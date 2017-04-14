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Все про:Россия (69930) Чечня (532) ЛГБТ-сообщество (159)

 Российская "Новая газета" официально высказала опасения за безопасность сотрудников, после статьи о пытках геев в Чечне

Российская "Новая газета" пожаловалась на угрозы журналистам после публикации статьи о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, которых заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В заявлении издания говорится, что спустя три дня после публикации в Чечне состоялось собрание с участием представителей религиозных общин, исламских богословов и лидеров общественного мнения. На собрании была принята резолюция, в которой, по данным издания, есть следующий пункт: "Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности".

"Нам очевидно: эта резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами", - говорится в заявлении.

Сразу после публикации заявления сайт издания оказался недоступен. Сотрудники "Новой газеты" сообщили, что он подвергся DDoS-атаке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чечне проходят облавы на гомосексуалистов: трое убитых, более сотни задержанных, - "Новая газета"

1 апреля "Новая газета" сообщила со ссылкой на свои источники, что в Чечне проходят массовые задержания жителей с нетрадиционной ориентацией, которые начались неделю назад. Кроме того, издание утверждает, что в результате этих гонений погибли три человека.

Возможные убийства геев в Чечне уже потребовали расследовать международная правозащитная организация Amnesty International и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Однако, как отмечается в заявлении "Новой газеты", Следственный комитет РФ до сих пор не отреагировал на публикацию.

Также читайте: "В Чечне мужчины здоровые, и у них только одна ориентация": в Грозном назвали ложью сообщения о задержаниях гомосексуалистов
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Те которые не в "единой расии" и не в дурдуме - да...
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редакция опасается за жизнь сотрудников после публикации материала о преследовании, убийствах людей с нетрадиционной сексуальной ориентации или заподозренных в этом, особенно после резолюции вынесенной представителями религио. общин исламских богословов (ьл. короче воинствующими питарасами
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Украинцев это волнует также, как и жизнь на Марсе.
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а не плохо так троллят кадыровцев...а организации по защите животных еще не выступили?ну нельзя же просто так трахать овцу?
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Куда мир катится, в стране под названием пидерации, в стране где флаг в цвета радуги, стране где герб двуглавый петух, стране где президент пидафил. И в этой стране пытают геев!
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для нормальных людей, продвинутой молодёжи, да любого возраста норм людей в Чечне не благоприятные условия для жизни, им надо оттуда уезжать
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Вот меня волнует, что Киевэнерго разослало новые платежки по горячей воде, хотя сами заставили ставить и регистрировать новые счетчики. По счетчикам видно, что горячую воду не потребляли, а они начисляют по среднему. Это вам не пытки геев, а беспредел властей.
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Тогда пусть "они" платят, а за необоснованные требования киевскую власть пора снимать.
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так докажи. Я считал, 1,5-2 с хер знает какими перспективами.
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Как доказать, если они всех потребителей заставили сменить счетчики, опломбировали. А теперь первый месяц сами игнорируют показания зарегистрированного ими же счетчика?
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Ну друзья, Вы приколисты! Выбрать мэром боксёра! Я безмерно уважаю и горжусь Клычком, но в МЭРЫ? Там же вместо мозгов каша...
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Мимо не выйдет, тоже заставят платить тебя за неиспользованную воду.
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1.шаг. напиши, что не нравиццо. Это ЖЕК. 2. дайте обьяснения. в одном.
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пиши райсуд. где прописан. а там раскладывай, что и где.
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плати, но собирай письма соседей, вызывайте, чудиков, просто копите доки))) Через 1,5 -2 может отобьете 70% около того.
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кста, не писанул. месяца и то если доки будут железными..
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Во-первых это повсеместно в Киеве. Во-вторых за это отвечает Киевэнерго и Киеврада, а не ЖЕК. В-третьих это разрыв договора со всеми киевлянами, где Киеврада, заключившая договор с Киевэнерго не вмешалась. Так, что это не нравится всем киевлянам.
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ты свой посмотри для начала. Там твоя фио или громада киева?
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А чего бурчать, если просто всем прислали новые платежки вчера, игнорируя показания счетчика? Я горячую воду получаю через свой бойлер, а не у них, как и многие.
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ты, для начала, туда кинь письмо, изложи, что никак, может контора юр найдется. Кста, есть, пацаны им пох куда в суд подавать)Ищи. Ток дело ноль)
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Тут система поменялась, письмо должно быть коллективным.
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не верь платежкам-перезвоните и вам спишут этот несуществуюший долг....на вся случай сними на моб показания счетчика...как-то так............
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Вчера весь вечер звонили им, мать мою довели до истерики. Показания, снятые на мобильный не являются доказательствами, а сами они показания счетчиков не снимают. Просто плати то, что не потреблял. А до этого они это признавали и сами снимали показания. Вот так шалит Ахметов в Киеве, а Кличко это поддерживает.
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гей порно в шоке и тикает...хер его знает, где не дотянутся...а мне нравится, ганяйте пидарье.
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как то по мне потопатлись, в 1 или во 2....классная, как грил, батя, я боялась утопчут. В ринг кинул, грит, поставь пару ударов))) До сих пор двойку вспоминаю)
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а как таки хочется, чтобы кадыровцы перетрахали всю срассею- начиная с бурят и петербуржцев- с поребрика...где там та гнида гиркин- он первый гей срассии , путин- отпетый педофил.....ТРАМПУШКА, шобы срассийка не мучилась запусти тамагавки- все таки соседи- хай сразу все падохнут , не мучаясь..........
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Дурдом!Воны своих пидаров ЖУРНАЛИСТАМИ обозвали. Богата земля китайская идиотами, ой богата.
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Высказывайте или не высказывайте опасений, а на бутылочку все-равно сесть придется. Такая уж судьба у русни
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийская "Новая газета" официально высказала опасения за безопасность сотрудников, после статьи о пытках геев в Чечне
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