 Российская "Новая газета" официально высказала опасения за безопасность сотрудников, после статьи о пытках геев в Чечне

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В заявлении издания говорится, что спустя три дня после публикации в Чечне состоялось собрание с участием представителей религиозных общин, исламских богословов и лидеров общественного мнения. На собрании была принята резолюция, в которой, по данным издания, есть следующий пункт: "Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности".
"Нам очевидно: эта резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами", - говорится в заявлении.
Сразу после публикации заявления сайт издания оказался недоступен. Сотрудники "Новой газеты" сообщили, что он подвергся DDoS-атаке.
1 апреля "Новая газета" сообщила со ссылкой на свои источники, что в Чечне проходят массовые задержания жителей с нетрадиционной ориентацией, которые начались неделю назад. Кроме того, издание утверждает, что в результате этих гонений погибли три человека.
Возможные убийства геев в Чечне уже потребовали расследовать международная правозащитная организация Amnesty International и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
Однако, как отмечается в заявлении "Новой газеты", Следственный комитет РФ до сих пор не отреагировал на публикацию.
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