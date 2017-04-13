 Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США

Об этом заявили в Госдепартаменте США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Думаю, есть понимание, что время для дискуссий, для разного рода долгосрочных переговоров, стратегий решения - прошло", - заявил официальный представитель ведомства Марк Тонер на брифинге в четверг.
По его словам, "на протяжении последних нескольких месяцев мы наблюдали только наращивание усилий Северной Кореи по развитию ядерных вооружений".
Ранее в четверг появились сообщения о том, что КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию.
"Коммерческие спутниковые снимки - от 12 апреля - ядерного полигона Северной Кореи в Пхунгери демонстрируют непрекращающуюся активность у северного портала, новую активность в главной административной зоне и некоторое число персонала вокруг командного центра полигона", - говорится на сайте 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.
При этом состояние объекта эксперты оценили как "снаряженное и готовое" к вероятному испытанию.
Потенциальное новое ядерное испытание КНДР может стать шестым за ее историю.
В Южной Корее и Японии полагают, что КНДР может провести очередное ядерное испытание 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля - в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии. Также высказывалась версия о возможности проведения нового ракетного пуска.
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- в следующей серии!
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Apr. 12th, 2017 at 3:21 PM
Как известно, Дональд Трамп имеет однозначную позицию в отношении Северной Кореи и не зря в регион на всех парах идет авианосец USS Carl Vinson (CVN 70), с учётом наличия там USS Ronald Reagan (CVN 76) - прописанного в Йокосуке, Япония. И если альфа-самец всея США будет твёрд в своём намерении сделать Америку великой снова, то помимо Асада он в течение ближайших 3-4 месяцев может взяться ещё за одного тирана. И, может вы, и удивитесь, но даже туда умудряется сунуть нос россиюшка.
Так, намедни, в районах, из которых наиболее вероятен удар крылатыми ракетами (ну, вы поняли - томагавки!) по КНДР кораблями ВМС США, были зафиксированы самолёты бравых ВКС. Среди них два Ту-142, два Ил-38 и два Ту-95МС. Сегодня Ил-20 и два Ту-95.
Ну, с Ту-142 и Ил-38 всё понятно, разведка и мониторинг, хотя "Илюшин" так же и противолодочный, что немного должно напрягать ВМФ США. Но вот Ту-95МС, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, как-то опасно выводить "Медведя" в столь напряжённый момент на авансцену. Или в кремле решили ещё и за "брата" Кима впрячься в случае большого рейва для полного ажура? Не в прямом смысле, конечно же, а проводя разведку в пользу Пхеньяна. Причём подкрепляя эти разведывательные действия серьезным, тактическим сопровождением, несущим недвусмысленную угрозу флоту США.Вот в Белом доме обрадуются такому сотрудничеству! Конвульсии суицидала?
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Apr. 12th, 2017 at 5:26 PM
В то время как АУГ США на всех порах мчат к корейским берегам, 10 апреля южнокорейское СМИ Chosun сообщило о 150 тысячах военнослужащих НОАК у границ с КНДР. Правда, ряд СМИ, которые эту информацию продублировали, преподнесли её как «отправку 150 тысяч солдат на границу», что в свою очередь МО КНР тут же опровергло! И вправду, зачем писать то, что не соответствует действительности, но и в тоже самое время, зачем опровергать то, что на языке оригинала звучало совсем по иному? Запутал? Объясню, но для начала немного воды.
Прежде всего, допустим, Китай таки направил 150 тысяч солдат к границе с КНДР. Хорошо это или плохо? Вызвано это было бы, разумеется, большой вероятностью проявления величия томагавков. Но, спешу огорчить бездумных фанатов красных тряпок - КНР не относится к клубу друзей КНДР, а как раз наоборот, отношения между двумя странами весьма напряжённые.
Тем не менее, судя по тому, как была преподнесена информация южнокорейских СМИ, войска будут направлены для создания всех условий во избежание гуманитарной катастрофы. То есть, в случае начала боевых действий, массовый исход населения из КНДР должен иметь контролируемый характер. И это вполне таки разумное решение, ведь из Пхеньяна поступает неоднозначная информация о том, что Ким Чен Ын распорядился провести подготовку к эвакуации из столицы около полумиллиона жителей.
Но, опять же, зачем говорить о том, что МО КНР опровергло? А затем, что в статье Chosun говорилось не про отправку 150 тысяч военнослужащих, а подсчитывалось то, что уже имеется вдоль реки Ялу, на границе с КНДР. Или вы считаете, что граница двух не особо дружественных стран не прикрыта войсками? Тогда почему Пекин так взволновала статья Chosun, тем более, что китайцы должны лучше знать южнокорейский язык, чем российские копирайтеры? По сути, МО КНР опровергло корявый перевод, а не оригинал, подсчитывавший, что уже сосредоточено в данном регионе.
Как бы там ни было, а страсти вокруг маленькой, но очень гордой недореспублики, которая за время своей независимости успела победить и в чемпионате мира по футболу и даже высадиться на Солнце, накаляются! И довольно примечательно, что подобного рода дебаты появились после визита в США Си Цзиньпина, которого Трамп и поставил в известность о планах на Северную Корею. А как же иначе?
С другой стороны, следует понимать, пускай Пекин и недружелюбен к Пхеньяну, но в случае успешной операции в КНДР "коалиции", Поднебесной не особо хочется получить у себя под боком ещё одну американскую базу. Если только, Пекин не стремясь особо афишировать определенных договоренностей, будет иметь непосредственную причастность к данной коалиции.
В общем, очень скоро все будет очень интересно. Наблюдаем!
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Северо-Корейский Тушканчик на праздник явно будет демонстрировать "силу" и запустит ещё одну ракету. А может и не одну.
Что будет дальше - трудно представить. Но если начнётся заваруха по свержению Тушканчика, отголоски могут коснуться Южную Корею и Японию.
А это в свою очередь повлечет существенные изменения во всем мире. Прежде всего финансовые.
Будем посмотреть...
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https://twitter.com/M3t4_tr0n
https://already-happened.com/2017/04/13/recent-footage-shows-a-lot-of-chinese-military-vehicles-deploying-toward-north-korea-border-prob-air-def-systems/
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взволнованность 80лвл?
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поживемо-побачимо.
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Ходаковский говорит, что безвозвратные потери ДНР - 50 человек в день. Как-то очень много. Не думал, что там все настолько плохо
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Расскажи, я хоть поржу.
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https://www.thetimes.co.uk/article/japan-to-join-us-military-exercise-off-north-korea-b9wjlfjgm
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10 ч ·
с ребенком?" надо бы адресовать всему населению. Это оно подсунуло самому себе плешивую тварь, расплодившую себе подобных крыс по всей стране. Теперь эти крысы вооружились постановлениями, решениями и прочими лягушьими бумажками, и шуруют с болгарками по квартирам - врываются, арестовывают, качают чекистские права...
Вы же этого хотели в 1999-м? Правда ведь? А как дышали, когда Вова со своими головорезами Чечню утюжили. Там, между прочим, тоже женщины и дети погибали. Живые. Настоящие. Или они для вас - не люди?
Если бы вы были народом - вы бы после Беслана собрались у Кремля и вытащили плешивую мразь за шкирняк, подвесив ее за отросшие "по самое не могу" спец-муди. А теперь-то уже - что? Фаберже выросли и укатывают вас с легкостью асфальтного катка.
Если бы вы были народом - вы бы уже разобрали по кирпичику саратовскую администрацию, и Радаев стоял бы перед вами на коленях вместе со своим несчастным Горемыкой...
Если бы вы были народом - вы бы не сидели по норам после 26 марта, когда крысиное следачьё вцепилось в ваших задержанных на митинге детей и принялось их кошмарить. Вы бы вышли всем родительским коллективом к Спасской башне и устроили бы Вовану и его тамбовской братве такой расп...ц, что они бы сами друг друга в Кремле передушили...
А так...
Бориса Немцова убили, да еще глумятся - глотаем.
Активистов хватают и судят - глотаем.
Детей тащат в автозаки и шьют дела - глотаем...
Простите за автоцитату, но не удержусь:
"Фиораванти, простите, но
Русские выглядят как говно..."
На сегодняшний день добавить к этому нечего.
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Пару на ху№ла, одну на северо-корейского тушканчика. И еще и остается 11.
Может в самый раз?
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Моментом наибольшего роста рейтинга Трампа за последние две недели стали 4 и 6 апреля, когда Трамп реагировал на химические атаки в Сирии и отдал приказ о ракетном ударе.
Рейтинг американского президента Дональда Трампа за последние две недели вырос на 6% и составляет 41%, сообщает Институт Геллапа, передает ZN.ua.
Моментом наибольшего роста рейтинга Трампа за последние две недели стали 4 и 6 апреля, когда Трамп реагировал на химические атаки в Сирии и отдал приказ о ракетном ударе по сирийским авиабазам. Уровень недоверия к президенту упал на 7%, однако по прежнему превышает показатель доверия, составляя 52%.
Ранее сообщалось, что рейтинг американского президента Дональда Трампа опять обновил свой минимум с момента вступления на свою должность. Сейчас действия президента одобряет 35% населения, тогда как 59% их не одобряют. В начале марта отмечалось, что рейтинг доверия граждан США к президенту Дональду Трампу обновил свой исторический минимум и составил 37%, согласно опросу Института Геллапа. При этом за последнюю неделю падение составило 8%. Ранее сообщалось, что уровень поддержки американского президента Дональда Трампа менее чем за месяц его президентства упал на 5% и составляет 40%. В то же время, уровень недоверия к президенту вырос на 10% и составляет 55%.Те кто думает, что Трампу слабо причесать "тамаГАФФками" Сквеную Корею и называют это чучхейное ХЗ что ядерной,мать её дершавай, скоро сильно удивятся, если не сказать - обосруться. Грызун может и уцелеет, а вот всё или многое причастное к ядерной программе накроется пилоткой в хлам, а кроме крылатых ракет ещё кое-что есть за пазухой у Омериги, а именно : Может её не случайно против ИГИЛовских туннелей в горах испытали, бомбе пох кого куярить :ИГИЛ или тоффаристча грызуна кима :
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Просили у х@йла, не дал, сказал самому надо...)))
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