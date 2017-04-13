 Посол в Австрии Щерба осудил приглашение австрийским депутатом местных предпринимателей в оккупированный Крым

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.
"Безусловно, никто не может запретить госпоже депутату жонглировать фактами по своему усмотрению. И если она публично обозначает нелегитимный аншлюс Крыма 2014 года как "возвращение домой", видимо, у нее есть причины, чтобы делать такую услугу России и наносить такое оскорбление Украине", - заявил дипломат.
"Однако госпожа депутат пошла немного дальше и пригласила в Крым австрийских предпринимателей. В этой связи напоминаю ей, что аннексия Крыма признана незаконной как на уровне ООН, так и на уровне ЕС. Ни политически, ни юридически невозможно смириться с таким изменением европейских границ или принять их де-факто. С точки зрения международного права Крым находится под оккупацией Российской Федерации - это не обсуждается", - отмечает Щерба.
"Что касается лиц, которые попирают международное право и нарушают суверенитет Украины, посещая ее территорию в обход украинского пограничного контроля - они должны считаться со всеми последствиями согласно действующего украинского законодательства", - предупредил посол Украины в Австрии.
Ранее СМИ сообщили, что Белакович-Еневайн прибыла в Москву для участия в пресс-конференции, посвященной так называемому Ялтинскому международному экономическому форуму, который пройдет с 20 по 22 апреля в оккупированном Крыму.
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