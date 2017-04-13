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 Отказ Москвы от трансляции Евровидения-2017 означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе, - Европейский вещательный союз

Европейский вещательный союз (ЕВС) окончательно подтвердил, что Россия не будет принимать участие в "Евровидении" в 2017 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Также читайте: "Решение неудачное", - Кремль о запрете Самойловой на въезд в Украину для участия в Евровидении

"После официального подтверждения, что участнику "Евровидения" от России Юлии Самойловой не будет разрешено въехать в Киев для участия в конкурсе, ЕВС официально предложил два альтернативных варианта Первому каналу, пытаясь найти решение, которое позволило бы России принять участие в этом году", - говорится в письме ЕВС.

Как сообщили организаторы, было предложено два варианта решения проблемы: видеотрансляция или замена артиста от России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евровидение-2017 состоится в Киеве, - ЕВС опроверг информацию о переносе конкурса в Берлин

"К сожалению, оба предложения были отвергнуты Первым каналом, и теперь они объявили, что не намерены транслировать конкурс "Евровидение-2017". К сожалению, это означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в этом году", - отметили в ЕВС.

Ранее Первый канал отказался транслировать "Евровидение-2017".

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.

Ранее стало известно, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию с песней Flame Is Burning будет представлять Юлия Самойлова, которая давала концерты в оккупированном Крыму.

После этого Европейский вещательный союз заявил: "Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы обеспечить выступление всех артистов на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае".
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ну, той добре, йдуть під три чорти

сумувати за ними не обіцяємо
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))
"Интервью с заместителем постпреда РФ при ООН Владимиром Сафронковым:
- Добрый вечер, Владимир!
- Вечер в хату.
- Вы вчера в совбезе ООН очень эмоционально отреагировали на выпады ваших западных коллег...
- Да беспредельщики. Но такого не бывало, чтоб овца волка еб@ла! Я им так и сказал - я ваше горе, и я буду жить с вами. Где вы учились - там мы преподавали, где вы мышей ловили, там мы кротов пороли, куда вы пешком идете, оттуда мы на велосипеде едем.
- Скажите, а как вы вообще охарактеризуете представителя Великобритании, который позволил себе такое поведение?
- Что тут можно сказать? В башке фарша нет, а сала не добавишь. Насрал в штаны, а говорит "ржавчина". Как любит говорить наш шеф Сергей Лавров: уникальный был старик, на х@ю носил парик.
- Очень интересная характеристика. Но давайте перейдем к следующему вопросу от наших слушателей. Скажите, а какой позиции по Асаду придерживается РФ?
- Волк волку - друг и брат. Вор ворует, фраер пашет.
- Но не кажется ли вам что эта конфронтация с Западом из-за поддержки Башара Асада негативно влияет на нашу экономику?
- Пережили голод переживем и роскошь. Деньги есть, осталось сп@здить и принЕсть. А если без шуток, то ситуация, конечно, не простая, блатная жизнь дешевой не бывает, или как говорят у нас в МИДе - курим "кент", еб@м блондинок, сами ходим без ботинок. Но с другой стороны, зачем волку жилетка? Он её об забор порвет. Не жили богато, нех@й и начинать.
- Похоже что пока наш МИД не может похвастаться успехами в переговорах...
- Колбаса тоже на х@й похожа. А вообще, как вы все знаете: масть - не лошадь, к утру повезёт.
- Есть ли в совбезе ООН страны, которые нам симпатизируют?
- Среди ментов нет кентов.
- Может всё-таки имеет смысл как-то смягчить нашу позицию? Запад неоднократно говорил об отмене санкции в случае появления конструктива в диалоге...
- Белый хлеб - мента подачка. Мы ждем когда Запад осознает свои ошибки и пошлет нам однозначный сигнал о начале примирения между нашими странами. Так сказать девять, восемь и король, принесут нам бандероль.
- Спасибо Вам за интервью. Оно вышло коротким, но информативным.
- Спасибо - много, с дачки отблагодаришь. И чем меньше слов - тем дешевле телеграмма.
- Ну и на этой мажорной ноте мы будем с вами прощаться, Владимир.
- День прошел и ночь короче,
Всем ворам спокойной ночи!
Пусть приснится дом, овечка,
Баба голая на печке,
Водки таз,
Об амнистии указ!
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А чего ты запрещенного Охлобыстина цитируешь? Вата?
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Отсутствие паРаши на Евровидении - вот настоящий праздник для цивилизованной публики.
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опять правоскрепные жидко обосрались...
дык,русофобия,однако...
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ну и гуд!))
никто в Украине плакать, от этого не будет!
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По стандартам ООН, если человек тратит на проживание и продукты менее 5 долларов в день, (в месяц это менее 150 долларов, учитывая не только питание, но и расходы на коммунальные платежи, проезд и пр.), то он живет за порогом бедности.
Согласно последнему отчету ООН по рейтингу человеческого развития в мире, на сегодняшний день 60% украинцев живут за чертой бедности. В рейтинге человеческого развития ООН, Украина заняла 84 место.
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Похоже что выступать на сцене в инвалидной коляске разрешено только Ю. Тимошенко...
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Да, точно так: ей разрешено, а всяким бродячим кацапкам - нет, а што у тебя есть претензии, кацап ???
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Какие претензии, сынку ?
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Твои сынки в монгольской степи догрызают копыто дохлой лошади Пржевальского, кацап...
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А Тимошенко посещала оккупированные территории?
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Тиллерсон во всем виноват
А Трамп, конечно, ЧМО
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ай яй яй яй !как жеж так !не забудемнепрастим дедахрамасомаваивала !
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блин читаешь и думаешь неужели ВСЕ такие быдлюки
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нет, только те, кто на расее живет, представитель в ООн тому подтверждение
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Именно так про кацапов и думает весь мир - БЕДЛЮКИ)))
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евровидение и приполяпная нигерия вещи не совместимые....
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Ползающую на корачках шалаву Лолиту пускай транслируют, говнолепы дырявые.
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Тюблин... Отэто надо было стока трындеть?

Сразу б написали у себя там в евросмотрибельных скрижалях:
"На Евровидение ехать не можно следующим категориям людей и не очень:
- стрёмным теткам,
- стрёмным инвалидкам,
- стрёмным роисянам.
Вход с животными и росиянами тоже строго воспрещен".

Хай выступают дета поближе, куда смогут самостоятельно на коляске доехать - в оккупированном Крыму, например. И транслировать ничего не надо будет бо это нафиг никому не интересно.
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разом з Іскандєрами перестали сміятись Кабзони
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Много шума из ничего.
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Не ну чо. В этот раз подготовка к Евросмотриденью может быть интереснее самого смотриденья.
Тут, понимаешь, интриги, российская овца на заклание, непринятие Украиной этой жертвы, обиды, страсти...
А дальше будут петь фигню какую-то, которую через неделю даже люди с идеальным слухом насвистеть не смогут.
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Конечно , надо было раше сделать сюрприз. На таможне , когда эта коза при летела бы, вручить ей запрет на въезд . Украина решила сделать скидку на инвалидность и сообщила за ранее, что бы самоилова не утруждалась. Очень гуманно.
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США тоже сделали скидку на инвалидность кацапов и предупредили их заранее в Сирии.
Нынче это тренд - предупреждать страну инвалидов заранее.
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Нашим футбольным мудакам, пока еще есть шанс на выход на чемпионат мира, надо срочно делать заявление о бойкоте ЧМ-2018 в Козломордии. Ибо кацапы придумают подлянку похлеще и под каким-нибудь предлогом не пустят Украинсеую сборную, если она выйдет или будут обсырать, если не выйдет из группы
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Теперь Секелев с РТР может честно сказать про Евровидение 2017- НАС ТАМ НЕТУ.
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оленеводы в екатериноприпизденске вот сеичас обиделись..
но есть надежда , шо шойга со своими договорится....
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А что больше не кого из певцов или певиц в раше чтобы заменить эту инвалида певицу -остальные наверное инвалиды по уму получается -до чего скатилась раша -уму не постижимо -вся певчая рать раши остановилась на одной певице и то инвалиде.
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Горе то какое... Хотя, если подумать, какое отношение имеет родина слонов и идиотов к Евровидению? Иран, Сирия, КНДР и туркестанские ханства вполне могут провести свое, скрепновравильное азиовидение.
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Легкая атлетика без РФ, ждем перенос Мундиаля в Англию.
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Паралимпиада без россии, евровидение без россии - похоже, это новый тренд
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бараны кацапские - у аленеводов зима 9 месяцев и ето только летом - спят они....
а когда глаза растопыривают хочут видеть евровидение.....
ну не гады ли вы?
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«Мы считаем, что решение запретить Юлии Самойловой въезд в страну в корне подрывает репутацию и принцип неполитизированности конкурса "Евровидение"», - заявил Председатель наблюдательного совета музыкального конкурса «Евровидение» Франк-Дитер Фрейлинг
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После этого вся расея зайдется в едином порыве, шлепнет бояры, сбацает калинку, и будет нещадно топтать свои ушанки не прерываясь на вопли - дедывивалимывампокажем
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А что цацкаца с кацапами, умерли значит умерли, и нечего нам обиженные фокусы в лицо показывать.
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че ж к сожалению ?
посмотрите будет клева !

а можем провести Евровидение-2017 в Марьинке ! или дета еще перд передком
заодно воплотим мечте ЕВС,тогда раша примет прямое участие... только думаю им совршенно не понравится их выступление.
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В Венесуэле радикальная часть оппозиции призвала к строительству баррикад. Закрыты 28 станций метро в Каракасе.
А на Пидарашке всё по прежнему сидят на бутылках

Отказ Москвы от трансляции Евровидения-2017 означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе, - Европейский вещательный союз - Цензор.НЕТ 1261
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Наконец-то эта хрень, спровоцированная кацапскими хитрожопами, закончилась.

И закончилась так, как нужно - в очередной раз "носители вЯличия" привселюдно обгадились.

Похоже, мир потихоньку начинает прозревать...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтказ Москвы от трансляции Евровидения-2017 означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе, - Европейский вещательный союз
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