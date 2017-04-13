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 Киевские новости
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Все про:алкоголь (1500) Евровидение (577)

 Во время проведения Евровидения в отдельных районах Киева ограничат продажу алкоголя

Постоянная комиссии Киев совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики поддержала обращение Национальной полиции Украины относительно запрета продажи спиртного во время проведения песенного конкурса Евровидение-2017.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Зеркало недели.

Речь идет о запрете продажи пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и вин столовых в пределах отдельных территорий города Киева для минимизации рисков возникновения правонарушений во время Евровидения-2017.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обеспечит равные возможности для участников Евровидения. Главное условие - уважать закон, - МИД

Согласно предложениям Национальной полиции Украины, ограничения предусматриваются с 4 мая до 15 мая на территории, прилегающей к Еврогородку, и с 8 по 13 мая на территории вокруг Международного выставочного центра.

Комиссия по торговле решила поручить Департаменту промышленности исполнительного органа Киевсовета (КГГА) подготовить соответствующее распоряжение.

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Напомним, полуфиналы и заключительные выступления на этом творческом мероприятии состоятся в Киеве в мае. В финале Евровидения Украина будет выступать под 22 номером.


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Киевские таксисты нехило так заработают!
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Не факт. Россия ведь не участвует, потребителей не будет. )
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Евро-2012 показал, что шведы заправляются пивом тоже нехило.

Про местных простых людей и говорить нечего - любого кацапа перепьют.
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Да и баласт сливают с весельем и радостью
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Ращу больше заинтересует наличие настойки боярышника в киевских аптеках
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Да и бабульки тоже - вместо ведерок с семечками начнут с бидонами сидеть!
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На днях сюжет по ТВ был, что туалетов к конкурсу не хватает. То есть - большая проблема будет где отлить. Вот для уменьшения напряжённости в этой области пиво и запретили. Новаторы ...
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Речь идет о запрете продажи пива (кроме пива в пластиковой таре)

Так наоборот: бутылочного бы взяли пол-литры и потихоньку смаковали, а так сразу двушку.
Источник:http://censor.net.ua/n436236
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В отдельных районах Киева... Как в анекдоте: отдельный столик для курящих в кафе - это как отдельная дорожка для писяющих в бассейне..
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Це добре. Кацапи не приїдуть.
Водкі нєт, іді дамой.
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Суд же недавно разрешил простым людям бухать круглосуточно. Шо за дискриминация наливаек опять???!!!
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Правильное решение. Ведь московитов не будет.
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В 2011г в МВЦ были SLAYER, MEGADETH, в НОВУСЕ бухла хватило до 21-00
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Все праздники людям перепортят своими ограничениями. Надо было все это говновидение в Одессу переносить.
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Левобережку отремонтировали наконец-то, там 30 ремонта не было
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А Шулявский мост до сих пор нет )) Изолентой смотали, чтоб не распался, блоки ограничительные поставили, чтоб не парковались под мостом, и дело в шляпе - еще 30 лет простоит ))
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На Евро-2012 по футболу некоторые кафешки за месяц имели годовую выручку!
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Надо такое пиво продавать, чтобы его потом запросили импортировать.
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Фу. Какая гадость это ваше пиво в пластиковой таре.
Тогда уж лучше временные палатки с разливным пивом 🍺 поставить. Вдруг летом будет жарко
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВо время проведения Евровидения в отдельных районах Киева ограничат продажу алкоголя
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