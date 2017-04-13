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Все про:Евровидение (577) Песков (676)

 "Решение неудачное", - Кремль о запрете Самойловой на въезд в Украину для участия в Евровидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "неудачным" решение Киева о запрете на въезд российской участницы "Евровидения" Юлии Самойловой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "НТВ".

По словам Пескова, этот шаг наносит удар по престижу международного конкурса.

"Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, наверно, это наносит удар по престижу "Евровидения". Решение несправедливое, неудачное", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказалась транслировать Евровидение-2017: "Вариант замены Самойловой на другого исполнителя даже не может рассматриваться"

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.

Ранее стало известно, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию с песней Flame Is Burning будет представлять Юлия Самойлова, которая давала концерты в оккупированном Крыму.

После этого Европейский вещательный союз заявил: "Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы обеспечить выступление всех артистов на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае".



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Решения Украины не обсуждаются, тем более нечистью рашистско-фашистской
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"Решение неудачное", - Кремль о запрете Самойловой на въезд в Украину для участия в Евровидении

ЯРОША (ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА)
НА ПАРАД ПОБЕДЫ (9-го) НА "КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ" ПУСТИТЕ???
ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ????
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Ясен перец, что неудачное. Она ж петь не умеет. Разве только на жалость надавить.
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"Решение неудачное", - такого понятия нет и этого достаточно. Решение о запрете Самойловой законное.
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зато мурчащий гопнік в радбезі ООН вдале рішення Бидлостана
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Действительно. Решение неудачное - послать на Евровидение-17 Самойлову. Ту самую, которая не только нарушила Законы Украины, но и не выиграла отборочный конкурс в самой роSSии.
Но при чем здесь Украина???
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откуда письков,да и остальная кацапня может знать.какое решение удачное,а какое нет? сами то в последние три года какое решение ни примут-сразу санкции...советчики,мля...
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Это Обама поднасрал -санкций кацапам за 2 недели накидал по самые помидоры и слинял
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Но ТрампНаш их же сразу после инаугурации снял!

Хотя... А нет! Не снял.
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кацы кричали: трамнаш!-а он ващще ничей оказался..
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У чувака всё уже в жизни было, а теперь ещё досталась могучая армия и флот, ну и ядерный чемоданчик в нагрузку.

На пую он вертел того плешивого с его "золотыми дождями" при таких раскладах.
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Зато вы,уроды проклятые Богом,все там в мордоре "удачные" - через одного то комуняки то садисты,то фашисты.Тьфу,мерзко даже писать про кацапов.
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13 апреля 2017, fdlx.com / В Пентагоне сообщили, что войска США впервые применил в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу, именуемую «матерью всех бомб».

Американские военные впервые применили против "ИГИЛ" сверхмощную неядерную бомбу

«Впервые эта бомба была использована в бою», - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что операция «разрабатывалась уже несколько месяцев».

Бомба была сброшена с самолета «несколько часов назад», чтобы уничтожить тоннели и пещеры на востоке Афганистана, использованные террористической группировкой «Исламское государство».

Боеприпас называют «самой большой из неядерных бомб», имеющихся на вооружении армии США.

Отметим, что ранее поступала информация о возможном использовании данного вида боеприпасов в Ираке.

Масса бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb превышает 9,5 тонн. Она оснащена системой спутникового наведения.
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Хуйло допрыгается что эта бомба упадет на главного террориста
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Письков сказочный дебил на побегушках у Х"йлова. Я уже ничему не удивляюсь. Днище пробивают каждый день по несколько раз.
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С рашей удачных решений быть не может, в любом случае какую-нибудь провокашку устроит. Так что решение будет просто логичное.
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Путин провоцирует,потом жалуется.Одним словом,гопник.
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В сети высмеяли хвалебный отзыв Прилепина о Северной Корее

Российский актер Максим Виторган иронично ответил на заявление боевика ДНР, российского писателя Захара Прилепина о достоинствах жизни в Северной Корее.
Ранее боевик Прилепин разместил в социальной сети запись, в которой утверждается, что в Северной Корее "абсолютная безопасность, отсутствие наркомании, проституции, минимальная преступность".

Максим Виторган11 годин тому
Комментарий Захар Прилепин под постом о Северное Корее:
"В Северной Корее: абсолютная безопасность (4-5 летние дети по утрам одни расходятся в садики), полное отсутствие наркомании, проституции, минимальная преступность; ну и куда более сложное общество, чем вам кажется. Суровый и сильный народ. Народам, осмысленно занимающимся государственной проституцией, это не нравится категорически. Если СК не имела такого врага, как США (и многочисленных подлаивающих шавок), они жили бы более открыто и несколько демократичней. Но с такой волчьей стаей приходится вести себя только так."
Вопрос: Знают ли дети Захара, что враги у Северной Кореи и Их папы примерно одни и те же? Если да, то запаслись ли они спичками, рисом и солью, заложили ли окна кирпичом, обрезали электпровода и готовы ли гулять по квартире в абсолютной безопасности?

"Вопрос: Знают ли дети Захара, что враги у Северной Кореи и их папы примерно одни и те же? Если да, то запаслись ли они спичками, рисом и солью, заложили ли окна кирпичом, обрезали электпровода и готовы ли гулять по квартире в абсолютной безопасности?" - написал на своей странице в Facebook Максим Виторган.
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как так, безопасность в Северной Корее, а бабло путинососы вкладывают исключительно в загнивающую Америку и Европу.... в чем логика?
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Ещё есть такой старый придурок-дебил Проханов - два сапога пара...
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Отсутствие наркомании потому шо конопля там наоборот поощряется как менее вредная альтернатива табаку( мне вот только интересно - а шо они жрут, когда на хавчик пробивает?). Вполне возможно ,шо и другая наркота там доступна, чтоб рабы в дурмане меньше думали. Как в совке, в 49-е годы герыч вовсе не был запрещен, и в журналах печатали рецепты приготовления, я сам как то такой читал. И рецептуру фенамина,и прочей химии.
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Достали вже своїми соплями, хватить вже скулить. Хто вам лікар, що ви такі "многоходовкі" робите, тупорилі кацапи.
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Гєннадій Г. з Кра.....ску, не варто було цього робити ))
Хоча фото в VK з середнім пальцем мені сподобалось ))
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Решение удачное, это конкурс для цивилизованных стран, а россия и тут сумела оказаться страной-изгоем.
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Безусловно, цивилизованный мир поморщился, но промолчал
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А теперь группа Ленинград ( символично одетая) споет для хуйла , пескова, лаврова, самойловой и всей их группы поддержки.
https://www.youtube.com/watch?v=suZDYqwwza0.

Можете транслировать вместо евровидения .
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У Пескова - манечка вяличия. На самом деле,- будет принимать участие в евроконкурсе азиатская страна, или нет,- это никого не интересует. Как выражаются математики: Россия - бесконечно малая величина, мнением которой можно пренебречь.
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"Решение неудачное", - Кремль о запрете Самойловой на въезд в Украину для участия в Евровидении.
Уважаемый Кремль, жопе слово не давали.
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не приедете. москали ? Ну и хер с вами !!! ВАТНИКОМ ДОРОЖКА !!!
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Неудачное решение - оккупация Крыма, не смотря на то, что было известно о последствиях.
Неудачное решение - выступления в оккупированном Крыму, несмотря на то, что было известно о последствиях.
Неудачное решение - посылать инвалидку, вытсупавшую в Крыму, несмотря на то, что было известно о последствиях.

А не недопуск Самойловой в Украину - это одно из тех самых последствий, о которых было известно, а не неудачное решение.
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Утешьте бедняжку. Подарите ей коляску в форме искандера. Она перестанет плакать и начнет смеяться, как они.
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Наступне "неудачное" але "справедливое" рішення для москалів буде введення візового режиму з паРашею.
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Это маленькая монгольская лошадка. Специально подобрали такую что бы хуйло на ней большим смотрелся. Представляете как это чмо смотрелось бы на арабском скакуне , как хуйлишко.
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если бы он был один,без навки,то можно было бы обойтись пони...а что?"пони-тоже кони..."
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Рождение пескова было неудачным.Надо было аборт делать.
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зато свадьба удалась,навка часы подарила...
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Как-то быстро до них сей факт дошёл...
Месяца не прошло...)))
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И забыли добавить,что этим Украина нарушает Минские договоренности,и тд разная хрень
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Обіцяли кацапи в Київ на танках приїхати а не змогли навіть на інвалідному візку.
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писькин раньше надо было думать когда твой главпитар "удачное решение по крыму и донбассу" принимал! а теперь вы изгои и мировые отбросы! век бы вас не видеть и не слышать!
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Вечер в хату..........
Интервью с заместителем постпреда РФ при ООН Владимиром Сафронковым:
- Добрый вечер, Владимир!
- Вечер в хату.
- Вы вчера в совбезе ООН очень эмоционально отреагировали на выпады ваших западных коллег...
- Да беспредельщики. Но такого не бывало, чтоб овца волка еб@ла! Я им так и сказал - я ваше горе, и я буду жить с вами. Где вы учились - там мы преподавали, где вы мышей ловили, там мы кротов пороли, куда вы пешком идете, оттуда мы на велосипеде едем.
- Скажите, а как вы вообще охарактеризуете представителя Великобритании, который позволил себе такое поведение?
- Что тут можно сказать? В башке фарша нет, а сала не добавишь. Насрал в штаны, а говорит "ржавчина". Как любит говорить наш шеф Сергей Лавров: уникальный был старик, на х@ю носил парик.
- Очень интересная характеристика. Но давайте перейдем к следующему вопросу от наших слушателей. Скажите, а какой позиции по Асаду придерживается РФ?
- Волк волку - друг и брат. Вор ворует, фраер пашет.
- Но не кажется ли вам что эта конфронтация с Западом из-за поддержки Башара Асада негативно влияет на нашу экономику?
- Пережили голод переживем и роскошь. Деньги есть, осталось сп@здить и принЕсть. А если без шуток, то ситуация, конечно, не простая, блатная жизнь дешевой не бывает, или как говорят у нас в МИДе - курим "кент", еб@м блондинок, сами ходим без ботинок. Но с другой стороны, зачем волку жилетка? Он её об забор порвет. Не жили богато, нех@й и начинать.
- Похоже что пока наш МИД не может похвастаться успехами в переговорах...
- Колбаса тоже на х@й похожа. А вообще, как вы все знаете: масть - не лошадь, к утру повезёт.
- Есть ли в совбезе ООН страны, которые нам симпатизируют?
- Среди ментов нет кентов.
- Может всё-таки имеет смысл как-то смягчить нашу позицию? Запад неоднократно говорил об отмене санкции в случае появления конструктива в диалоге...
- Белый хлеб - мента подачка. Мы ждем когда Запад осознает свои ошибки и пошлет нам однозначный сигнал о начале примирения между нашими странами. Так сказать девять, восемь и король, принесут нам бандероль.
- Спасибо Вам за интервью. Оно вышло коротким, но информативным.
- Спасибо - много, с дачки отблагодаришь. И чем меньше слов - тем дешевле телеграмма.
- Ну и на этой мажорной ноте мы будем с вами прощаться, Владимир.
- День прошел и ночь короче, всем ворам спокойной ночи. Пусть приснится дом, овечка, баба голая на печке, водки таз, об амнистии указ!
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"Решение неудачное...", "... для нас" - А для всего НОРМАЛЬНОГО МИРА - просто Классное !!!
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Ну мы же не виноваты, шо во всей Дедываевалии не нашлось ни одного инвалида без проблем с украинскими законами, которого можно было бы послать в Киев...
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Согласен. Не удачное для паРашки. Нато оно и Евровидение, так что азиатам там не место.
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вы, пиндосы, горы в афгане бомбите
а мы , кацы, - на серии отыграемся......
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Кого интересует мнение выпердыша с руснявой помойки!?!
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Это было единственное решения для украины.
Нармальное гасударство сваи законы не нарушает
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вы, пиндосы, горы в афгане бомбите
а мы , кацы, - на серии отыграемся газом....
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Та и стана-то не совсем европейская....по большей мере азиатская.Ей ближе с Пакистаном соревноваться.Там тоже всяческие конкурсы бывают...А еще Тувалу и Науру там и на призовое место можно позариться. Нет! Решение правильное!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Решение неудачное", - Кремль о запрете Самойловой на въезд в Украину для участия в Евровидении
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