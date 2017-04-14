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Все про:обстрел (6000) штаб (571) Донбасс (14084) Антитеррористическая операция (16459) Авдеевка (1431) Чепурной (23)

 С начала текущих суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, - штаб АТО

Ночью боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной.

"Относительно ситуации на этот момент. Наблюдаем некоторое ослабление, несмотря на то, что зафиксировано 6 обстрелов. Подавляющее большинство обстрелов проводилось противником из стрелкового оружия. Под Авдеевкой применяли пулеметы больших калибров, под Новотроицким и Каменкой били также из противотанковых гранатометов", - отметил он.

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По информации Чепурного, на данный момент потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне АТО боевики 65 раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.
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ці кляті рашиські окупанти після Пасхи з новою силою розпочнуть..... укріплюватись треба нашім воїнам, а штабним місків побільше і приготуватись до можливих наступів. .кацапа це дурне бісове створіння, їм пох на усіх.... смерть ворогам України!!!!
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хто знає, бачив у спецпризначинців для штурму щити з отворами з броневанного скла.... а шо, коли нашім хлопцям на передову таких хочаб 1000.....шо вони тримають, які набої....
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заканчиваются боеприпасы...скоро приедет "гуманитарка" от хуйла
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала текущих суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, - штаб АТО
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