С начала года во время пожаров погибло 700 человек, - ГСЧС
В Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) сообщают, что с начала года на пожарах в Украине погибли 700 человек, 477 человек получили травмы.
Отмечено, что основными причинами возникновения возгораний, и как следствие, гибели людей является собственная небрежность граждан и пренебрежение правилами пожарной безопасности. Курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов часто приводят к пожарам в домах.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой неуклонно придерживаться правил пожарной безопасности. Рассказывайте детям об опасности, которую таит в себе огонь. Заботьтесь о надлежащее противопожарное состояние собственных помещений. В частности:
-не курите в постели;
-следите за состоянием и исправностью электросети;
-в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и тому подобное;
- старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.
Только выполнение элементарных правил пожарной и собственной безопасности сможет сохранить вашу жизнь и имущество от огня.
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