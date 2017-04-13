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 На Львовщине погибла школьница, упав с крыши девятиэтажки

В Стрые Львовской области погибла школьница, упав с крыши девятиэтажного дома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня, 13 апреля, около 17.30 в Стрыйский отдела полиции поступила информация о том, что по улице Косыка в Стрые с крыши девятиэтажного жилого дома упала несовершеннолетняя девушка, которая от полученных травм скончалась.

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Личность погибшей установлена ​​- ею оказалась четырнадцатилетняя ученица восьмого класса одной из стрыйских школ.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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