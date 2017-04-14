 В результате взрыва неизвестного устройства в Санк-Петербурге ранен студент

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня около 18:40 мск на проспекте Кима, 4 в Василеостровском районе Санкт-Петербурга по предварительным данным, у молодого человека в руках оказался неустановленный предмет, который взорвался. В результате подросток пострадал и был госпитализирован", - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области..
В результате инцидента подросток получил травмы обеих рук, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом ТАСС сообщил главный врач Детской городской больницы № 2 Автандил Микава.
"Он находится у нас в больнице в тяжелом состоянии, у него был шок второй степени, сейчас он в операционной. У него травма обеих конечностей верхних. Состояние его крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства.
По информации "Фонтанки", пострадавшим оказался 17-летний студент первого курса химического факультета технологического университета. В стационар он был доставлен с травмами обеих рук и ожогом лица. По предварительным данным, - травматическая ампутация кисти, серьезно повреждены глаза.
103 3
ОБСЕ зафиксировала 230 взрывов на Донбассе 12 апреля(1)
В столице парень напал с ножом на мужчину: пострадавший в больнице с проникающим ранением груди. ВИДЕО(26)
Взрыв в Виннице: погиб 20-летний военнослужащий, ранены еще трое молодых людей. ФОТОрепортаж(49)
Боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов, БМП, ПТРК, гранатометов, 2 воина получили ранения, - штаб АТО(7)
Как известно, хуже всего с правдой дела обстоят во времена, когда все может быть правдой(0)
Руководителями госшахт должны работать нормальные люди. Подонки мне там не нужны, - Гройсман(45)
Пьяный командир боевиков "ЛНР" устроил стрельбу в Первомайске, ранены двое гражданских, - ГУР(14)
Ответить
Ответить
Ответить