 Оккупационный суд назначил задержанным в Бахчисарае крымским татарам штрафы и аресты до 12 суток

Как информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев.
Так, один крымский татарин должен заплатить штраф, еще один получил двое суток админареста, двое - по трое суток, еще столько же - по семь суток, один - 12 суток, говорится в комментарии защитника.
Заседания в Бахчисарайском райсуде закончились поздно вечером.
Между тем "МВД" Крыма вечером сообщило на своем сайте, что в ходе обысков по месту проживания двух жителей Бахчисарая, 1995 и 1983 годов рождения, "изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, литература экстремистской направленности".
В отношении первого составлен административный протокол по ст. 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и ст.20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) КоАП РФ.
В отношении второго админпротоколы по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).
Э.Семедляев ранее в четверг сообщил, что сотрудники полиции провели обыски в домах двух крымских татар. Те якобы разместили в соцсетях атрибутику запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир". Соотечественников пришли поддержать их соседи и родственники. Шесть человек были задержаны, одного потом отпустили. Оставшимся вменяют участие в несанкционированном митинге.
Руководитель пресс-службы "МВД" по республике Ольга Кондрашова назвала обыски в Бахчисарае плановыми мероприятиями, направленными "на выявление и задержание лиц, причастных к деятельности запрещенной в России организации".
"Один из правоохранителей был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух для пресечения противоправных действий группы граждан", - сказала О.Кондрашова.
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