 Порошенко одобрил перенос последнего набора подготовки младших специалистов с 2016 на 2019 год

Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.
Ранее предполагалось, что последний прием для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста проводился в 2016 году.
Ожидается, что реализация норм закона позволит усовершенствовать механизм правового регулирования общественно-правовых отношений, возникающих при реализации права на образование.
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Порошенко одобрил перенос.
Может понос. :D
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