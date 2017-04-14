 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, зениток, ПТРК и БМП. За сутки - 65 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"Несмотря на достигнутые договоренности Трехсторонней контактной группы в Минске об установлении режима тишины российско-оккупационные войска продолжают вооруженные провокации против наших войск. За минувшие сутки было зафиксировано 65 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.
По данным штаба, центром огневого противостояния продолжает оставаться приморское направление: "В районе Водяного, по нашим воинам враг бил из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибром 120-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Мужественных защитников Широкино накрывал огнем из 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия противник открывал огонь по морским пехотинцам вблизи Гнутово. Минометы калибром 82-мм, противотанковые гранатометы применил в районе Талаковки. Из гранатометов различных систем бил по нашим позициям вблизи Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Из пулеметов больших калибров пытался попасть в наших защитников под Чермалыком, Гранитным и Марьинкой. Из стрелкового оружия обстрелял защитников Старогнатовки. Вражеские снайперы активно действовали в районе Водяного, Талаковки, Павлополя и Новотроицкого".
Сообщается также, что на донецком направлении, по украинским позициям вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов калибром 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Луганского обстреливал из минометов калибром 82-мм. По защитникам Опыного применял противотанковый ракетный комплекс, 82-миллиметровые минометы, гранатометы и вооружения БМП. Из гранатометов различных систем обстреливал позиции вблизи Невельского. Зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы и пулеметы больших калибров применил в районе Каменки. Из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра открывал огонь по защитникам шахты "Бутовка".
На луганском направлении из гранатометов различных систем враг бил по защитниках Новоалександровки и Катериновки.
Как сообщалось ранее, 12 апреля боевики 61 раз обстреляли позиции сил АТО.
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пока он существует он будет стрелять,
сложно ожидать,что они конфеты бойцам на позизии принесут.
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КацаПсины сыны от псины позорные...
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