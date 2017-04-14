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 Рада сегодня проведет час вопросов к правительству и рассмотрит вопрос оплаты питания детей в общеобразовательных учебных заведениях

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет час вопросов к Кабинету Министров.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

После часа вопросов к правительству планируется зачитать депутатские запросы, а затем рассмотреть 2 законопроекта.

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В частности законопроект №4682, которым предлагается ввести оплату родителями не более 70% стоимости питания учеников общеобразовательных учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности.
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Сегодня они будут друг с дружкой прощаться , обниматься и целоваться! ДО 10.00 ТАМ ТОЛЬКО УБОРЩИЦЫ ОСТАНУТСЯ РАБОТАТЬ.
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Это такая шутка?! Да они уже все на закордонные округа свалили, сейшельский, мальдивский, лазурный...шопинг опять таки, поизносили свои Бриони, луи Виттоны....оставили так дежурных полезных на зарплате для массовки.
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Галубчики разедуться по "округам". А где ихние округа вы знаете!
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Для вопросов час слишком много ибо есть лишь один вопрос - когда свалите?
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Он для тебя рекламу уже по ТВ запустил, что всё это он и его посипаки хорошее сделали....
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Рада сегодня проведет час вопросов к правительству и рассмотрит вопрос оплаты питания детей в общеобразовательных учебных заведениях.

Фото зала в студию!
Мэйби забит до отказа....
https://www.youtube.com/watch?v=fgkk9TYq5dU
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они сегодня будут спрашивать друг у друга

Рада сегодня проведет час вопросов к правительству и рассмотрит вопрос оплаты питания детей в общеобразовательных учебных заведениях - Цензор.НЕТ 90
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня проведет час вопросов к правительству и рассмотрит вопрос оплаты питания детей в общеобразовательных учебных заведениях
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