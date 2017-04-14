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 Политика Украины
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 Изменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания российской агрессии в Украине, - спикер Парубий

Изменения в Конституцию Украины в части децентрализации не могут быть приняты во втором чтении до окончания военной агрессии Российской Федерации в Украине и восстановления контроля над границей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в эфире "5 канала".

"Пока с оккупированных территорий не будут выведены российские войска, пока не будет восстановлен контроль над границей, мы не можем вступать в политические процессы... Могут быть разные варианты, может быть условный отзыв этой позиции", - заявил Парубий.

При этом спикер отметил, что Верховная Рада все же проводит децентрализацию через многие другие законодательные акты, например, по объединению громад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До решения проблем с безопасностью на Донбассе изменения в Конституцию не будут стоять в повестке дня, - Порошенко
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Констуцію в час війни міняти не можна у будь-якій частині. Навіть на догоду "медичним реформам" Супрун...
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Вимагаємо: визнайте війну війною, окупанта окупантом, лднр терористичними організаціями!
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...розриву дипстосунків з московією, візового режиму для кацапів.
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"Народные депутаты" против. Вот рыговская тварь, считает Крым российским - https://www.youtube.com/watch?v=4zGDTnBbeZA
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+ скасування договору про дружбу та співпрацю з московією !!!
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Педя ОФФШОРНЫЙ и его кодла вашу точку зрения не разделяет .
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Во-первых, не там вымагаете - Порошенко сюда не ходит. Во-вторых, что это даст? От подмены понятий ситуация никак не решится. Это все равно, что улицы переименовать.
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Изменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания российской агрессии в Украине, - спикер Парубий - Цензор.НЕТ 2025

"Крым и Донбасс - это Украина!", - президент США Трамп и генсек НАТО Столтенберг сделали общее заявление
http://www.dialog.ua/news/116307_1492117700
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Трамп произнес важнейшие слова для Украины: "Мы избавим Украину и Сирию от страха перед Россией. Мы решим все проблемы"
http://www.dialog.ua/news/116302_1492112735
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Пане Парубій, а чи запитали ви українців, чи їм потрібна так - децентралізація? В чому її переваги? Україна - єдина - довічно.. Тільки на референдумі і волею людей, ми зможемо вирішити такі питання, а не мріями. Все на користь країні, а не демагогія.
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Децентрализация меняет только форму власти и на целостность страны никак не влияет.

Преимущества удобно демонстрировать на таком микрообществе, как семья:
1. Ты зарабатываешь хорошие деньги, а твой брат копейки, но оба вы сдаете все свои деньги маме. Мама выдает вам деньги по мере необходимости. Брат попросил деньги на машину и купил ее, мама купила себе шубу, а затем приходишь ты и просишь на одежду - мама говорит: "Осталось только на носки. Ты держись там". Это пример централизованной власти.
2. Ты сам распоряжаешься своими деньгами и решаешь как их тратить. Брат живет в рамках своих доходов. Оба вы даете маме немного денег на питание. Это пример децентрализованной власти.

В обоих случаях вы трое - единая семья навеки. В обоих случаях деньги тратятся на нужды семьи. Но если в первом случае некоторые элементы общества могут жить не по средствам и ничего не делать, то во втором случае чтобы красиво жить, надо шевелить поршнями и надеяться только на себя.
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Децентралізація це не федералізація. Якщо коротко, то це більше грошей для громади напряму від платників податків, а не в центральний бюджет. Хочеш більш розширено - погугли сам.
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какая может быть федерализация в воюющей стране? возможно после того, как последний рашист будет зарыт или выброшен за поребрик. после окончания строительства Стены и введения виз. после того, как это решит сама Украина.
рашу-паРашу, ее мнение на этот счет никто спрашивать не будет, пущай гавкает.)
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я больше скажу..никакой федерализации даже не в воюющей Украине не будет...предлагали умные люди-убрать нах эту Республику Крым и сделать крымскую область...но неее...толерасты на это были не согласны....
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Смотрите, за кого голосуете, и думайте головой, хоть немного.
Вот наши депутаты https://www.youtube.com/watch?v=4zGDTnBbeZA
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Бедолага Дональд !!!опустили так опустили ....как он теперь с этим жить будет ?!)))

Изменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания российской агрессии в Украине, - спикер Парубий - Цензор.НЕТ 464
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Намкрыш Намкрыш,это реально?или прикол такой?сейчас сам в инете поищу...
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ну все понятно..фейк конечно..я вот не пойму-это ты, распостраняя фейки,ведешь с кацапией войну?или дебилов на цензоре вычисляешь?
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никому не обольщатся - трамп еще накуролесит.......
ворота слева, а он матерь всех бомб сбрасывает направо....
так держать!
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Изменения в Конституцию при таком скандальном вопросе можно принимать лишь на всеукраинском референдуме, но результат референдума и так известен: никакой децентрализации.
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Децентралізація аж ніяким боком не чіпає унітарність.
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Изменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания российской агрессии в Украине, - если все понимают, что есть агрессия, то нужен визовый режим и перестройка водоснабжения в Луганской и Донецкой областях с исключением ордло из водоснабжения. Суды над чиновниками, которые не перестраивают водоснабжение должны быть прямо сейчас.
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ух ты!
уже и до Парубия дошло,а ведь еще год назад мычал заодно с барыгой про "дэ(би)цэнтрализацию"
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Так это потому агрессия и не заканчивается, потому что Пэдро не хочет терять царские полномочия. Правда царь голый.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания российской агрессии в Украине, - спикер Парубий
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