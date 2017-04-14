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 За прошедшие сутки были ранены двое украинских воинов, - штаб АТО

Двое украинских военнослужащих были ранены в ходе АТО 13 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала 230 взрывов на Донбассе 12 апреля

Как сообщалось ранее, 12 апреля боевики 61 раз обстреляли позиции сил АТО.


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Якнайшвидшого одужання пораненим.
Нехай Господь береже славне українське воїнство.
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Дай Боже скорейшего выздоровления Героям! Слава Русі-Украіне!
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Слава Героям!!! Скорішого одужання пораненим хлопцям!!!! смерть расії та путену хуйло!!
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