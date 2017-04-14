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 МИД выразил протест в связи с незаконными задержаниями граждан Украины в оккупированном Крыму

13 апреля в Бахчисарае представители репрессивных органов по надуманным основаниям задержали восемь граждан Украины крымскотатарского происхождения, в том числе с применением силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по этому поводу украинский МИД выступил с комментарием.

В тексте отмечается: "В Украине возмущены постоянным наращиванием российской оккупационной властью практики политических репрессий и преследований в отношении этнических сообществ, в частности крымских татар на временно оккупированной территории АР Крым.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Оккупанты задержали еще двоих крымских татар: "Начали преследовать на патрульных машинах. Со стороны силовиков звучали угрозы и оскорбления". ВИДЕО+ФОТО

13 апреля 2017 года в Бахчисарае представителями репрессивных органов по надуманным основаниям задержаны восемь граждан Украины крымскотатарского происхождения, в т.ч. с применением силы.

Двум украинским гражданам - Сейдамету Мустафаеву и Мидату Муждабаеву, жилье которых было подвергнуто обыску, инкриминируется статья 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичная демонстрация атрибутики или символики экстремистских организаций). Еще шестерых граждан, которые стали свидетелями незаконных обысков, обвиняют по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Смотрите также: Задержанных оккупантами 6 крымских татар везут в "суд": "Цирк! Человека обвиняют в публикации в интернете, а для этого привлекли Росгвардию, ОМОН, полицию и ГАИ". ВИДЕО

Расцениваем такие действия как элементы усиления политики запугивания, которую российская оккупационная власть последовательно проводит с целью уничтожения инакомыслия и оппозиции незаконной оккупации.

МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередными фактами нарушения прав человека и требует от российской стороны немедленно освободить задержанных.

Призываем иностранных партнеров усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения политических преследований и других нарушений прав человека в оккупированном Крыму".
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"...Призываем иностранных партнеров усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения политических преследований и других нарушений прав человека в оккупированном Крыму", - а тут эти партнеры катаются с визитами в Крым, нарушая границу Украины. Как то надо требовать выдачи преступников, нарушивших законы Украины.
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Цензор вы куда всю вату подевали? и послать некого.
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Роскомнадзор пару дней назад снял запрет с порнхаба - там контент поинтереснее, чем твои посылы читать, потому такой массовый отток комментаторов с цензора.
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иди на Корреспондент..там ваты,шо у дурака игрушек...
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Решительный протест обязательно должен подкрепляться крайней озабоченностью!
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та то я у ваты хотел спросить, как они думают чью сторону примет КНДР в случае конфликта Китая с парашей? а то так Китайцы подтянули войска за 50км к Владивостоку и Американская эскадра под боком типа КНДР интересует их=))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМИД выразил протест в связи с незаконными задержаниями граждан Украины в оккупированном Крыму
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