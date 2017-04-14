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 В результате взрыва неизвестного устройства в Санк-Петербурге ранен студент

В Санкт-Петербурге в результате взрыва неизвестного предмета пострадал студент

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня около 18:40 мск на проспекте Кима, 4 в Василеостровском районе Санкт-Петербурга по предварительным данным, у молодого человека в руках оказался неустановленный предмет, который взорвался. В результате подросток пострадал и был госпитализирован", - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области..

В результате инцидента подросток получил травмы обеих рук, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом ТАСС сообщил главный врач Детской городской больницы № 2 Автандил Микава.

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"Он находится у нас в больнице в тяжелом состоянии, у него был шок второй степени, сейчас он в операционной. У него травма обеих конечностей верхних. Состояние его крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства.

По информации "Фонтанки", пострадавшим оказался 17-летний студент первого курса химического факультета технологического университета. В стационар он был доставлен с травмами обеих рук и ожогом лица. По предварительным данным, - травматическая ампутация кисти, серьезно повреждены глаза.

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Ничего, россиянам всё это только до выборов потерпеть. Видать, досрочный у них теперь сцарь будет.
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Похоже студент- химик пытался собственноручно приготовить ответку на американские томагавки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате взрыва неизвестного устройства в Санк-Петербурге ранен студент
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