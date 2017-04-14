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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (363) кандидат (939) Совет доброчестности (2)

 Общественный совет доброчестности опубликовал выводы по кандидатам в члены Верховного Суда

Далее кандидатов ждет собеседование.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Общественного совета доброчестности, сегодня на странице организации были опубликованы выводы относительно судей, которые являются кандидатами для работы в Верховном Суде Украины.

Ознакомиться с выводами можно по ссылке.

Далее кандидатов на пост судей ВС ждет собеседование в совете, а также оценка уровня их профессионализма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые выводы Общественного совета доброчестности: 26 из 62 кандидатов в члены Верховного суда заблокированы

Напомним, ранее в Совете сообщили о блокировании 26 кандидатов в члены Верховного Суда.
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всі гожі, хочь поліціянти хочь прокурори та судді, а щось не ладиться всерівно)))
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молодцы! если перейти по ссылке и почитать выводы, то их не отстранять надо а судить и на зону тапочки шить
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбщественный совет доброчестности опубликовал выводы по кандидатам в члены Верховного Суда
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