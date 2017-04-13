 Во время проведения Евровидения в отдельных районах Киева ограничат продажу алкоголя

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Зеркало недели.
Речь идет о запрете продажи пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и вин столовых в пределах отдельных территорий города Киева для минимизации рисков возникновения правонарушений во время Евровидения-2017.
Согласно предложениям Национальной полиции Украины, ограничения предусматриваются с 4 мая до 15 мая на территории, прилегающей к Еврогородку, и с 8 по 13 мая на территории вокруг Международного выставочного центра.
Комиссия по торговле решила поручить Департаменту промышленности исполнительного органа Киевсовета (КГГА) подготовить соответствующее распоряжение.
Напомним, полуфиналы и заключительные выступления на этом творческом мероприятии состоятся в Киеве в мае. В финале Евровидения Украина будет выступать под 22 номером.
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Про местных простых людей и говорить нечего - любого кацапа перепьют.
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Так наоборот: бутылочного бы взяли пол-литры и потихоньку смаковали, а так сразу двушку.
Источник:http://censor.net.ua/n436236
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Водкі нєт, іді дамой.
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Впіймали озброєного сєпара. ТРЦ Рів'єра. Одеса.Олена Проценко
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Тогда уж лучше временные палатки с разливным пивом 🍺 поставить. Вдруг летом будет жарко
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