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 Тиллерсон и Путин обсуждали, почему упал уровень доверия между странами, - Госдеп США

На встрече государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москве с президентом РФ Путиным стороны пытались выяснить, почему упал уровень доверия между государствами и как наладить двусторонний контакт.

Об этом сообщил в четверг во время брифинга в Вашингтоне и.о.представителя Государственного департамента США Марк Тонер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Стороны признали, что уровень доверия между нашими государствами находятся на исторически низком уровне", - отметил официальный представитель Госдепа.

Он сообщил, что в ходе разговора Тиллерсон и Путин "обсудили историю того, почему так вышло". По словам Тонера, оба старались лучше понять, почему каждое из государств раздражено действиями другого в определенных сферах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о визите Тиллерсона в Москву: "Дела пошли хорошо, может быть, даже лучше, чем мы ожидали"

Отвечая на уточняющий вопрос, шла ли речь на встречи Тиллерсона и Путина об Украине, представитель Госдепартамента отметил, что не ознакомлен со всеми деталями их диалога. "Я могу сказать, что украинский вопрос точно поднимался на двусторонней встрече с министром иностранных дел Лавровым. У меня нет всех деталей встречи с президентом Путиным", - сказал Тонер. В то же время он подчеркнул, что Рекс Тиллерсон очень четко озвучил свою позицию по Украине сразу после встречи в Москве.

Читайте: Без прогресса по Минским соглашениям ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ, - Тиллерсон в Москве

Кроме того, Тонер назвал "спекуляциями" сообщения о том, что президентская комиссия США-РФ возобновляет свою работу. Вместо нее будет рабочая группа по вопросам двустороннего взаимодействия, однако детальный мандат этой группы пока не определен.

Представитель внешнеполитического ведомства США также отметил, что госсекретарь Тиллерсон и министр Лавров договорились поддерживать контакт по телефону. О следующей личной встрече между главами иностранных ведомств речь пока не идет, отметил и.о. представителя Государственного департамента США.

Читайте: Лавров о переговорах с Тиллерсоном: Результаты будут нескоро


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Трамп уже перегнал Обамку. Тот слабак только в подъездах ссал и дороги ломал. А Трамп еще и дома взрывает и на мусоровозе катается.
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из-за хамского поведения представителя рф в оон i think
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Самым дорожающим препаратом на Пидароссии стала настойка боярышника
https://medrussia.org/3623-nastojjka-boyaryshnika/

Тиллерсон и Путин обсуждали, почему упал уровень доверия между странами, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3425
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Лучше бы вспомнили когда он был ,этот уровень доверия между россией и США, всегда из кацапии в сторону Америки выливались мегатонны помоев и лжи.
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Обсуждал?! Да он просто сопли Пуйлу размазал и подтерся Рашкой. Как всегда.
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"Тиллерсон и Путин обсуждали, почему упал уровень доверия между странами, - Госдеп США..."
Это возраст. У кого падает, а у кого... Каждому свое.
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Если у вас упал уровень доверия - покупайте Виагру! (рекламная пауза)


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Большинство пидаросов выступают за необходимость первыми отправить экспедицию на #Марс
http://ren.tv/novosti/2017-04-11/bolshinstvo-rossiyan..
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Житель Тюмени сломал руку малолетней падчерице ради согласия на #секс
https://politexpert.net/34289-zhitel-tyumeni-slomal-r..

В Ленобласти подросток надругался над пятиклассницей
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/04/07/1605666.html

В Ростове подростки нашли человеческую голову, подвешенную на ветке и выложили в #интернет селфи с ней
http://donday.ru/v-rostove-podrostki-nashli-chelovech..
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Житель Иркутской области, что на Пидароссии, забил до смерти свою мать, после чего схватил телевизор и сбежал через окно, спустившись с телевизором по простыням

http://www.irk.kp.ru/online/news/2714131/

Тиллерсон и Путин обсуждали, почему упал уровень доверия между странами, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 4533
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Хорошо обсудили с ботоксным . На следующий день сброшена мама - бомба......карлику дают понять - ты следующая мразота...
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Трамп , что бы "девочки не скучали " .....мамой - бомбой разбавил....так сказать ...скуку развеял...
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Войти в доверие проще простого… А вот попробуй там задержаться. Заходишь один раз … А выходишь навсегда …
Кто-то ХЗ, хорошо ввернул.
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не туда бомба сбошена...
сомали еще побомбите - во де угроза....
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Может надо как с "папой римским".
Закрыть всех в монастыре ,и пока не договорятся невыпускать.
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Ну это у Раша дипломатов принято на фене базарить , Гос Деп , он обязан дип протокол блюсти , по тому не могут они честно сказать , что поставили Хуйлу ультиматум . Приходится рассказывать все дипломатическим языком.
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щас скажут- как усегда- хреновый перевод.....сруцкие все только со своей колокольни и фсе.............
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#доставкамальцевавмоскву #аэропортсаратова #демократиявроссии
Тиллерсон и Путин обсуждали, почему упал уровень доверия между странами, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 9585

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До встречи Тиллерсона в Москве были категорические заявления Трампа а после встречи всё поменялось, во всяком случае интонация и смысл стал другим.
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Щось Тонер не договорює.
Не хоче показувати свою зверхність.
Але "гірчичник" від Трампа ВПХ непевно все ж таки отримав.
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на хуйла в ето мире уже просто плюют,
150 паундов говна из них 30 ботокса.....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТиллерсон и Путин обсуждали, почему упал уровень доверия между странами, - Госдеп США
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