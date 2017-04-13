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 Бывший замдиректора ГП "Держзовнишинформ" арестован с возможностью внесения 2 млн грн залога

Бывшему заместителю руководителя ГП "Держзовнишинформ" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн. грн.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам рассмотрения ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины, согласованного прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, бывшему заместителю руководителя государственного предприятия "Держзовнишинформ" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн. грн", - говорится в сообщении

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Также подписано сообщение о подозрении бывшему руководителю ГП "Держзовнишинформ", принимаются меры с целью его вручения последнему согласно УПК Украины. По информации следствия в настоящее время указанное лицо находится на территории проведения антитеррористической операции. В связи с чем, планируется подачи ходатайства о проведении специального досудебного расследования.

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Напоминаем, что вчера детективы НАБУ задержали бывшего замдиректора ГП "Держзовнишинформ", подозреваемого хищении средств предприятия путем перечисления за фиктивные услуги более 9 млн грн.

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Название конторы еле выговорил . Но украсть видать есть что .
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Такі застави, мабуть, засіб повернути державі частину награбованого
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Та не так надо . Сразу пожизненное давать .тогда смысл украденного пропадает .А если сделка то обмен на лет пять с полной конфискацией и чтобы всё вернул .
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Согласен. "ГП "Держзовнишинформ" - "Укрцукорсахарпром", чем хуже, той же аббревиатуры - "BMW"? Ничем. Но смешно же. Даже здесь нет полета. Все остальное? А ничего не будет, кроме укрцукорсахарпром.
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А сколько заставы назначат Панамофшорпедротрест???Этой шокогниде конец будет или нет??Весь мир смешим такого воровства наверное ни при ком не было!Пенсию по штуке дают!Вчера знакомому назначили 1074гр87коп стаж 30 лет 2месяца!
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Скоро откроют контору "Безвизминскугод"-вот там начнут ворочать миллиардами.
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Мне нравится наш суд, украл миллионы, тебя арестовали, залог отдал какую-то небольшую часть от украденного, и ты свободен и невиновен. Так это реальный бизнес. Мне интересно это у нас в Украине только такой долбоебизм или еще где-то.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывший замдиректора ГП "Держзовнишинформ" арестован с возможностью внесения 2 млн грн залога
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