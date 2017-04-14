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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2127) Россия (69934) Сирия (2361) США (12364) Хербст (28) Тиллерсон (64)

 Позиции Вашингтона и Москвы "остаются далекими" друг от друга, однако обе стороны выбрали "умеренную риторику", - Хербст

Несмотря на наличие кардинальных различий, особенно после ракетного удара США по союзнику России – Башару Асаду, Вашингтон и Москва решили выбрать "умеренный" тон диалога для поиска возможностей взаимодействия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра им. Дину Патрисиу "Атлантического совета" Джон Хербст.

"Визит Тиллерсона сосредоточился, в основном, на ситуации в Сирии, хотя затрагивались также украинский и некоторые другие вопросы", - констатировал бывший высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что позиции Вашингтона и Москвы "остаются далекими" друг от друга не только по Сирии, но также по ситуации в Украине и во многих других направлениях. "Вместе с тем, Москва продолжает демонстрировать свое недовольство ракетным ударом США в Сирии, а также нежеланием (американской стороны. - Ред.) гарантировать, что в будущем не будет таких ударов", - подчеркнул эксперт.

Однако, по его словам, "обе стороны решили использовать умеренную риторику, чтобы обсудить различия в своих взглядах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Тиллерсон обсуждали ситуацию в Украине пунктирно, - Песков

Что же касается Украины, Хербст обратил внимание на заявление главы МИД России во время его совместной пресс-конференции с госсекретарем США, что стороны договорились "перезапустить" прямой канал в вопросе урегулирования конфликта.

Как сообщалось, 12 апреля в Москве состоялись переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона сначала с главой МИД России Сергеем Лавровым, а затем - с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом, российский лидер до последнего не подтверждал встречи с американским гостем, но в последний момент решил пообщаться с представителем новой администрации США.

По информации Государственного департамента Соединенных Штатов, Тиллерсон и Путин констатировали "исторически низкий" уровень доверия между государствами и обсудили, как можно наладить двусторонний контакт в дальнейшем.
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это интересно, взгляд немсми-отношения между ними это один шаг между братанием и войной. Путин не контролирует ситуацию, чем вызывает горькую гримасу Трампа. Танцевать Вальс, что себе откровенно позволил Лавров, не допустимо и не приемлемо. На фото хорошо видна игра мимики и взглядов. Америкос всем видом показывает, что рашка-это просто пустое место.
По-простому и без дипломатии.
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У лаврова там дочь. Можно сказать, мучается в плену). Волнуется отец...
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ну если дочь Трампа наставляет папу на благие дела, то лавровша может последовать ее примеру или просто свалить домой
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Их человек в Самаре
Позиции Вашингтона и Москвы "остаются далекими" друг от друга, однако обе стороны выбрали "умеренную риторику", - Хербст - Цензор.НЕТ 6073
Самарские контрразведчики провели спецоперацию на железнодорожном вокзале областной столицы. Здесь они задержали гражданина Украины 1984 года рождения. Об этом 63.ru сообщил источник в спецслужбах Самарской области. По данным силовиков, мужчина работает на разведуправление Минобороны Украины.
Он прибыл в Самару, чтобы максимально подробно исследовать особенности мер безопасности на объектах транспорта. Кроме того, его интересовали места расположения воинских частей в регионе. Эту информацию он должен был передать своему куратору на Украине.
Мужчина в течение пяти часов ходил по железнодорожному вокзалу Самары: наблюдал, как досматривают пассажиров, как работает система видеонаблюдения во внутренних помещениях здания. Мужчина дает признательные показания. Теперь его ожидает депортация на Украину.

Самое главное не написали, нашли ли у этого гражданина визитку Яроша. Иначе не считается, шпион не настоящий.
И ведь абсурд обвинений очевиден. Человек ходил по вокзалу, как обычный пассажир. Что он мог увидеть и что эта информация может дать разведке Украины? Даже особо не стараются придумать что-то правдоподобное. Зато стараются подогреть ненависть к Украине.
Правда, в комментариях по ссылке народ, в основном, тоже смеется. Так что, надеюсь, их подогрев не очень и работает...
* * *
"Из показаний арестованного совершенно ясно вытекает, что только неимение при себе аппарата помешало ему сфотографировать железнодорожные строения и вообще места, имеющие стратегическое значение. Не подлежит сомнению, что свои намерения он привел бы в исполнение, если б вышеупомянутый фотографический аппарат, который он спрятал, был у него под рукой. Только благодаря тому обстоятельству, что аппарата при нем не оказалось, никаких снимков обнаружено у него не было".
* * *
«Під час перехресного допиту зізнався, між іншим, що вміє фотографувати і насамперед фотографує вокзали. Фотографічного апарата, щоправда, в нього не знайшли, але можна припустити, що він його десь приховав і з собою не носить, аби не привертати до себе уваги; про це свідчить і його власне признання, він, мовляв, фотографував би, коли б мав при собі апарат».
...
https://politota.d3.ru/ikh-chelovek-v-samare-1350943/?sorting=rating
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Хунта дісталась вже до Самари. Трепешшитє, расіянці.
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А мне нравится,как Украина кинула кацапов с Евровидением! Класс! Позиции Вашингтона и Москвы "остаются далекими" друг от друга, однако обе стороны выбрали "умеренную риторику", - Хербст - Цензор.НЕТ 3096 САМОЙЛОВА БЕЗ ГРИМА!
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Ну і рожа. Типова кацапка. Кокошніка не вистачає.
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Штаты перешли к конкретике в своей риторике, как, например, MOAB.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПозиции Вашингтона и Москвы "остаются далекими" друг от друга, однако обе стороны выбрали "умеренную риторику", - Хербст
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