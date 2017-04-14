 Общественный совет доброчестности опубликовал выводы по кандидатам в члены Верховного Суда

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Общественного совета доброчестности, сегодня на странице организации были опубликованы выводы относительно судей, которые являются кандидатами для работы в Верховном Суде Украины.
Ознакомиться с выводами можно по ссылке.
Далее кандидатов на пост судей ВС ждет собеседование в совете, а также оценка уровня их профессионализма.
Напомним, ранее в Совете сообщили о блокировании 26 кандидатов в члены Верховного Суда.
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