 Закон о частной детективной деятельности легализует "серый рынок" розыскных услуг, - Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Антон Геращенко.
"Сегодня мы приняли хороший Закон про частную детективную деятельность. Этим законом мы ввели в законодательное поле уже в Украине существующий "чёрный" и "серый" рынок детективных услуг и вводим само понятие "частный детектив", которое раньше имело место быть лишь в массовой культуре", - написал он.
"По принятому сегодня Закону, каждый гражданин сможет обратился к официальному частному детективу, который будет зарегистрирован в государственном реестре и должен будет оказать услуги по законному поиску интересующей клиента информации, фактах, событиях. Например - разыскать пропавшего родственника, ребёнка. Найти свидетелей ДТП или другого проишествия", - отметил нардеп.
"Факты собранные частными детективами могут быть использованы их клиентами в ходе расследования криминальных правонарушений, если клиент в свою очередь является участником криминального процесса. Номер законопроекта, которого от того, чтобы стать Законом отдаляет лишь подпись Президента, можно найти на сайте Верховной Рады по номеру: 3726", - резюмировал Геращенко.
Как сообщалось ранее, Рада приняла закон о детективной деятельности.
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Все перечисленное? Функции госстркутур и не более. Нельзя подменять понятия, цели, средства, методы, задачи и результат в ЦЕЛОМ так.
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