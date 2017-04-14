 Изменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания российской агрессии в Украине, - спикер Парубий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в эфире "5 канала".
"Пока с оккупированных территорий не будут выведены российские войска, пока не будет восстановлен контроль над границей, мы не можем вступать в политические процессы... Могут быть разные варианты, может быть условный отзыв этой позиции", - заявил Парубий.
При этом спикер отметил, что Верховная Рада все же проводит децентрализацию через многие другие законодательные акты, например, по объединению громад.
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http://www.dialog.ua/news/116307_1492117700
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http://www.dialog.ua/news/116302_1492112735
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Преимущества удобно демонстрировать на таком микрообществе, как семья:
1. Ты зарабатываешь хорошие деньги, а твой брат копейки, но оба вы сдаете все свои деньги маме. Мама выдает вам деньги по мере необходимости. Брат попросил деньги на машину и купил ее, мама купила себе шубу, а затем приходишь ты и просишь на одежду - мама говорит: "Осталось только на носки. Ты держись там". Это пример централизованной власти.
2. Ты сам распоряжаешься своими деньгами и решаешь как их тратить. Брат живет в рамках своих доходов. Оба вы даете маме немного денег на питание. Это пример децентрализованной власти.
В обоих случаях вы трое - единая семья навеки. В обоих случаях деньги тратятся на нужды семьи. Но если в первом случае некоторые элементы общества могут жить не по средствам и ничего не делать, то во втором случае чтобы красиво жить, надо шевелить поршнями и надеяться только на себя.
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рашу-паРашу, ее мнение на этот счет никто спрашивать не будет, пущай гавкает.)
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Вот наши депутаты https://www.youtube.com/watch?v=4zGDTnBbeZA
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ворота слева, а он матерь всех бомб сбрасывает направо....
так держать!
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уже и до Парубия дошло,а ведь еще год назад мычал заодно с барыгой про "дэ(би)цэнтрализацию"
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