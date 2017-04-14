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 "За год мы сделали парламент полностью открытым", - спикер Парубий

Глава Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что удалось изменить за год его председательства в парламенте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Анализируя этот год, можно много говорить глобальных вещей, которые произошли. Скажу, что это было непростое время. Были обстоятельства, которые многие называли политическим кризисом, ряд политических фракций вышли из коалиции из пяти фракций в коалиции осталось две фракции. Если год назад главная разговор на устах у политологов и экспертов, что выборы будут осенью, или весной - сегодня этой дискуссия почти не существует. Весь этот год парламент работал, сложно, но, принимая законы, даже изменения к Конституции", - отметил Парубий.

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"За год мы сделали парламент полностью открытым, есть доступ не только к заседаниям Верховной Рады, есть доступ к Согласительному совету, ко всем комитетам, всех рабочих групп, которые происходят в парламенте. Публичность - это огромный позитив", - добавил он.

"Украинская Верховная Рада за этот год может быть чемпионом среди многих парламентов. За этот год было принято 234 закона в целом, 67 были приняты за основу и 693 постановления. То есть за год было принято почти тысячу решений", - сообщил председатель парламента.

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