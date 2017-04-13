 "Решение неудачное", - Кремль о запрете Самойловой на въезд в Украину для участия в Евровидении

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "НТВ".
По словам Пескова, этот шаг наносит удар по престижу международного конкурса.
"Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, наверно, это наносит удар по престижу "Евровидения". Решение несправедливое, неудачное", - сказал он.
Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.
Ранее стало известно, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию с песней Flame Is Burning будет представлять Юлия Самойлова, которая давала концерты в оккупированном Крыму.
После этого Европейский вещательный союз заявил: "Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы обеспечить выступление всех артистов на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае".
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ЯРОША (ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА)
НА ПАРАД ПОБЕДЫ (9-го) НА "КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ" ПУСТИТЕ???
ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ????
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Но при чем здесь Украина???
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Хотя... А нет! Не снял.
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На пую он вертел того плешивого с его "золотыми дождями" при таких раскладах.
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Американские военные впервые применили против "ИГИЛ" сверхмощную неядерную бомбу
«Впервые эта бомба была использована в бою», - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что операция «разрабатывалась уже несколько месяцев».
Бомба была сброшена с самолета «несколько часов назад», чтобы уничтожить тоннели и пещеры на востоке Афганистана, использованные террористической группировкой «Исламское государство».
Боеприпас называют «самой большой из неядерных бомб», имеющихся на вооружении армии США.
Отметим, что ранее поступала информация о возможном использовании данного вида боеприпасов в Ираке.
Масса бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb превышает 9,5 тонн. Она оснащена системой спутникового наведения.
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https://www.youtube.com/watch?v=i9H50tHiHjs
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Российский актер Максим Виторган иронично ответил на заявление боевика ДНР, российского писателя Захара Прилепина о достоинствах жизни в Северной Корее.
Ранее боевик Прилепин разместил в социальной сети запись, в которой утверждается, что в Северной Корее "абсолютная безопасность, отсутствие наркомании, проституции, минимальная преступность".
Максим Виторган11 годин тому
Комментарий Захар Прилепин под постом о Северное Корее:
"В Северной Корее: абсолютная безопасность (4-5 летние дети по утрам одни расходятся в садики), полное отсутствие наркомании, проституции, минимальная преступность; ну и куда более сложное общество, чем вам кажется. Суровый и сильный народ. Народам, осмысленно занимающимся государственной проституцией, это не нравится категорически. Если СК не имела такого врага, как США (и многочисленных подлаивающих шавок), они жили бы более открыто и несколько демократичней. Но с такой волчьей стаей приходится вести себя только так."
Вопрос: Знают ли дети Захара, что враги у Северной Кореи и Их папы примерно одни и те же? Если да, то запаслись ли они спичками, рисом и солью, заложили ли окна кирпичом, обрезали электпровода и готовы ли гулять по квартире в абсолютной безопасности?
"Вопрос: Знают ли дети Захара, что враги у Северной Кореи и их папы примерно одни и те же? Если да, то запаслись ли они спичками, рисом и солью, заложили ли окна кирпичом, обрезали электпровода и готовы ли гулять по квартире в абсолютной безопасности?" - написал на своей странице в Facebook Максим Виторган.
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Хоча фото в VK з середнім пальцем мені сподобалось ))
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https://www.youtube.com/watch?v=suZDYqwwza0.
Можете транслировать вместо евровидения .
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Уважаемый Кремль, жопе слово не давали.
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Неудачное решение - выступления в оккупированном Крыму, несмотря на то, что было известно о последствиях.
Неудачное решение - посылать инвалидку, вытсупавшую в Крыму, несмотря на то, что было известно о последствиях.
А не недопуск Самойловой в Украину - это одно из тех самых последствий, о которых было известно, а не неудачное решение.
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в точку,про коня лавруху забыл
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Месяца не прошло...)))
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Интервью с заместителем постпреда РФ при ООН Владимиром Сафронковым:
- Добрый вечер, Владимир!
- Вечер в хату.
- Вы вчера в совбезе ООН очень эмоционально отреагировали на выпады ваших западных коллег...
- Да беспредельщики. Но такого не бывало, чтоб овца волка еб@ла! Я им так и сказал - я ваше горе, и я буду жить с вами. Где вы учились - там мы преподавали, где вы мышей ловили, там мы кротов пороли, куда вы пешком идете, оттуда мы на велосипеде едем.
- Скажите, а как вы вообще охарактеризуете представителя Великобритании, который позволил себе такое поведение?
- Что тут можно сказать? В башке фарша нет, а сала не добавишь. Насрал в штаны, а говорит "ржавчина". Как любит говорить наш шеф Сергей Лавров: уникальный был старик, на х@ю носил парик.
- Очень интересная характеристика. Но давайте перейдем к следующему вопросу от наших слушателей. Скажите, а какой позиции по Асаду придерживается РФ?
- Волк волку - друг и брат. Вор ворует, фраер пашет.
- Но не кажется ли вам что эта конфронтация с Западом из-за поддержки Башара Асада негативно влияет на нашу экономику?
- Пережили голод переживем и роскошь. Деньги есть, осталось сп@здить и принЕсть. А если без шуток, то ситуация, конечно, не простая, блатная жизнь дешевой не бывает, или как говорят у нас в МИДе - курим "кент", еб@м блондинок, сами ходим без ботинок. Но с другой стороны, зачем волку жилетка? Он её об забор порвет. Не жили богато, нех@й и начинать.
- Похоже что пока наш МИД не может похвастаться успехами в переговорах...
- Колбаса тоже на х@й похожа. А вообще, как вы все знаете: масть - не лошадь, к утру повезёт.
- Есть ли в совбезе ООН страны, которые нам симпатизируют?
- Среди ментов нет кентов.
- Может всё-таки имеет смысл как-то смягчить нашу позицию? Запад неоднократно говорил об отмене санкции в случае появления конструктива в диалоге...
- Белый хлеб - мента подачка. Мы ждем когда Запад осознает свои ошибки и пошлет нам однозначный сигнал о начале примирения между нашими странами. Так сказать девять, восемь и король, принесут нам бандероль.
- Спасибо Вам за интервью. Оно вышло коротким, но информативным.
- Спасибо - много, с дачки отблагодаришь. И чем меньше слов - тем дешевле телеграмма.
- Ну и на этой мажорной ноте мы будем с вами прощаться, Владимир.
- День прошел и ночь короче, всем ворам спокойной ночи. Пусть приснится дом, овечка, баба голая на печке, водки таз, об амнистии указ!
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а мы , кацы, - на серии отыграемся......
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Нармальное гасударство сваи законы не нарушает
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а мы , кацы, - на серии отыграемся газом....
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