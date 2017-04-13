 Бывший замдиректора ГП "Держзовнишинформ" арестован с возможностью внесения 2 млн грн залога

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам рассмотрения ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины, согласованного прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, бывшему заместителю руководителя государственного предприятия "Держзовнишинформ" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн. грн", - говорится в сообщении
Также подписано сообщение о подозрении бывшему руководителю ГП "Держзовнишинформ", принимаются меры с целью его вручения последнему согласно УПК Украины. По информации следствия в настоящее время указанное лицо находится на территории проведения антитеррористической операции. В связи с чем, планируется подачи ходатайства о проведении специального досудебного расследования.
Напоминаем, что вчера детективы НАБУ задержали бывшего замдиректора ГП "Держзовнишинформ", подозреваемого хищении средств предприятия путем перечисления за фиктивные услуги более 9 млн грн.
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