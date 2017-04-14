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 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, зениток, ПТРК и БМП. За сутки - 65 обстрелов, - штаб

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"Несмотря на достигнутые договоренности Трехсторонней контактной группы в Минске об установлении режима тишины российско-оккупационные войска продолжают вооруженные провокации против наших войск. За минувшие сутки было зафиксировано 65 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

По данным штаба, центром огневого противостояния продолжает оставаться приморское направление: "В районе Водяного, по нашим воинам враг бил из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибром 120-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Мужественных защитников Широкино накрывал огнем из 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия противник открывал огонь по морским пехотинцам вблизи Гнутово. Минометы калибром 82-мм, противотанковые гранатометы применил в районе Талаковки. Из гранатометов различных систем бил по нашим позициям вблизи Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Из пулеметов больших калибров пытался попасть в наших защитников под Чермалыком, Гранитным и Марьинкой. Из стрелкового оружия обстрелял защитников Старогнатовки. Вражеские снайперы активно действовали в районе Водяного, Талаковки, Павлополя и Новотроицкого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки были ранены двое украинских воинов, - штаб АТО

Сообщается также, что на донецком направлении, по украинским позициям вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов калибром 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Луганского обстреливал из минометов калибром 82-мм. По защитникам Опыного применял противотанковый ракетный комплекс, 82-миллиметровые минометы, гранатометы и вооружения БМП. Из гранатометов различных систем обстреливал позиции вблизи Невельского. Зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы и пулеметы больших калибров применил в районе Каменки. Из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра открывал огонь по защитникам шахты "Бутовка".

На луганском направлении из гранатометов различных систем враг бил по защитниках Новоалександровки и Катериновки.

Как сообщалось ранее, 12 апреля боевики 61 раз обстреляли позиции сил АТО.


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маскавіти чурбани завжди так діють, бо вони не православні!! чурбанам кацапам тільки домовина з четирех досок і до дому....
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Кацапы и сеичас качевники. Качуют от воины к воине. Причем воины всегда захватнические
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ето же враг.
пока он существует он будет стрелять,
сложно ожидать,что они конфеты бойцам на позизии принесут.
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Главное, что в Киеве не стреляют. У нас же перемирие.
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Интересно что было бы если бы к рашистам в лугандон залетело бы пара томогавков
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Не "враг", а торговые партнеры Петра Будки и Володи Пупырышка.
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и шо Лексеич залил кидарасов РАБссии своим шыколадом по горлянку вонючую? а Педофил не задохнулся от шоколада?
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Суд ЕСПЧ в Страсбурге ПРИЗНАЛ пУТЛЕРСКУЮ шайку ВИНОВНОЙ В ГИБЕЛИ детей Беслана и обязал выплатить ШАКАЛОВ кремля родственникам 3 млн.евро.
КацаПсины сыны от псины позорные...
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Сталагмиты сами сдохнут.НАХ .. то быдло трогать..судьбу СССР и Ымперии Романовых небось в книжках сцуветских изучал?
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Кто сдохнет, убогий? Каждый день убитые и раненые у украинцев. Чему ты радуешься, шыкорыг?
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я радуюсь что кацаПсинский госпиталь в Питере забит ранеными Путлерскими пидарасами
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, зениток, ПТРК и БМП. За сутки - 65 обстрелов, - штаб
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