EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  495  4
Материалы по теме:
Все про:Австрия (344) Крым (19485) оккупация (6819) Россия (69927) Щерба (15)

 Посол в Австрии Щерба осудил приглашение австрийским депутатом местных предпринимателей в оккупированный Крым

Депутат Национального совета Австрии от ультраправой партии Свободы Дагмар Белакович-Еневайн посетила Москву, где сделала несколько пророссийских заявлений относительно аннексированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Также читайте: Украина подала в ЕСПЧ новые беспрецедентные доказательства по первому крымскому делу, - Петренко

"Безусловно, никто не может запретить госпоже депутату жонглировать фактами по своему усмотрению. И если она публично обозначает нелегитимный аншлюс Крыма 2014 года как "возвращение домой", видимо, у нее есть причины, чтобы делать такую услугу России и наносить такое оскорбление Украине", - заявил дипломат.

"Однако госпожа депутат пошла немного дальше и пригласила в Крым австрийских предпринимателей. В этой связи напоминаю ей, что аннексия Крыма признана незаконной как на уровне ООН, так и на уровне ЕС. Ни политически, ни юридически невозможно смириться с таким изменением европейских границ или принять их де-факто. С точки зрения международного права Крым находится под оккупацией Российской Федерации - это не обсуждается", - отмечает Щерба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Украины Дорошенко выразил протест относительно визита кыргызских депутатов в оккупированный Крым

"Что касается лиц, которые попирают международное право и нарушают суверенитет Украины, посещая ее территорию в обход украинского пограничного контроля - они должны считаться со всеми последствиями согласно действующего украинского законодательства", - предупредил посол Украины в Австрии.

Ранее СМИ сообщили, что Белакович-Еневайн прибыла в Москву для участия в пресс-конференции, посвященной так называемому Ялтинскому международному экономическому форуму, который пройдет с 20 по 22 апреля в оккупированном Крыму.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не а это правильно, просто смешно когда посол от Украины учит австрияков!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аншлюс - хорошее такое слово - емкое! Все достается практикой. Кому на пользу, а кому - потерей памяти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосол в Австрии Щерба осудил приглашение австрийским депутатом местных предпринимателей в оккупированный Крым
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти