153 удовлетворении половой страсти не природным способом, совершенное по отношению к малолетним.
Илью Холода Оболонский суд уже приговорил к девяти с половиной годам заключения. Среди его статей также есть 153, но ч. 2 - удовлетворение половой страсти неприродным способом, совершенное группой лиц.
Теперь Холоду грозит дополнительный срок от 7-10 лет. Так как тяжелые телесные повреждения повлекли смерть.
Ранее избитому сокамернику "торнадовца" Холода провели трепанацию черепа
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"Нічна зміна": зустріч генпрокурора, нардепа БПП та екс-голови АП
https://www.youtube.com/watch?v=vPbCPyR9s-o
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пусть ментовня расскажет, где палачи и убийцы Небесной Сотни?
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