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 Политика Украины
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Все про:акция (2094) арест (10217) Ахметов (1979) Луценко (6772) Укртелеком (167)

 Суд арестовал акции "Укртелекома", - Луценко

Печерский суд с целью обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции "Укртелекома" и "Тримоба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Юрий Луценко.

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"Управлением ГПУ по противодействию ОПГ ведется производство о незаконном выделении по указанию Януковича 220 млн грн из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций Укртелекома по заниженной на 1,6 млрд грн цене", - написал он.

"Сегодня Печерский суд с целью обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции Укртелекома и Тримоба", - сообщил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укртелеком" достался злоумышленникам бесплатно", - Луценко

Напомним, в марте 2011 года Фонд государственного имущества продал компании "ЕСУ" (Киев, дочерняя компания австрийского инвестиционно-финансового консорциума EPIC) 92,79% акций "Укртелекома" за 10,575 млрд гривен. 3 июня 2013 года SCM и EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций. В октябре 2013 года компания System Capital Management (Донецк) завершила сделку по приобретению у компании EPIC (Австрия) 92,79% акций "Укртелекома".

Ранее в ГПУ сообщили, что одно из дел против Януковича касается якобы незаконного создания и финансирования за счет госбюджета на сумму 220 млн грн телекоммуникационной сети специального назначения на базе "Укртелекома".
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Луценко,давно нужно арестовать сепаратиста- бандита -олигарха Ахметова,который разворовал всю Украину и таких как он,а не только арестовывать акции Укртелекома,который практически не работает,люди оттуда массово уходят,кабели там постоянно воруют,телефоны не работают,а ремонт по полгода и больше ведут. Ахметов практически развалил Укртелеком.
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Сначала дудку у него отберут, а потом и арестуют.
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Надо вообще забрать у Ахметова Укртелеком.
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Киевэнерго по Киеву рассылает платежки с требованием платить за горячую воду, которую не потребляли. Кличко в Киеве ничего не хочет контролировать.
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Юггик долю отжимает,сначала сигаретный бизнес труханул,теперь связь,кто следующий?Спешит Луцик,скоро в бега подаваться
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал акции "Укртелекома", - Луценко
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