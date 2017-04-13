 "Мы смогли вступить в юридическую войну с Россией", - министр юстиции Петренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо.TV рассказал министр юстиции Павел Петренко.
"Мы смогли вступить в юридическую войну с Россией. Сначала у нас не было специалистов, ресурсов. На волонтерских началах люди приходили из частного сектора. Потом мы построили команду, которая на всех направлениях юридической войны достойно представляет Украину и я могу сказать, что мы победим. Украина получит решения международных судов, которые признают виновными и осудят Путина и его окружение", - сказал Петренко.
По его словам, конечной целью в данном случае является Международный уголовный суд, который осудит Путина и его окружения.
"Наступит время и Путин будет хотеть, чтобы не было других вариантов осуждение (кроме Международного суда - ред.), прежде всего со стороны его народа", - добавил министр.
Петренко уточнил, что кроме Международного суда в Гааге есть еще 5 межгосударственных дел об убытках от агрессии России, которые рассматривает Европейский суд по правам человека. Государственные компании требуют в коммерческих арбитражах возврата убытков от российской агрессии. Несколько тысяч украинских граждан обратились в международные суды с исками против РФ.
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У кацапов , кстати , тоже самое , главная , и уже практически единственная , тема всех абсолютно новостей - чётамухохлоф . !! И удивляться тут нечему , у нас с Рашкой война , хоть и неофициальная . Поэтому для большинства , и у нас и у них , главный враг противоположная сторона , а не своя влада . !
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Хулио Хульевич
>олег бондаренкоИзменен 13.04.2017 в 20:42
так там нет наступающей стороны. линия фронта не меняется уже 1.5 года. артобстрелы, птуры, ЗУшки и снайпера - вот отсюда и потери. Сегодня утром, например, укропы прямо на выезде из Донецка заптурили КАМАЗ который вез бойцов с передовой на ротацию. Вот и потери
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http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/04/13/7064528/
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решения международных судов, которые признают виновными
суд, который осудит Путина и его
"Наступит время и Путин будет хотеть ..
Чому все в майбутньому часі ? Урядовець повинен звітувати - що ВЖЕ зроблено ?!
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после, они были объявлены "агентами кремля" и были выпилены, порохоботы создали поддержку
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Після ратифікації Римського статуту Україною, Міжнародний Кримінальний Суд володітиме юрисдикцією щодо притягнення до відповідальності осіб, які вчинили найжорстокіші порушення прав людини та гуманітарного права натериторії держави або по відношенню до громадянина цієї держави. В умовах збройного конфлікту на сході, подальша затримка з ратифікацією буде зрадою тих, хто страждає від жахів війни.
Закон про окуповані території не потрібен? Де він? Тобто окупації немає? За військові злочини, за злочини проти людяності та злочини агресії на Донбасі москву судити не тре? Коли це буде якщо Римський Статут не підписується вже 3 роки? ЧОМУ НЕ ПІДПИСУЄТЬСЯ РИМСЬКИЙ СТАТУТ?
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