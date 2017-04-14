 Столтенберг призвал РФ использовать все свое влияние на боевиков на Донбассе, чтобы они в полной мере выполняли Минские соглашения

Как информирупт Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Университете Джорджа Вашингтона в рамках своего визита в США.
Столтенберг подчеркнул, что для Украины важно, что Альянс оказывает ей поддержку, помогая модернизировать украинские Вооруженные силы, бороться с коррупцией и способствуя проведению реформ в других сферах.
"Но способ, чтобы урегулировать проблему и кризис в Украине, - в переговорах с помощью политических решений, и единственной основой являются Минские соглашения", - подчеркнул Столтенберг.
"И мы призываем Россию использовать все ее влияние на сепаратистов на востоке Украины, чтобы обеспечить то, чтобы они в полной мере выполняли Минские соглашения в смысле соблюдения режима прекращения огня, который не соблюдается сейчас, в смысле отвода всего тяжелого вооружения от линии разграничения", - добавил генеральный секретарь Альянса.
В то же время он заявил, что НАТО призывает предоставить наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ беспрепятственный доступ для проведения наблюдения за процессом соблюдения режима прекращения огня.
604 21
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Позиции Вашингтона и Москвы "остаются далекими" друг от друга, однако обе стороны выбрали "умеренную риторику", - Хербст(1)
С начала текущих суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, - штаб АТО(5)
Изменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания российской агрессии в Украине, - спикер Парубий(64)
"Может быть, он был наводчиком огня", - задержанного в Самаре "украинского шпиона" передадут боевикам "ДНР". ВИДЕО(50)
The Washington Post: Глава НАТО призывает Запад продолжать давление на Россию из-за Украины(0)
Боевики обстреливали украинские рубежи обороны в районе Авдеевки практически круглосуточно, - спикер АТО(5)
Россия сознательно создает эскалацию ситуации на Донбассе путем признания "документов" "ЛНР" и "ДНР", - Климкин(9)
Ответить
Ну как дети малые, честное слово)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
на ету самую рашку плевать хотели.
бандюковский рай.
призыв не правильный - рашка с домбаса.
И через 3 дня там закон и порядок.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Столтенберг призвал РФ использовать все свое влияние на боевиков на Донбассе, чтобы они в полной мере выполняли Минские соглашения
Россия требует от Украины полностью выполнить Минские ...
Если Украина выполнит Минские соглашения, то ... - News Front
Если Украина выполнит Минские соглашения, то исчезнет с карты Европы. Введение закона об особом статусе отдельных территорий ...
Ответить