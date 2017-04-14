 Позиции Вашингтона и Москвы "остаются далекими" друг от друга, однако обе стороны выбрали "умеренную риторику", - Хербст

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра им. Дину Патрисиу "Атлантического совета" Джон Хербст.
"Визит Тиллерсона сосредоточился, в основном, на ситуации в Сирии, хотя затрагивались также украинский и некоторые другие вопросы", - констатировал бывший высокопоставленный дипломат.
Он подчеркнул, что позиции Вашингтона и Москвы "остаются далекими" друг от друга не только по Сирии, но также по ситуации в Украине и во многих других направлениях. "Вместе с тем, Москва продолжает демонстрировать свое недовольство ракетным ударом США в Сирии, а также нежеланием (американской стороны. - Ред.) гарантировать, что в будущем не будет таких ударов", - подчеркнул эксперт.
Однако, по его словам, "обе стороны решили использовать умеренную риторику, чтобы обсудить различия в своих взглядах".
Что же касается Украины, Хербст обратил внимание на заявление главы МИД России во время его совместной пресс-конференции с госсекретарем США, что стороны договорились "перезапустить" прямой канал в вопросе урегулирования конфликта.
Как сообщалось, 12 апреля в Москве состоялись переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона сначала с главой МИД России Сергеем Лавровым, а затем - с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом, российский лидер до последнего не подтверждал встречи с американским гостем, но в последний момент решил пообщаться с представителем новой администрации США.
По информации Государственного департамента Соединенных Штатов, Тиллерсон и Путин констатировали "исторически низкий" уровень доверия между государствами и обсудили, как можно наладить двусторонний контакт в дальнейшем.
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Самарские контрразведчики провели спецоперацию на железнодорожном вокзале областной столицы. Здесь они задержали гражданина Украины 1984 года рождения. Об этом 63.ru сообщил источник в спецслужбах Самарской области. По данным силовиков, мужчина работает на разведуправление Минобороны Украины.
Он прибыл в Самару, чтобы максимально подробно исследовать особенности мер безопасности на объектах транспорта. Кроме того, его интересовали места расположения воинских частей в регионе. Эту информацию он должен был передать своему куратору на Украине.
Мужчина в течение пяти часов ходил по железнодорожному вокзалу Самары: наблюдал, как досматривают пассажиров, как работает система видеонаблюдения во внутренних помещениях здания. Мужчина дает признательные показания. Теперь его ожидает депортация на Украину.
Самое главное не написали, нашли ли у этого гражданина визитку Яроша. Иначе не считается, шпион не настоящий.
И ведь абсурд обвинений очевиден. Человек ходил по вокзалу, как обычный пассажир. Что он мог увидеть и что эта информация может дать разведке Украины? Даже особо не стараются придумать что-то правдоподобное. Зато стараются подогреть ненависть к Украине.
Правда, в комментариях по ссылке народ, в основном, тоже смеется. Так что, надеюсь, их подогрев не очень и работает...
* * *
"Из показаний арестованного совершенно ясно вытекает, что только неимение при себе аппарата помешало ему сфотографировать железнодорожные строения и вообще места, имеющие стратегическое значение. Не подлежит сомнению, что свои намерения он привел бы в исполнение, если б вышеупомянутый фотографический аппарат, который он спрятал, был у него под рукой. Только благодаря тому обстоятельству, что аппарата при нем не оказалось, никаких снимков обнаружено у него не было".
* * *
«Під час перехресного допиту зізнався, між іншим, що вміє фотографувати і насамперед фотографує вокзали. Фотографічного апарата, щоправда, в нього не знайшли, але можна припустити, що він його десь приховав і з собою не носить, аби не привертати до себе уваги; про це свідчить і його власне признання, він, мовляв, фотографував би, коли б мав при собі апарат».
...
https://politota.d3.ru/ikh-chelovek-v-samare-1350943/?sorting=rating
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