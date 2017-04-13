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Все про:Госдепартамент США (602) КНДР (166) США (12363) ядерное оружие (460)

 Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США

Время для ведения долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, ситуация принимает срочный характер.

Об этом заявили в Госдепартаменте США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: США решат проблему КНДР и без помощи Китая, - Трамп

"Думаю, есть понимание, что время для дискуссий, для разного рода долгосрочных переговоров, стратегий решения - прошло", - заявил официальный представитель ведомства Марк Тонер на брифинге в четверг.

По его словам, "на протяжении последних нескольких месяцев мы наблюдали только наращивание усилий Северной Кореи по развитию ядерных вооружений".

Ранее в четверг появились сообщения о том, что КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию.

"Коммерческие спутниковые снимки - от 12 апреля - ядерного полигона Северной Кореи в Пхунгери демонстрируют непрекращающуюся активность у северного портала, новую активность в главной административной зоне и некоторое число персонала вокруг командного центра полигона", - говорится на сайте 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США отправили авианосную ударную группу к берегам Северной Кореи

При этом состояние объекта эксперты оценили как "снаряженное и готовое" к вероятному испытанию.

Потенциальное новое ядерное испытание КНДР может стать шестым за ее историю.

В Южной Корее и Японии полагают, что КНДР может провести очередное ядерное испытание 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля - в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии. Также высказывалась версия о возможности проведения нового ракетного пуска.
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опа.. вот это жопа кндр засветилась... будут ДРАТЬ..
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"а когда будем бить морду?"

- в следующей серии!
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ВКС РФ провели разведку в районе возможного удара по КНДР (фото)
Apr. 12th, 2017 at 3:21 PM

Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 7764
Как известно, Дональд Трамп имеет однозначную позицию в отношении Северной Кореи и не зря в регион на всех парах идет авианосец USS Carl Vinson (CVN 70), с учётом наличия там USS Ronald Reagan (CVN 76) - прописанного в Йокосуке, Япония. И если альфа-самец всея США будет твёрд в своём намерении сделать Америку великой снова, то помимо Асада он в течение ближайших 3-4 месяцев может взяться ещё за одного тирана. И, может вы, и удивитесь, но даже туда умудряется сунуть нос россиюшка.

Так, намедни, в районах, из которых наиболее вероятен удар крылатыми ракетами (ну, вы поняли - томагавки!) по КНДР кораблями ВМС США, были зафиксированы самолёты бравых ВКС. Среди них два Ту-142, два Ил-38 и два Ту-95МС. Сегодня Ил-20 и два Ту-95.
Ну, с Ту-142 и Ил-38 всё понятно, разведка и мониторинг, хотя "Илюшин" так же и противолодочный, что немного должно напрягать ВМФ США. Но вот Ту-95МС, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, как-то опасно выводить "Медведя" в столь напряжённый момент на авансцену. Или в кремле решили ещё и за "брата" Кима впрячься в случае большого рейва для полного ажура? Не в прямом смысле, конечно же, а проводя разведку в пользу Пхеньяна. Причём подкрепляя эти разведывательные действия серьезным, тактическим сопровождением, несущим недвусмысленную угрозу флоту США.Вот в Белом доме обрадуются такому сотрудничеству! Конвульсии суицидала?
Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3781
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Китай, что-то знает или о 150 тысячах солдат НОАК у границ КНДР
Apr. 12th, 2017 at 5:26 PM

Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 9051

В то время как АУГ США на всех порах мчат к корейским берегам, 10 апреля южнокорейское СМИ Chosun сообщило о 150 тысячах военнослужащих НОАК у границ с КНДР. Правда, ряд СМИ, которые эту информацию продублировали, преподнесли её как «отправку 150 тысяч солдат на границу», что в свою очередь МО КНР тут же опровергло! И вправду, зачем писать то, что не соответствует действительности, но и в тоже самое время, зачем опровергать то, что на языке оригинала звучало совсем по иному? Запутал? Объясню, но для начала немного воды.

Прежде всего, допустим, Китай таки направил 150 тысяч солдат к границе с КНДР. Хорошо это или плохо? Вызвано это было бы, разумеется, большой вероятностью проявления величия томагавков. Но, спешу огорчить бездумных фанатов красных тряпок - КНР не относится к клубу друзей КНДР, а как раз наоборот, отношения между двумя странами весьма напряжённые.
Тем не менее, судя по тому, как была преподнесена информация южнокорейских СМИ, войска будут направлены для создания всех условий во избежание гуманитарной катастрофы. То есть, в случае начала боевых действий, массовый исход населения из КНДР должен иметь контролируемый характер. И это вполне таки разумное решение, ведь из Пхеньяна поступает неоднозначная информация о том, что Ким Чен Ын распорядился провести подготовку к эвакуации из столицы около полумиллиона жителей.
Но, опять же, зачем говорить о том, что МО КНР опровергло? А затем, что в статье Chosun говорилось не про отправку 150 тысяч военнослужащих, а подсчитывалось то, что уже имеется вдоль реки Ялу, на границе с КНДР. Или вы считаете, что граница двух не особо дружественных стран не прикрыта войсками? Тогда почему Пекин так взволновала статья Chosun, тем более, что китайцы должны лучше знать южнокорейский язык, чем российские копирайтеры? По сути, МО КНР опровергло корявый перевод, а не оригинал, подсчитывавший, что уже сосредоточено в данном регионе.
Как бы там ни было, а страсти вокруг маленькой, но очень гордой недореспублики, которая за время своей независимости успела победить и в чемпионате мира по футболу и даже высадиться на Солнце, накаляются! И довольно примечательно, что подобного рода дебаты появились после визита в США Си Цзиньпина, которого Трамп и поставил в известность о планах на Северную Корею. А как же иначе?
С другой стороны, следует понимать, пускай Пекин и недружелюбен к Пхеньяну, но в случае успешной операции в КНДР "коалиции", Поднебесной не особо хочется получить у себя под боком ещё одну американскую базу. Если только, Пекин не стремясь особо афишировать определенных договоренностей, будет иметь непосредственную причастность к данной коалиции.
В общем, очень скоро все будет очень интересно. Наблюдаем!
Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 4097
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Официальный Китай информацию о 150 тыс. солдат опроверг.
Северо-Корейский Тушканчик на праздник явно будет демонстрировать "силу" и запустит ещё одну ракету. А может и не одну.
Что будет дальше - трудно представить. Но если начнётся заваруха по свержению Тушканчика, отголоски могут коснуться Южную Корею и Японию.
А это в свою очередь повлечет существенные изменения во всем мире. Прежде всего финансовые.
Будем посмотреть...
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Китайский противотанковый взвод , в составе 5000 человек, разбирает за десять секунд танк врага на поле боя.)))
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Китайцы тоже стягивают свою технику к границам с Северной Пидароссией.
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Может есть договоренность о взятие Китаем под контроль КНДР?
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Історія про ватніка, який з'їв таблетку для безсмертяНе так давно я писав про вєтєрана бєркута, який звалив на росію після того, як став знаменитим в Одесі. Чимось ці історія, про яку йтиме мова, схожа, але те, що сталось 12 квітня 2017 року в цій же Одесі, викликає серйозні питання, які варто ставити і законодавцю, і спецслужбам, і системі МВС.https://site.ua/sergiy.sternenko/7001-istoriya-pro-vatnika-yakiy-zyiv-tabletku-dlya-bezsmertya/

Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1752
Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 691

Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 2280
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ще в 2012 році він потрапляв у скандал через те, що відбирав мобільний у дівчини, яка згодом, в 14 році на Майдані, була медиком-волонтером. Про це є згадка в ЗМІ https://www.048.ua/news/108177Його тоді за це звільнили, але задля оформлення пенсії, істота поновлялась в МВС через суд, де пропрацювала до 2014 року.Ствол у нього таки легальний, дозвіл на нього він отримав в недалекому 2016 році. На посвідченні - підпис полковника національної поліції Івана Іщенка, особи, що очолює департамент первентивної діяльності ГУНП в області і відповідає за видачу дозволів на зброю.Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3560
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Отже, прямо як наче на підбір: екс-мент, ватнік, зі стволом краде в туалеті ТРЦ папір.Далі наш екс-міліціонер, ковбой і просто колаборант відправляється в лікарню, і по ньому починають свою роботу вже компетентні органи, які виявляють у нього ось це на наступний день. Фото
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Китай попросив не херачити чучхе на свята, а потім, якщо нічого не хміниться можна й лупонуть.
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поки що це все лише пусті балачки і нічого більше.
поживемо-побачимо.
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цікаво, Кім Чен Ин за формою, як колобок, як його повішати?
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Есть легитимные владельцы ядерного оружия, а есть - нет. Давно пора задушить не легитимных.
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Душить нужно античеловеческие диктаторские режими по всему миру и в Азии и в Африке, везде
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какая-то проблема есть - что на самом деле молчат
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Найближчим часом американці все-таки піджарять товсту дупу корейського жирдоса. Воно замість того щоб корейців з злиднів витягувати сука озброєння розробляє.Питання-нафіга? В нього ідея фікс до США ракету запустити? Вже дозапускалося-з авіаносця США йому влаштують маленьке високоточне пекло
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Я более чем уверен, ничего этому КНДР не будет. Пока толерасты у власти в США и Европе - это все пустой треп.
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Окажите любезность, засуньте вашу уверенность ыну в жопу
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Судя по вашему разговору и флагу вы в этом специалист.
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Нет. Но в вашем скорбном случае могу сделать исключение, хоть и будет омерзительно
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Трамп имеет Хутина, Асада, Ына и ИГИЛ вместе взятых
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походу это ядерное испытание будет для кима последним
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а можэт всётаки до сих пор "ядерное" следовало писать в ковричках - ты же под Саnada флажком пишешь и инфа у вас тоже была - что за изпитания там проводилис
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Денис Казанський‏ @den_kazansky 59 мин.59 минут назад

Ходаковский говорит, что безвозвратные потери ДНР - 50 человек в день. Как-то очень много. Не думал, что там все настолько плохоВремя для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 8225
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А ты думал что мы тут 3 года терпилами выступаем ? Очень зря . Конечно и у нас потери есть , но орки с кацапами нас боятся как страшный сон , и потери действительно 1 к 5-10 каждый день.
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Конечно верю. Сначала удары по КНДР, потом по Пидароссии. У тебя есть сомнения?
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прикинь,есть у меня сомнения..и очень серьезные сомнения....ну и когда же произойдет сей удар?в этом веке хоть случится?
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Как только так сразу. Тебя то что США шарахнули сегодня по игиловцам в Афгане не смущает? 11 тонн в тротиловом эквиваленте
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КНДР ответит со 122 мм самоходок..по Сеулу...у них военная доктрина такая...нанести максимальный ущерб,а не выиграть войну...
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сам читал ту доктрину? если бы ты знал, как смешны вы жэртвы кисель-соловеи тв с экспердами жириновским, сатановским и остольными дурачками.
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я могу сказать - если всегда ихнее тв показывали в новости на запад военных и ещё много дебилизма, то сегодня в новостях о СК, дефективный стоял среди детей и воздушные шарики пускал и маленкими флажками махал - мол пожалеите меня, я среди детей и мира хочу.
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такая не терпёжка чтоли, когда решит тогда решит, могут и с голоду заморить или просто резервацыеи камменого века сделать - куда спешишь то.
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США повышает боевую готовность на авиабазе Кадена, Япония (20x F-15 орлов + некоторые Е-3, КС-135, НН-60)

https://www.thetimes.co.uk/article/japan-to-join-us-military-exercise-off-north-korea-b9wjlfjgm
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я не могу передать словами,как я расстроился..аж целый ...Juli Schubs,мне недоверие высказал ...вы понимаете,как вы комичны?
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Ты, чмо, просто непонимаешь,насколько ничтожно твоё стадо под названием рф, прозрение будет жестоким , впрочем насекомые не способны к анализу ...
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Игорь Карпушин,а что такое атака Панова-вам не известно?поинтересуйтесь в инете и потом обсудим ,кто тут чмо и кто не склонен к анализу...ПыСы..монитор не заплюйте..вам же самим его потом вытирать...это вот такая простейшая логическая цепочка
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да амеры могут снести КНДР...правда,только пожертвовав сотней тысяч южных корейцев,своих союзников...ну не пойдут амеры на это...
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Да не нужно это совсем, приедут россияне и заберут у них ядерное оружие. Неужели не понятно? Сегодня пошли торги серьёзные.
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вот это возможно...причем это будут китайцы,а не кацапы...у Китая влияние на КНДР гораздо больше....просто посмотрите с кем торгует КНДР...и не факт ,что заберут вообще..просто скажут этому очередному КИМу-не выеживайся...
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Не думаю, что США начнут войну с ядерной державой. ИМХО конечно, но думаю, что все события последних дней связаны с внутренними проблемами Трампа там у себя. И его действия направлены на внутренних противников.
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Для того, чтобы страна проявила себя, как ядерная да еще держава, надо, чтобы кто отдал приказ, а не страдал от беспрерывного поноса от испуга
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Есть еще варианты: можно быть просто безбашенным (судя по внешнему виду, их лидер явно не похож на высокоинтеллектуала) или же заручится поддержкой какого-то крупного государства, например такого как Китай.
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Пойду куплю спичек и соли на всякий случай ))
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Саша Сотник
10 ч ·

с ребенком?" надо бы адресовать всему населению. Это оно подсунуло самому себе плешивую тварь, расплодившую себе подобных крыс по всей стране. Теперь эти крысы вооружились постановлениями, решениями и прочими лягушьими бумажками, и шуруют с болгарками по квартирам - врываются, арестовывают, качают чекистские права...
Вы же этого хотели в 1999-м? Правда ведь? А как дышали, когда Вова со своими головорезами Чечню утюжили. Там, между прочим, тоже женщины и дети погибали. Живые. Настоящие. Или они для вас - не люди?
Если бы вы были народом - вы бы после Беслана собрались у Кремля и вытащили плешивую мразь за шкирняк, подвесив ее за отросшие "по самое не могу" спец-муди. А теперь-то уже - что? Фаберже выросли и укатывают вас с легкостью асфальтного катка.
Если бы вы были народом - вы бы уже разобрали по кирпичику саратовскую администрацию, и Радаев стоял бы перед вами на коленях вместе со своим несчастным Горемыкой...
Если бы вы были народом - вы бы не сидели по норам после 26 марта, когда крысиное следачьё вцепилось в ваших задержанных на митинге детей и принялось их кошмарить. Вы бы вышли всем родительским коллективом к Спасской башне и устроили бы Вовану и его тамбовской братве такой расп...ц, что они бы сами друг друга в Кремле передушили...
А так...
Бориса Немцова убили, да еще глумятся - глотаем.
Активистов хватают и судят - глотаем.
Детей тащат в автозаки и шьют дела - глотаем...
Простите за автоцитату, но не удержусь:
"Фиораванти, простите, но
Русские выглядят как говно..."
На сегодняшний день добавить к этому нечего.
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После того, как USAF сбросили бомбу GBU-43 в Афганистане, у них осталось еще 14 таких бомб.
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Малова-то будет, малова-то.

Пару на ху№ла, одну на северо-корейского тушканчика. И еще и остается 11.

Может в самый раз?
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Рейтинг Трампа в США растет - Институт Геллапа

Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 2073

Моментом наибольшего роста рейтинга Трампа за последние две недели стали 4 и 6 апреля, когда Трамп реагировал на химические атаки в Сирии и отдал приказ о ракетном ударе.Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 5435
Рейтинг американского президента Дональда Трампа за последние две недели вырос на 6% и составляет 41%, сообщает Институт Геллапа, передает ZN.ua.
Моментом наибольшего роста рейтинга Трампа за последние две недели стали 4 и 6 апреля, когда Трамп реагировал на химические атаки в Сирии и отдал приказ о ракетном ударе по сирийским авиабазам. Уровень недоверия к президенту упал на 7%, однако по прежнему превышает показатель доверия, составляя 52%.
Ранее сообщалось, что рейтинг американского президента Дональда Трампа опять обновил свой минимум с момента вступления на свою должность. Сейчас действия президента одобряет 35% населения, тогда как 59% их не одобряют. В начале марта отмечалось, что рейтинг доверия граждан США к президенту Дональду Трампу обновил свой исторический минимум и составил 37%, согласно опросу Института Геллапа. При этом за последнюю неделю падение составило 8%. Ранее сообщалось, что уровень поддержки американского президента Дональда Трампа менее чем за месяц его президентства упал на 5% и составляет 40%. В то же время, уровень недоверия к президенту вырос на 10% и составляет 55%.Те кто думает, что Трампу слабо причесать "тамаГАФФками" Сквеную Корею и называют это чучхейное ХЗ что ядерной,мать её дершавай, скоро сильно удивятся, если не сказать - обосруться. Грызун может и уцелеет, а вот всё или многое причастное к ядерной программе накроется пилоткой в хлам, а кроме крылатых ракет ещё кое-что есть за пазухой у Омериги, а именно :Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 4155 Может её не случайно против ИГИЛовских туннелей в горах испытали, бомбе пох кого куярить :ИГИЛ или тоффаристча грызуна кима :Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 4478
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Чучхе срочно закупает вазелин и антипопаболь...
Просили у х@йла, не дал, сказал самому надо...)))
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Зная американскую и китайскую мощь и то что они вместе возьмутся за бесноватого Ы , грубо говоря первая половина 21 века будет воевать против первой половины 20 века , ну или проще говоря если бы в первую мировою применили абрамсы и Ф-16 , исход бы понятен всем был сразу ,даже учитывая фанатичность корейских зомби , работы им ну на месяц полтора ,дальше займутся Хуйлом , по тому ему и дали времени на раздумье до осени ,при том что Рашу не кто бомбить не будет , этому пауки просто лапы отрубят и заставят жрать самого себя .А дальше когда он начнет пожирать самого себя и мочить своих граждан на белом коне придут всех спасать китайские миротворцы в сибирской части естественно.В европейской части ...............
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Трамп пока решил не кончать Асада, нужно сначала Кима утихомирить, нельзя на два фронта воевать, это только "великой" России под силу ))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВремя для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США
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