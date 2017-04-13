 Руководство НАПК должно быть заменено, - глава Минюста Петренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в программе "О политике" на Еспресо.TV заявил министр юстиции Павел Петренко.
"Такого беспорядка, который устроили руководители НАПК, история украинских ведомств за последние годы не видела. У правительства нет механизма привлечения к ответственности за такую работу со стороны руководителей НАПК. Мы эту ситуацию исправим и соберем независимость агентства", - сказал Петренко.
По его словам, руководство НАПК должно быть изменено. За год работы агентство смогло провести лишь несколько десятков проверок, которые к тому же осуществляются выборочно.
Напомним, в течение нескольких дней наблюдались сбои в работе реестра электронных деклараций. Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что вопросы по поводу работы реестра следует адресовать администратору системы - ГП "Украинские специальные системы". Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта обрушился с критикой на НАПК и сказал, что это ответственность агентства. 29 марта премьер-министр призвал Корчак и членов агентства уйти в отставку из-за неполадок с реестром е-деклараций. Корчак заявила, что не планирует уходить в отставку.
Ранее Рада решила заслушать председателей Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка, Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, Национального агентства по предотвращению коррупции Наталью Корчак, Фонда государственного имущества Игоря Билоуса. Первой в Раду пришла Корчак. В своем выступлении она исключила свою отставку до международного аудита НАПК и пожалела, что не поставила Бурбаку "двойку" в университете.
На вопрос о премиях в 200 тысяч гривен Корчак заявила: "Не разжигайте споры болезненным для общества вопросом зарплат
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"Мы смогли вступить в юридическую войну с Россией", - министр юстиции Петренко(50)
"Премию снимите. Это профнепригодность", - Гройсман о руководителе НАПК Корчак(87)
Петренко призывает парламент внести изменения в закон о НАПК(0)
В системе Минюста есть 12 тыс. вакансий, - Петренко(17)
Счастливый украинский министр. ФОТО(3)
Закон о НАПК изменят, чтобы не было больших премий, - Петренко(67)
Много судей не сдали тест на профессиональные знания во время конкурса, - Петренко(49)
http://www.unn.com.ua/uk/news/1658704-prezidenta-zaklikali-uzakoniti-smertnu-karu-dlya-suddiv-prokuroriv-i-ministriv
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Американські військові скинули величезну бомбу в Афганістані - найбільшу з існуючих неядерних бомб на озброєнні армії США.
Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію чотирьох американських військових посадових осіб.
Авіабомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb або просто МОАВ, яку також називають "матір'ю всіх бомб", скинули о 7 годині вечора за місцевим часом у четвер.
Бомба важить 9500 кг і має систему супутникового наведення. Бомба була скинута з літака МС-130, що експлуатуються Силами спеціальних операцій Військово-повітряних сил США.
Мішенню були тунелі, які використовуються бойовиками "Ісламської держави" в регіоні Ачин в провінції Нангархар на сході Афганістану поблизу пакистанського кордону.
Це перший випадок, коли МОАВ використали у бойових діях. Бомба була розроблена під час війни в Іраку. Результати бомбового удару поки невідомі.
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- Я не пью.
- Хм-м... Скучно вам будет с Анечкой...
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