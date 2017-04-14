 Сотрудники полиции задержали на Киевщине россиянина с оружием и взрывчаткой. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензорн.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.
"Во время отработки территории Киева и области правоохранители задержали 33-летнего гражданина Российской Федерации. По месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оружие, тротиловую шашку, начиненную металлическими болтами, отмычки и наркотики", - сказано в сообщении.
Отмечается, что "гость" задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В настоящее время проверяется способ и законности пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины.
Кроме того, проверяется версия об участии фигуранта в подготовке террористических актов или диверсии, а также наличие сообщников и заказчиков.
Фото: пресс-служба Нацполиции
5657 74
Материалы по теме: Будни полиции
"Я его привез и посадил на цепь", - запорожский фермер удерживал супружескую пару в заложниках из-за надуманного долга. ВИДЕО(19)
Криминальный авторитет Вало выдворен из Украины, - Нацполиция. ФОТО(19)
"Этот стрелял! Можно я ему в морду дам?", - полиция задержала участников конфликта возле развлекательного заведения в Киеве. ВИДЕО(11)
Полиция задержала 16 участников потасовки в Одессе. ФОТОрепортаж(83)
"Истинное лицо России". Фото фаната Путина взбудоражило сеть(0)
Патрульные Львова ночью разбудили председателя ОСМД, чтоб достать из лифта 3 застрявших человек(25)
"Что случилось? Сейчас приедут и все тебе расскажут", - патрульные Днепра во время выполнения плана "Перехват" задержали похитителей мужчины. ВИДЕО(14)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Піти в кафетерій- це те ж саме що плюнути в обличчя Воїнам на передовій.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...
.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А кацапа этого нужно было отпустить, как это сделали трухановские мусора в Одессе в аналогичном случае.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Допускаю, что задержали очередного добровольца. Спешить с выводами не буду, подожду больше инфы.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить