 Суд арестовал акции "Укртелекома", - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Управлением ГПУ по противодействию ОПГ ведется производство о незаконном выделении по указанию Януковича 220 млн грн из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций Укртелекома по заниженной на 1,6 млрд грн цене", - написал он.
"Сегодня Печерский суд с целью обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции Укртелекома и Тримоба", - сообщил Луценко.
Напомним, в марте 2011 года Фонд государственного имущества продал компании "ЕСУ" (Киев, дочерняя компания австрийского инвестиционно-финансового консорциума EPIC) 92,79% акций "Укртелекома" за 10,575 млрд гривен. 3 июня 2013 года SCM и EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций. В октябре 2013 года компания System Capital Management (Донецк) завершила сделку по приобретению у компании EPIC (Австрия) 92,79% акций "Укртелекома".
Ранее в ГПУ сообщили, что одно из дел против Януковича касается якобы незаконного создания и финансирования за счет госбюджета на сумму 220 млн грн телекоммуникационной сети специального назначения на базе "Укртелекома".
1022 12
На взятке в 32 тысячи задержаны два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области, - Луценко. ФОТОрепортаж(21)
Прокуратура задержала бывшего протоиерея, пытавшегося продать за $500 тыс. похищенные реликвии митрополита Владимира, - Луценко. ФОТОрепортаж(30)
Прокуратура завершила расследование по подозрению во взяточничестве мэра Вышгорода Момота: материалы переданы в суд, - Луценко. ФОТО(6)
Террористы "ЛНР" возмущены словами Луценко о невозможности всеобщей амнистии(173)
Генеральна амністія бойовиків неможлива, - Луценко(0)
"Не может быть всеобщей амнистии", - Луценко о боевиках Донбасса(118)
Нардеп Виктор Балога имеет австрийское гражданство, - глава Закарпатской ОГА Москаль. ДОКУМЕНТ(65)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить