 Ни один из союзников НАТО не должен испытать то, что переживает Украина из-за РФ начиная с 2014 года, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"НАТО проводит мощное усиление коллективной обороны со времен Холодной войны, вызванное действиями России после незаконной аннексии Крыма и поддержки конфликта на Востоке Украины", - говорится в сообщении на сайте информационного интернет-ресурса "Голос Америки" со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга в Вашингтоне.
Глава Альянса подчеркнул необходимость соблюдения Россией режима прекращения огня и выполнения Минских договоренностей.
Также генсек НАТО заявил, что "мы (Альянс. - Ред.) должны обеспечить, чтобы ни один из союзников НАТО не потерпел того, что переживает Украина из-за России начиная с 2014 года".
По словам Й.Столтенберга мир нуждается в единстве союзников ввиду нарушения мирового порядка действиями России, кризиса в Сирии, разворачивается непосредственно у границ Турции - одного из крупнейших союзников НАТО. "В то время, когда мир становится более опасным и непредсказуемым, важно иметь друзей и союзников. И именно в НАТО Америка лучших друзей и союзников в мире ", - подчеркнул Столтенберг.
Цель визита генсека НАТО в Вашингтон - наладить диалог и заручиться поддержкой новой администрации США по стратегическим вопросам.
"Мы не хотим новой холодной войны, новой гонки вооружений… на самом деле, мы убеждены, что предпосылкой политического диалога с Россией является наше могущество и единство", - сказал Й.Столтенберг во время пресс-конференции в Белом Доме.
Также, во время встречи с лидером США, Й.Столтенберг подтвердил единство позиции НАТО в отношении Дамаска и выразил решительную поддержку операции США в Сирии.
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что просто трындец.
Война началась в 2014м - 2017й на дворе
Столтенберг просыпается.... - не спугните,
а то, гадость, опять в летаргию свалится.
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А ось яку монету за пів мільйона продали в Україні! Оце так...
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расшевелил хоть гадючник етот,
а то засрались уже по уши....
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Горловка, 1954 год. Странно, никаких кокошников и балалаек не наблюдается
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