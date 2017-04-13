 Депутаты не получают зарплату за пропущенные заседания, - Парубий

Об этом рассказал Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Введено в действие распоряжение, что за каждый пропущенный день с депутата вычитается заработная плата", - сказал Парубий. Он также отметил, что Рада периодически публикует списки депутатов-прогульщиков.
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Сошка на побегушках.
Вот не явился бы на работу пожарник - это как бы расценили ?
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Мы вам покажем, что он был очень хорошим.
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себя коммерческое предприятие. Места в списках продаются
руководством всех партий. Поскольку финансирование псевдо партий для олигархов дело
накладное, то они приняли закон о финансировании этих «партий» из
бюджета. За обман нас с вами мы и должны сами же расплачиваться, якобы с целью «борьбы с коррупцией». А простой и естественный вариант без всяких заведомо
коррупционных «списков», когда каждый депутат на выборах избирается персонально на
своем округе, то ли как представитель своей партии, то ли как независимый
(внепартийный) кандидат, игнорируется нашими «партийными лидерами».
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Чому на ціх свиней не розповсюджуються норми кодексу законів про працю?)
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тупо не ходишь на работу и все!
на предъяву начальника отвечаешь, - ну не платите мне просто за эти дни и все..
круто!
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