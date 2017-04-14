 С начала года во время пожаров погибло 700 человек, - ГСЧС

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Шесть автомобилей сгорели на автостоянке в Харькове. ФОТО

Отмечено, что основными причинами возникновения возгораний, и как следствие, гибели людей является собственная небрежность граждан и пренебрежение правилами пожарной безопасности. Курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов часто приводят к пожарам в домах.Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой неуклонно придерживаться правил пожарной безопасности. Рассказывайте детям об опасности, которую таит в себе огонь. Заботьтесь о надлежащее противопожарное состояние собственных помещений. В частности:-не курите в постели;-следите за состоянием и исправностью электросети;-в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и тому подобное;- старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.Только выполнение элементарных правил пожарной и собственной безопасности сможет сохранить вашу жизнь и имущество от огня.