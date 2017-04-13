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Все про:Минюст (1132) Петренко Павел (552) НАПК (390)

 Руководство НАПК должно быть заменено, - глава Минюста Петренко

Такого беспорядка, который устроили руководители НАЗК, история украинских ведомств не видела в последние годы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "О политике" на Еспресо.TV заявил министр юстиции Павел Петренко.

"Такого беспорядка, который устроили руководители НАПК, история украинских ведомств за последние годы не видела. У правительства нет механизма привлечения к ответственности за такую работу со стороны руководителей НАПК. Мы эту ситуацию исправим и соберем независимость агентства", - сказал Петренко.

По его словам, руководство НАПК должно быть изменено. За год работы агентство смогло провести лишь несколько десятков проверок, которые к тому же осуществляются выборочно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Премию снимите. Это профнепригодность", - Гройсман о руководителе НАПК Корчак

Напомним, в течение нескольких дней наблюдались сбои в работе реестра электронных деклараций. Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что вопросы по поводу работы реестра следует адресовать администратору системы - ГП "Украинские специальные системы". Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта обрушился с критикой на НАПК и сказал, что это ответственность агентства. 29 марта премьер-министр призвал Корчак и членов агентства уйти в отставку из-за неполадок с реестром е-деклараций. Корчак заявила, что не планирует уходить в отставку.

Ранее Рада решила заслушать председателей Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка, Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, Национального агентства по предотвращению коррупции Наталью Корчак, Фонда государственного имущества Игоря Билоуса. Первой в Раду пришла Корчак. В своем выступлении она исключила свою отставку до международного аудита НАПК и пожалела, что не поставила Бурбаку "двойку" в университете.

На вопрос о премиях в 200 тысяч гривен Корчак заявила: "Не разжигайте споры болезненным для общества вопросом зарплат



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воно ніколи не це не піде бо це вирок для його чоколядної імперії
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США вперше застосували в Афганістані проти ІДІЛ (ФСБ РФ) найбільшу неядерну бомбуЧетвер, 13 квітня
Руководство НАПК должно быть заменено, - глава Минюста Петренко - Цензор.НЕТ 6409

Американські військові скинули величезну бомбу в Афганістані - найбільшу з існуючих неядерних бомб на озброєнні армії США.
Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію чотирьох американських військових посадових осіб.
Авіабомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb або просто МОАВ, яку також називають "матір'ю всіх бомб", скинули о 7 годині вечора за місцевим часом у четвер.Руководство НАПК должно быть заменено, - глава Минюста Петренко - Цензор.НЕТ 21
Бомба важить 9500 кг і має систему супутникового наведення. Бомба була скинута з літака МС-130, що експлуатуються Силами спеціальних операцій Військово-повітряних сил США.
Мішенню були тунелі, які використовуються бойовиками "Ісламської держави" в регіоні Ачин в провінції Нангархар на сході Афганістану поблизу пакистанського кордону.
Це перший випадок, коли МОАВ використали у бойових діях. Бомба була розроблена під час війни в Іраку. Результати бомбового удару поки невідомі.
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Да ну! Посмотрите платежки Киевэнерго и убедитесь, что что это самая коррумпированная компания.
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Али ани) не коррумпированы, они стараются вывести все деньги в панамский офшор, по примеру))))) нашего кормчего!
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Ни к чему это пиздабольство не приведет. Меняют системы. Рабовладельчество, феодализм и дальше по спирали. Так как говорят господин? Меняются только - телогрейки и не более. Сменятся лица, но сущность не изменится. Проблема не в этом. Проблема в движении, а его? Нет.
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Парень знакомится с родителями будущей невесты. Папа: - Толя, выпьете что-нибудь?
- Я не пью.
- Хм-м... Скучно вам будет с Анечкой...
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та вам скотинякам всім тре копняка добрячого по під сраку
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРуководство НАПК должно быть заменено, - глава Минюста Петренко
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