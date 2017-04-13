 Отказ Москвы от трансляции Евровидения-2017 означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе, - Европейский вещательный союз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"После официального подтверждения, что участнику "Евровидения" от России Юлии Самойловой не будет разрешено въехать в Киев для участия в конкурсе, ЕВС официально предложил два альтернативных варианта Первому каналу, пытаясь найти решение, которое позволило бы России принять участие в этом году", - говорится в письме ЕВС.
Как сообщили организаторы, было предложено два варианта решения проблемы: видеотрансляция или замена артиста от России.
"К сожалению, оба предложения были отвергнуты Первым каналом, и теперь они объявили, что не намерены транслировать конкурс "Евровидение-2017". К сожалению, это означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в этом году", - отметили в ЕВС.
Ранее Первый канал отказался транслировать "Евровидение-2017".
Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.
Ранее стало известно, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию с песней Flame Is Burning будет представлять Юлия Самойлова, которая давала концерты в оккупированном Крыму.
После этого Европейский вещательный союз заявил: "Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы обеспечить выступление всех артистов на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае".
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сумувати за ними не обіцяємо
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"Интервью с заместителем постпреда РФ при ООН Владимиром Сафронковым:
- Добрый вечер, Владимир!
- Вечер в хату.
- Вы вчера в совбезе ООН очень эмоционально отреагировали на выпады ваших западных коллег...
- Да беспредельщики. Но такого не бывало, чтоб овца волка еб@ла! Я им так и сказал - я ваше горе, и я буду жить с вами. Где вы учились - там мы преподавали, где вы мышей ловили, там мы кротов пороли, куда вы пешком идете, оттуда мы на велосипеде едем.
- Скажите, а как вы вообще охарактеризуете представителя Великобритании, который позволил себе такое поведение?
- Что тут можно сказать? В башке фарша нет, а сала не добавишь. Насрал в штаны, а говорит "ржавчина". Как любит говорить наш шеф Сергей Лавров: уникальный был старик, на х@ю носил парик.
- Очень интересная характеристика. Но давайте перейдем к следующему вопросу от наших слушателей. Скажите, а какой позиции по Асаду придерживается РФ?
- Волк волку - друг и брат. Вор ворует, фраер пашет.
- Но не кажется ли вам что эта конфронтация с Западом из-за поддержки Башара Асада негативно влияет на нашу экономику?
- Пережили голод переживем и роскошь. Деньги есть, осталось сп@здить и принЕсть. А если без шуток, то ситуация, конечно, не простая, блатная жизнь дешевой не бывает, или как говорят у нас в МИДе - курим "кент", еб@м блондинок, сами ходим без ботинок. Но с другой стороны, зачем волку жилетка? Он её об забор порвет. Не жили богато, нех@й и начинать.
- Похоже что пока наш МИД не может похвастаться успехами в переговорах...
- Колбаса тоже на х@й похожа. А вообще, как вы все знаете: масть - не лошадь, к утру повезёт.
- Есть ли в совбезе ООН страны, которые нам симпатизируют?
- Среди ментов нет кентов.
- Может всё-таки имеет смысл как-то смягчить нашу позицию? Запад неоднократно говорил об отмене санкции в случае появления конструктива в диалоге...
- Белый хлеб - мента подачка. Мы ждем когда Запад осознает свои ошибки и пошлет нам однозначный сигнал о начале примирения между нашими странами. Так сказать девять, восемь и король, принесут нам бандероль.
- Спасибо Вам за интервью. Оно вышло коротким, но информативным.
- Спасибо - много, с дачки отблагодаришь. И чем меньше слов - тем дешевле телеграмма.
- Ну и на этой мажорной ноте мы будем с вами прощаться, Владимир.
- День прошел и ночь короче,
Всем ворам спокойной ночи!
Пусть приснится дом, овечка,
Баба голая на печке,
Водки таз,
Об амнистии указ!
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дык,русофобия,однако...
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никто в Украине плакать, от этого не будет!
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Согласно последнему отчету ООН по рейтингу человеческого развития в мире, на сегодняшний день 60% украинцев живут за чертой бедности. В рейтинге человеческого развития ООН, Украина заняла 84 место.
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ась??
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А Трамп, конечно, ЧМО
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Сразу б написали у себя там в евросмотрибельных скрижалях:
"На Евровидение ехать не можно следующим категориям людей и не очень:
- стрёмным теткам,
- стрёмным инвалидкам,
- стрёмным роисянам.
Вход с животными и росиянами тоже строго воспрещен".
Хай выступают дета поближе, куда смогут самостоятельно на коляске доехать - в оккупированном Крыму, например. И транслировать ничего не надо будет бо это нафиг никому не интересно.
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Тут, понимаешь, интриги, российская овца на заклание, непринятие Украиной этой жертвы, обиды, страсти...
А дальше будут петь фигню какую-то, которую через неделю даже люди с идеальным слухом насвистеть не смогут.
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Нынче это тренд - предупреждать страну инвалидов заранее.
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но есть надежда , шо шойга со своими договорится....
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а когда глаза растопыривают хочут видеть евровидение.....
ну не гады ли вы?
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посмотрите будет клева !
а можем провести Евровидение-2017 в Марьинке ! или дета еще перд передком
заодно воплотим мечте ЕВС,тогда раша примет прямое участие... только думаю им совршенно не понравится их выступление.
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А на Пидарашке всё по прежнему сидят на бутылках
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И закончилась так, как нужно - в очередной раз "носители вЯличия" привселюдно обгадились.
Похоже, мир потихоньку начинает прозревать...
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