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 Ни один из союзников НАТО не должен испытать то, что переживает Украина из-за РФ начиная с 2014 года, - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг во время своего визита в Вашингтон обсудил с президентом США Дональдом Трампом стратегические вопросы коллективной обороноспособности и финансирования НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"НАТО проводит мощное усиление коллективной обороны со времен Холодной войны, вызванное действиями России после незаконной аннексии Крыма и поддержки конфликта на Востоке Украины", - говорится в сообщении на сайте информационного интернет-ресурса "Голос Америки" со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга в Вашингтоне.

Глава Альянса подчеркнул необходимость соблюдения Россией режима прекращения огня и выполнения Минских договоренностей.

Также генсек НАТО заявил, что "мы (Альянс. - Ред.) должны обеспечить, чтобы ни один из союзников НАТО не потерпел того, что переживает Украина из-за России начиная с 2014 года".

По словам Й.Столтенберга мир нуждается в единстве союзников ввиду нарушения мирового порядка действиями России, кризиса в Сирии, разворачивается непосредственно у границ Турции - одного из крупнейших союзников НАТО. "В то время, когда мир становится более опасным и непредсказуемым, важно иметь друзей и союзников. И именно в НАТО Америка лучших друзей и союзников в мире ", - подчеркнул Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг призвал РФ использовать все свое влияние на боевиков на Донбассе, чтобы они в полной мере выполняли Минские соглашения

Цель визита генсека НАТО в Вашингтон - наладить диалог и заручиться поддержкой новой администрации США по стратегическим вопросам.

"Мы не хотим новой холодной войны, новой гонки вооружений… на самом деле, мы убеждены, что предпосылкой политического диалога с Россией является наше могущество и единство", - сказал Й.Столтенберг во время пресс-конференции в Белом Доме.

Также, во время встречи с лидером США, Й.Столтенберг подтвердил единство позиции НАТО в отношении Дамаска и выразил решительную поддержку операции США в Сирии.


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А Украина? Полигон для экспериментов гибридной войны? Источник свежих военных новостей?
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Кто-то пару лет назад сказал -Украина уже не пешки в этой игре. Украина стала доской. (
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КацаКрысы на гоффно исходят в студиях РАБссия-1 и на первом вонючем брызжут слюной паскуды от бессилия..ШАКАЛЬЁ пля...
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За чем Вы смотрите Рабсию-1? Вы Мазохист? Или хотите получить зомбидозу? Смотрите. Период ее полураспада может достигать нескольких лет, и не выводится даже при помощи "боярышника"!
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я даже смотрю в Ютубе перлы Жиринжопскага неонациста Мальцева и прочих шакалов кремля....Кстати Мальцева вчера сластали ФСБэшники..Скоро Майдан на мРАкоБессии...не парься..Всё путём
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с таким трудом в ети бошки все влазит,
что просто трындец.
Война началась в 2014м - 2017й на дворе
Столтенберг просыпается.... - не спугните,
а то, гадость, опять в летаргию свалится.
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То допомагайте більше, якщо не хочете щоб "зелені коцапчики" бігали у вас по вулицях!
А ось яку монету за пів мільйона продали в Україні! Оце так...

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Царь Николашка начал первую Мировую в 1914 году и просрал её позорно,Путлер начал войну 1 марта 2014 года и просрёт её позорно с более позорно во 100 крат.Всё самое интересное еще впереди...
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А эта фраза переводится так : Хуйло даже не пытайся отправить в Прибалтику марсиан , а то отгебешь столько , что хер унести сможешь .
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товарыстч Сралин начал 2 мировую 19 августа 1939 года в Москве,договорившись с Риббентропом встретится 23 августа при подписании Договора о дружбе и взаимопомощи на 10 лет,который совки приготовили в его прилету.Всё заняло не более 5 минут,потом был ужин в кремле и тосты в честь Фюрера Рейха..ПСЫ позорные...
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я начинаю трампа понимать - он как хорек в курятнике.
расшевелил хоть гадючник етот,
а то засрались уже по уши....
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ну а Третий договор Гитлер-Сралин подписанный 28 сентября 1939 года это ваще ПОЗОРИЩЕ всемирное. Он кстати опубликован был в газете Правда и Известия за 29 сентября 1939 года по статейно.
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Ну вот, наконец-то, риторика и США и НАТО начинает становится боевой. Приятно это слушать.Как же я ждала нечто подобное в марте 2014 года. Обама не воин, он тряпка.
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Иришик,Обама просто хочет уйти на дембель спокойно,прости ему за его прегрешения...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНи один из союзников НАТО не должен испытать то, что переживает Украина из-за РФ начиная с 2014 года, - Столтенберг
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