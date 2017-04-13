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 Политика Украины
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Все про:боевик (18521) терроризм (20121) Донбасс (14080) потери (943)

 "Наши безвозвратные потери - полторы тысячи человек в месяц, по двум корпусам", - террорист Ходаковский назвал цифру потерь оккупационных войск на Донбассе

Экс-главарь террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что пророссийские боевики на Донбассе ежедневно теряют минимум пятьдесят человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на своей странице в одной из соцсетей.

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"Ладно пути, а вы знаете статистику наших потерь в виде безвозвратно убывших по различным причинам из воюющих, в первую очередь, подразделений? Минимум пятьдесят человек в день. Включите мозги и подсчитайте, уважаемые кроты: пятьдесят на десять - пятьсот; пятьдесят на тридцать - полторы тысячи....За месяц полторы тысячи по двум корпусам. Я думаю, вы примерно представляете себе количество находящихся бойцов на передовой, и сможете провести еще одно нехитрое вычисление, разделив примерную сумму на количество убывших в месяц, чтобы понять, сколько мы еще продержимся", - заявил террорист.

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"Тактика Пороха понятна и незамысловата: прикрываясь Минском, довести нас до асфиксии и взять потом с минимальными потерями. Однако, края, мальчики и девочки - тянуть ни мы больше не можем, ни обстоятельства не располагают к этому", - добавил Ходаковский.

Наши безвозвратные потери - полторы тысячи человек в месяц, по двум корпусам, - террорист Ходаковский назвал цифру потерь оккупационных войск на Донбассе 01

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Быстрее, чтобы вы поскорее все убыли и безвозвратно.
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Хорошая цифра. Увеличить бы её раз в десять и война закончится к лету.
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"Наши безвозвратные потери - 1500 человек в месяц, из них от алкоголизма 1495, 5 убивают укропы".
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3/14зжёжь, нет там "людей"!
Сплошь дермодемоны ватные...
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Продолжение следует. Все будут уничтожены!
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и резня с кацапи или перережут"корпуса". руский мир)
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Наверняка Ходаковский фейк запустил, типа с Голубаном тоже будет фейком казатся! В итоге Ходаковский фейкомет, и Голубан белый и пушистый!
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Альфа-Банк Украина не имеет никакого отношения к размещению рекламы с лицами боевиков ОРДЛО и резко осуждает грязные провокации, к которым прибегают неустановленные лица в попытке подорвать доверие к международному банку в Украине.
Альфа-Банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе.
Если целью авторов провокации было создать видимость связи банка с оккупантами Донбасса, то это смехотворно: основным акционером банка является львовянин Михаил Фридман, имеющий гражданство Израиля и проживающий в Лондоне, а 9,9% акций холдинга АВНН - конечного бенефициара украинского Альфа-Банка Украина со штаб-квартирой в Люксембурге - принадлежат итальянскому финансовому гиганту UniCredit.
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боярышника им в студию ....9,40 дней и опять боярышник пущай поминки сруцкой быдломасссы никогда не заканчиваются и так до последнего сруцкого в УКРАИНЕ и в мире..........хай падохне ця нация назавжди.............
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ты к моим дедам, один резал коммунистов, другой банЭровцев)...я тебя сам вырежу, если смогу.
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50 человек в день - это убитые и тяжелораненые на фронте, а в тылу - от неосторожного обращения с оружием, водки, наркоты, самоубийств, "дружественного огня" и действий "партизан"
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50 дохлых кацапа в день в минрый минск тогда пусть наступают.
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Мало-помалу
но чем дальше в лес
тем громче плач
Шли по земле
не касаясь небес
вор да палач
Каждому с рожденья
было ровно дано
смеха да слёз
знай выбирай
по себе ремесло
как повелось...(С)
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когда Ходаковский пишет про сепара Голубана-это ложь и провокация..а вот когда Ходаковский пишет про потери сепаров-так это святая правда.....у шоколадных ботов разрыв шаблона ..
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Жаль, что "безвозвратно убывших по различным причинам" (в том числе дезертировавших, не продолживших "договор" и т.д.), а не отправленных по месту последней прописки в полиэтиленовых пакетах.
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Не думаю, что у них столько пушечного мяса. Брешет, наверное.
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Конечно брешет. Если по 1500 в месяц то за год это 18000. А их всего было тысяч 30. Уже бы давно никого не осталось
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Коротше, гумус. Чим більше вас здохне, тим легше нам потім буде проводити дерусифікацію і очищення від кількасотлітніх кремлівських метастазів
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Выпью грамм пятьдесят ДД , за упокой. Земля им стекловатой....
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Видимо, ему в Крым сводки со всего фронта каждые 5 минут посылают!

Или просто увлекся сайтом нашего Ярчука...
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охь месились с минским мясом...мля, мои временя. класс.
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Так вы и так мертворожденые. Раися еще как бы жива - чухайте.
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Киви с Мотороллой,в аду переворачиваются.При них такого не было.Эх русня,таких полководцев потеряли.Хоть Ходакевича берегите
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Бля буду,скоро Пэтя заявит,что Ходаковский под прекрытием))
И даст ему героя Украины
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Следим как зрадо"бы будут переобуваться на лету говорить шо это вопреки приказам Пороха наши военные мочат русню... из рогаток и электрошокеров...потом укак все , даже автоматы у них забрали..
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очень хорошо, что орки, ихтамнеты рашистские, урки и гопота дохнет в таких масштабах.
но, жаль даже и одной жизни прекрасных украинских парней отдавать за эту сволочь.




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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Наши безвозвратные потери - полторы тысячи человек в месяц, по двум корпусам", - террорист Ходаковский назвал цифру потерь оккупационных войск на Донбассе
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