 В программе "Доступные лекарства" принимают участие более 2 тысяч аптек, - Розенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает "Урядовый портал".
"Эффективность работы программы "Доступные лекарства" сейчас зависит от тесного взаимодействия руководителей органов местной власти с Минздравом. Мы уже имеем определенные положительные сдвиги. В частности, сегодня по всей Украине в программе "Доступные лекарства" принимают участие уже более 2000 аптек. Но этого недостаточно", - сказал Розенко.
Кроме того, Розенко сообщил, что лучшие показатели по привлечению аптек к участию в программе имеют Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская и Хмельницкая области.
"В Запорожской, Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях нужно существенно увеличить количество аптек, участвующих в программе", - сказал он.
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