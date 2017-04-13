"Тиллерсон и Путин обсуждали, почему упал уровень доверия между странами, - Госдеп США..."

Об этом сообщил в четверг во время брифинга в Вашингтоне и.о.представителя Государственного департамента США Марк Тонер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Стороны признали, что уровень доверия между нашими государствами находятся на исторически низком уровне", - отметил официальный представитель Госдепа.
Он сообщил, что в ходе разговора Тиллерсон и Путин "обсудили историю того, почему так вышло". По словам Тонера, оба старались лучше понять, почему каждое из государств раздражено действиями другого в определенных сферах.
Отвечая на уточняющий вопрос, шла ли речь на встречи Тиллерсона и Путина об Украине, представитель Госдепартамента отметил, что не ознакомлен со всеми деталями их диалога. "Я могу сказать, что украинский вопрос точно поднимался на двусторонней встрече с министром иностранных дел Лавровым. У меня нет всех деталей встречи с президентом Путиным", - сказал Тонер. В то же время он подчеркнул, что Рекс Тиллерсон очень четко озвучил свою позицию по Украине сразу после встречи в Москве.
Кроме того, Тонер назвал "спекуляциями" сообщения о том, что президентская комиссия США-РФ возобновляет свою работу. Вместо нее будет рабочая группа по вопросам двустороннего взаимодействия, однако детальный мандат этой группы пока не определен.
Представитель внешнеполитического ведомства США также отметил, что госсекретарь Тиллерсон и министр Лавров договорились поддерживать контакт по телефону. О следующей личной встрече между главами иностранных ведомств речь пока не идет, отметил и.о. представителя Государственного департамента США.
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https://medrussia.org/3623-nastojjka-boyaryshnika/
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Это возраст. У кого падает, а у кого... Каждому свое.
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упал....
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https://www.znak.com/2017-04-10/v_chelyabinskoy_oblas..
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http://ren.tv/novosti/2017-04-11/bolshinstvo-rossiyan..
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https://politexpert.net/34289-zhitel-tyumeni-slomal-r..
В Ленобласти подросток надругался над пятиклассницей
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/04/07/1605666.html
В Ростове подростки нашли человеческую голову, подвешенную на ветке и выложили в #интернет селфи с ней
http://donday.ru/v-rostove-podrostki-nashli-chelovech..
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https://news.vse42.ru/feed/show/id/27291772
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http://www.irk.kp.ru/online/news/2714131/
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Кто-то ХЗ, хорошо ввернул.
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сомали еще побомбите - во де угроза....
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Закрыть всех в монастыре ,и пока не договорятся невыпускать.
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Не хоче показувати свою зверхність.
Але "гірчичник" від Трампа ВПХ непевно все ж таки отримав.
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150 паундов говна из них 30 ботокса.....
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