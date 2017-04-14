 С начала текущих суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной.
"Относительно ситуации на этот момент. Наблюдаем некоторое ослабление, несмотря на то, что зафиксировано 6 обстрелов. Подавляющее большинство обстрелов проводилось противником из стрелкового оружия. Под Авдеевкой применяли пулеметы больших калибров, под Новотроицким и Каменкой били также из противотанковых гранатометов", - отметил он.
По информации Чепурного, на данный момент потерь среди украинских военнослужащих нет.
Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне АТО боевики 65 раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.
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