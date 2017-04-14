 МИД выразил протест в связи с незаконными задержаниями граждан Украины в оккупированном Крыму

Как сообщает Цензор.НЕТ, по этому поводу украинский МИД выступил с комментарием.
В тексте отмечается: "В Украине возмущены постоянным наращиванием российской оккупационной властью практики политических репрессий и преследований в отношении этнических сообществ, в частности крымских татар на временно оккупированной территории АР Крым.
13 апреля 2017 года в Бахчисарае представителями репрессивных органов по надуманным основаниям задержаны восемь граждан Украины крымскотатарского происхождения, в т.ч. с применением силы.
Двум украинским гражданам - Сейдамету Мустафаеву и Мидату Муждабаеву, жилье которых было подвергнуто обыску, инкриминируется статья 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичная демонстрация атрибутики или символики экстремистских организаций). Еще шестерых граждан, которые стали свидетелями незаконных обысков, обвиняют по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Расцениваем такие действия как элементы усиления политики запугивания, которую российская оккупационная власть последовательно проводит с целью уничтожения инакомыслия и оппозиции незаконной оккупации.
МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередными фактами нарушения прав человека и требует от российской стороны немедленно освободить задержанных.
Призываем иностранных партнеров усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения политических преследований и других нарушений прав человека в оккупированном Крыму".
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