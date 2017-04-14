Рада сегодня проведет час вопросов к правительству и рассмотрит вопрос оплаты питания детей в общеобразовательных учебных заведениях.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
После часа вопросов к правительству планируется зачитать депутатские запросы, а затем рассмотреть 2 законопроекта.
В частности законопроект №4682, которым предлагается ввести оплату родителями не более 70% стоимости питания учеников общеобразовательных учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности.
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А ось яку монету за пів мільйона продали в Україні!
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Фото зала в студию!
Мэйби забит до отказа....
https://www.youtube.com/watch?v=fgkk9TYq5dU
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