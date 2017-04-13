 Очень успешная операция, - Трамп о применении "матери всех бомб" в Афганистане

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.
"Все прекрасно знают, что произошло, и все что я делаю, так это даю отмашку своим вооруженным силам. Наши вооруженные силы лучшие в мире, и они как всегда отлично сработали. Поэтому мы дали им карт-бланш", - заявил Трамп.
"Если вы посмотрите на события последних восьми недель, и сравните их с тем, что происходило в течение последних восьми лет, вы увидите огромную разницу", сказал он.
Представители Пентагона сообщили, что бомбовый удар был нанесен с целью сведения к минимуму рисков для афганских и американских сил проводящих операцию по зачистке этого района, а также для уничтожения максимального количества боевиков и объектов местной ячейки Исламского Государства.
В четверг США сбросили мощнейшую из имеющихся в их распоряжении неядерных авиабомб на позиции боевиков ИГ в провинции Нангархар в Афганистане. Речь идет о неядерной бомбе GBU-43B весом в 9,5 тонны, также известной как "мать всех бомб". Впервые она была испытана в 2003 году, с тех пор и до настоящего момента не применялась.
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Из кремля три самосвала ведёрных памперсов вывезли...
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https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-04-13/trump-said-no-to-troops-in-syria-his-aides-aren-t-so-sure
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http://www.delfi.lv/news/national/politics/video-lielvarde-ierodas-milzu-helikopteri-chinook.d?id=48730187
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Интересно, как себя чувствует этот имбецил после трамп наша
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ну харашо...
3 місяуя тому ви кричали трамп чмо - тепер навпаки
а вам не здається шо ви чмо?
шо до трампа - то кукла.
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русня сразу палится
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а помните русня когда-то делала такие демотиваторы
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13th Апрель 2017 anti-colorados
GBU-43/B MOAB
Что такое гибридная война? Это ведение боевых действия и при этом убеждая общественность в том, что это и не война вовсе, а отдельное мероприятие, направленное исключительно для достижения мира и блага тех, против кого они ведутся. В этом смысле Россия достигла совершенства. Мы уже не раз подсказывали логичное завершение той логической цепочки, с помощью которой россияне выстраивают параллельную реальность. В самом деле, кто-то воюет на Донбассе, кто-то полностью уничтожает мегаполисы в Сирии, кто-то травит мирное население сирийских городов зарином, кто-то поставил семейству корейских Кимов ядерные и ракетные технологии, а возможно и действующие образцы ракетно-ядерного оружия, кто-то накачивает финансами террористические сети и поставляет туда тысячи бойцов, а кто - неизвестно. Причем, публика все чаще дает на множество подобных вопросов, один ответ, указывая в сторону Москвы.
Это происходит потому, что россияне не закончили логическую цепочку и сами не указали на конкретного виновника. Именно неопределенность и бросает некую тень на Кремль и Путина. Чтобы этого не происходило, мы предложили два равнозначных варианта, чтобы можно было указывать на конкретное лицо, называя его по имени. Первый вариант - Бабайка. Это имя поймут все русскоязычные люди, ибо с детства знают, что Бабайка был виной множества неприятностей в их детстве, так почему бы и нет? Но это имя ничего не скажет людям, не знакомым с русским языком и смысл потеряется. Куда более перспективно указать иное имя виновника - Кралсон (который живет на крыше). Этот персонаж знаком более широкой публике и неуловимо созвучен с фамилией нынешнего госсекратаря США Тиллерсона.
Название этих имен, исполненное новым постпредом РФ при ООН, сидящего на «кортах» прямо посреди стола совбеза ООН, должно возыметь неизгладимое впечатление на всю публику. С учетом его последнего сольного выступления, когда он перешел на так любимый Путиным жаргон шпаны питерских подворотен, такое заявление в России встретили бы бурными и продолжительными аплодисментами. В самом деле, кто разнес Авдеевку? Бабайка, кто же еще? Кто травит зарином людей в Сирии? Карлсон! Тут свою роль сыграет вентилятор у него на спине. Вот им Карлсон и распыляет газ на сирийцев.
Сегодня корейский молодой хрячок Ким Вынь Хунь призвал журналистов, находящихся в КНДР, приготовиться к эпохальному событию. Ясно, что ничего хорошего там произойти не может хотя бы потому, что российские самолеты разведчики безвылазно барражируют вдоль восточного и западного побережий КНДР. Ясно, что Карлсон и там что-то затеял. И все бы хорошо, если такая практика применяется в отношение кого-то, а когда ее начинают применять в отношение тебя, становится как-то грустно и ты начинаешь требовать доказательств, расследований, соблюдения норм международного права и прочего.
В этом смысле, очень интересно выглядят миролюбивые заявления официальных лиц США. Они сплошь надеются на то, что РФ не станет покрывать Асада в применении ХО, что она одумается и выведет войска из Украины и Грузии, на то, что Россия начнет соблюдать многочисленные обязательства и вообще - будет вести себя ка нормальная страна. При этом, Штаты заверяют, что только мирное решение вопросов способно разрешить все тупиковые ситуации в международных отношениях. Кстати, председатель Си говорит то же самое и раз уж на то пошло, президент Порошенко тоже не видит военного решения деоккупации Украины.
Но при этом, Штаты шарахнули Томагавками по асадовскому аэродрому, без излишних согласований с ООН и другими импотентными организациями. Жахнули и намекнули, что в следующий раз жахнут в другом месте, без особых раздумий и мандатов. При этом - все в интересах мира и урегулирования.
Путин только заикнулся, что следует наладить контакты с уважаемыми джентльменами из международной организации любителей длинных бород, известной как талибан, с местом расположения в Афганистане, где они плотно контактируют с ИГИЛ, и вот сегодня туда прилетела замечательная бомба, которая еще никогда и никогда не прилетала, кроме американских полигонов.
Казалось бы, мало ли бомб сброшено на талибов, но это необычная бомба. Дело в том, что ее взрыв по мощности эквивалентен 11 тоннам ТНТ и она является самым мощным не ядерным боеприпасом, состоящим на вооружении американской армии. Авиабомба GBU-43/B MOAB была сброшена с самолета MC-130 сил специальных операций ВВС США по системе тоннелей ИГИЛ в районе Ачин, провинции Нангархар.
То есть, последовательно прошло применение мощных систем вооружений и это при том, что официальная риторика Вашингтона не уходит далеко от слов «мир», «переговоры» или «безопасность». Похоже на то, что Путин получает гибрид оттуда, откуда не мог и ожидать. Американцы быстро учатся и доводят любую идею до совершенства. Так было с принципом добычи сланцевых нефти и газа. Впервые идея была высказана в совке, но работает все это в Штатах. Так и с гибридом. Путин начал эту игру, а кто ее закончит - большой вопрос, ибо Китай тоже любитель погибридить.http://defence-line.org/2017/04/uskolznuvshij-gibrid/
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Росия и Сша вели против них войну.
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https://www.youtube.com/watch?v=KnymwLypbwM&list=PL1184F8B6BAFE06FC
Файна Юкрайна (47) - 10 Ядєрних боєголовок
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понял, хуйло ?
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