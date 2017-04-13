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 Общество, Здоровье
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Все про:лекарства (686) аптека (73) Розенко (462)

 В программе "Доступные лекарства" принимают участие более 2 тысяч аптек, - Розенко

В правительственной программе "Доступные лекарства" принимают участие уже более 2 тысяч аптек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает "Урядовый портал".

"Эффективность работы программы "Доступные лекарства" сейчас зависит от тесного взаимодействия руководителей органов местной власти с Минздравом. Мы уже имеем определенные положительные сдвиги. В частности, сегодня по всей Украине в программе "Доступные лекарства" принимают участие уже более 2000 аптек. Но этого недостаточно", - сказал Розенко.

Кроме того, Розенко сообщил, что лучшие показатели по привлечению аптек к участию в программе имеют Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская и Хмельницкая области.

"В Запорожской, Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях нужно существенно увеличить количество аптек, участвующих в программе", - сказал он.

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Тема вообще то про аптеки и лекарства в Украине . При чём тут Аравия с батареями?
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а есть тут форумчане,кто получил эти лекарства?ну или родственники,знакомые получили..мне просто интересна процедура...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ программе "Доступные лекарства" принимают участие более 2 тысяч аптек, - Розенко
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