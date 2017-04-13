 "Наши безвозвратные потери - полторы тысячи человек в месяц, по двум корпусам", - террорист Ходаковский назвал цифру потерь оккупационных войск на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на своей странице в одной из соцсетей.
"Ладно пути, а вы знаете статистику наших потерь в виде безвозвратно убывших по различным причинам из воюющих, в первую очередь, подразделений? Минимум пятьдесят человек в день. Включите мозги и подсчитайте, уважаемые кроты: пятьдесят на десять - пятьсот; пятьдесят на тридцать - полторы тысячи....За месяц полторы тысячи по двум корпусам. Я думаю, вы примерно представляете себе количество находящихся бойцов на передовой, и сможете провести еще одно нехитрое вычисление, разделив примерную сумму на количество убывших в месяц, чтобы понять, сколько мы еще продержимся", - заявил террорист.
"Тактика Пороха понятна и незамысловата: прикрываясь Минском, довести нас до асфиксии и взять потом с минимальными потерями. Однако, края, мальчики и девочки - тянуть ни мы больше не можем, ни обстоятельства не располагают к этому", - добавил Ходаковский.
3990 43
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Боевики обстреливали украинские рубежи обороны в районе Авдеевки практически круглосуточно, - спикер АТО(5)
Россия сознательно создает эскалацию ситуации на Донбассе путем признания "документов" "ЛНР" и "ДНР", - Климкин(9)
Климкин о визите Тиллерсона в Москву: "Это этап давления на Россию, чтобы она наконец ушла с Донбасса"(75)
США и Россия имеют единую позицию о необходимости выполнения Минских соглашений, - Лавров(70)
Чем опасно силовое решение конфликта на Донбассе?(0)
Без прогресса по Минским соглашениям ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ, - Тиллерсон в Москве(61)
Количество удерживаемых боевиками заложников увеличилось до 126 человек, - Ирина Геращенко(19)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сплошь дермодемоны ватные...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Альфа-Банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе.
Если целью авторов провокации было создать видимость связи банка с оккупантами Донбасса, то это смехотворно: основным акционером банка является львовянин Михаил Фридман, имеющий гражданство Израиля и проживающий в Лондоне, а 9,9% акций холдинга АВНН - конечного бенефициара украинского Альфа-Банка Украина со штаб-квартирой в Люксембурге - принадлежат итальянскому финансовому гиганту UniCredit.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
но чем дальше в лес
тем громче плач
Шли по земле
не касаясь небес
вор да палач
Каждому с рожденья
было ровно дано
смеха да слёз
знай выбирай
по себе ремесло
как повелось...(С)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или просто увлекся сайтом нашего Ярчука...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И даст ему героя Украины
Ответить
Ответить
но, жаль даже и одной жизни прекрасных украинских парней отдавать за эту сволочь.
Ответить
Ответить