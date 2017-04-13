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Все про:Песков (675) Путин (23627) Россия (69925) США (12358)

 Путин обсудил с Совбезом РФ будущее отношений с США, - Песков

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России положение дел в Сирии, а также в этой связи перспективы развития российско-американских отношений.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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"Продолжился обмен мнениями по ситуации в Сирии", - сказал Песков. "В том числе и в этом контексте участники совещания обменялись мнениями по теме текущего состояния и перспектив развития российско-американских отношений", - добавил он.

Оперативное еженедельное совещание президента РФ с постоянными членами Совбеза России состоялось на следующий день после переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, а также их встречи с Путиным.

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Напомним, Тиллерсон в среду во время своего первого на посту госсекретаря США визита в российскую столицу провел ряд встреч, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Среди основных тем обсуждались, в том числе, вопрос о ситуации в Сирии, на востоке Украины, ракетно-ядерная угроза со стороны КНДР и другие международные вызовы.
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Совбез, паходу, сказал, што развеялись последние сомнения и Трамп таки чмо...
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- Из какой они все палаты?
- мордор называется. 1/6 суши Земли.
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После развала Совка нерушимого там и 1/7 не осталось.
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Перефразируя Шевченко:
Славних дэдовоэвалів правнуки-дібіли.
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Значит Тиллерсон таки нагнул хуйла....и не слабо так нагнул раз он СБ созвал...
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Стал бы Тиллерсон вхолостую гонять тысячи километров туда-сюда: нагнул, конечно...
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Будущее ваших отношений будут решать штаты,но вы обсуждайте,чего уж...
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Гаврила говорил с совбезом.Гаврилу Трампушка нагнул.
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Визит был ни о чём..
России предложили одуматься.. но в очередной раз наткнулись на бетонную стену
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Предложения обычно не сопровождают ракетными ударами по союзникам.
А вот ультиматумы сопровождают.
После предложений совет безопасности срочно не собирают.
А вот после ультиматумов собирают.
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хуйло на Совбезе россосии демонстрирует результат переговоров с Ти-Рексом.

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Шо там обсуждать ,вазелином надо вате запасаться ....
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Подхалимаж как форма политической культуры России


Всегда удивительное превращение вчерашних критиков, которые "получив по соплям" вдруг становятся чуткими и податливыми, и не перестают демонстрировать своему обидчику свою преданность отвратительной подхалимской улыбкой.
Путин обсудил с Совбезом РФ будущее отношений с США, - Песков - Цензор.НЕТ 7624
Не знаю как далеко надо ходить, чтобы объяснить, что психология холуев и челяди, которая является частью философии "русского мира", настолько укоренилась в умах российской элиты, что они даже на камеру спрятать ее не способны. Так она и лезет из них.

Вы только посмотрите на эту подхалимскую улыбку Лаврова! Нет - она не отображает искренней радости. Он не делает одолжение американскому гостю. Это улыбка побитой собаки, которая пускай и дальше боится своего хозяина, но увидев куда более сильного противника подсознательно испытывает к нему искреннюю привязанность и столь же искренне выражает желание прислуживать ему!

Вспомните риторику российских СМИ накануне приезда Тиллерсона в Москву?

Еще в воскресенье вы могли услышать: "Рекс лает, Россия идет". Но уже в среду же, после встречи Тилларсона с Путиным, на которой последний был вынужден согласиться на все условия выставленные России правительством США. Вдруг! Неожиданно для всех риторика сменилась!

Уже никто не говорит про "лающего Рекса"

Тиллерсон говорит, что время Асада подошло к концу, а Лавров машет остатками гривы и задористо ржет, на том уровне громкости, которую позволяет статус встречи.

И никто не говорит, что Путин сдал Сирию и Асада. Просто все понимают, что она даже наверное в Ростов не переедет... Максимум в Тегеран. И то, если его не грохнут по дороге.

Но не только от Сирии отказался Путин. Похоже была еще решена судьба и КНДР.

Белый дом поставил Путина перед фактом, что намерен остановить Северную Корею военными средствами.

И похоже Путин опять "включил заднюю" и сдал Ына также как и Асада.

Неплохое начало, я считаю. Если все будет продолжаться в том же духе, то уже к осени с России снимут санкции. В виду того, что Россия освободит Крым и Восточную Украину.

Ну, а такие холуи как Лавров и Захарова во всю глотку будут "топить" за Трампа, ибо у них как у животных тяга к тем, кто способен их обидеть, а также ненависть и презрение к тем, кого способны укусить они.

Oleg Cheslavsky
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Путин обсудил с совбезом запасы вазелина и программу его импортозамещения.
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не там думают как изменить кривизну земли
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Как кацапье попустилось, раньше шуту велели говорить, мол наши ученые изменят наклон земной оси...
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лучше бы с психиатром обсудил свои "отношения с США" - толку однозначно больше было бы
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Для чего украинцам внутренние дела россии?
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не чего нового- только это макет зрк тор фотко из США
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Вы серьезно...)
Если бы эти внутренние дела не лезли к нам,то в принципе незачем.
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Путин обсуждал со своими холопами. которые ничего не решают. Слушать их терки - потеря времени.
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Как раз в данной ситуации Хуйло- холоп))) Ну над холопом всегда интересно поржать нам шляхетным украинцам.))
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3 года войны с козломордными это не внутренние дела.
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Путин:
"Меня вчера вы**али по полной и во все отверстия. Как мы после этого будем жить дальше? Как мы после такого будем жить дальше, Я ВАС СПРАШИВАЮ?!!!"

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Путину и его шайке указали место, без права обжалования и выбора.

Во всем этом важно отметить еще одну важную деталь, которая напрочь отсутствовала при администрации Обамы. Похоже на то, что внешнюю политику США стали активно формировать военные. Понятно, что Госдеп никуда не делся и является основным игроком во внешней политике, но Пентагон впервые, за долгое время, включен в большую игру и теперь ситуация будет наполняться совсем другим смыслом.

Республиканцы, получившие большинство в обеих палатах парламента, президента и все ключевые государственные посты, играют по своим правилам и когда они играют в полную силу, противникам лучше уходить в сторону, ибо кроме разрушения и поражения, они ничего не получат.

Между прочим, союзники тоже почувствовали новый стиль работы администрации США. И Трамп, и Тиллерсон задавали один и тот же вопрос: Почему Штаты должны заносить за ними хвосты по Украине и Сирии?

Это - хороший ответ, ибо неверные сигналы, которые посылались из Берлина и Парижа в Москву, дали Путину основания полагать, что его действия если не одобряют, то не осуждают. Когда фрау Меркель с ужасом констатировала факт пребывания Путина в параллельной реальности, ей бы следовало задуматься над тем, что она хорошо приложила руку к ее созданию.

Такой предварительный итог мы можем подвести по окончании визита Тиллерсона в Москву, но очевидно то, что грядут большие перемены во всем.

anti-colorados
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Чистый четверг, не ругайся. Я завтра на Волынь (в Бога не верю, жена наезжает). Привет твоей и с наступающим. .
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куда на Волынь?
мне не нужны адреса - Ковель, Луцк, Любомль?
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В ходе стартующих 17 апреля международных учений "Summer Shield" в рамках операции ВС США «Атлантическая решимость» направленной на отражение угрозы, которая исходит от РФ, на авиабазу в Лиелварде перебазировали три вертолета армии США CH-47 "Chinook".
Путин обсудил с Совбезом РФ будущее отношений с США, - Песков - Цензор.НЕТ 2309
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На CNN breaking news:
US drops largest non-nuclear bomb in Afghanistan
Штаты сбросили в Афганистане самую большую не ядерную бомбу.
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совсем не обязательно было все ето дерьмо собирать...
кандидаты уже давно есть...
нявка вдова....
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Трепещи гейропа, православный патриот, любитель Путена
Путин обсудил с Совбезом РФ будущее отношений с США, - Песков - Цензор.НЕТ 5917
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И из страны вот этого вот воняли что-то по поводу Кончиты Вюрст?
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Путин обсудил с Совбезом РФ будущее отношений с США, - путин обсуждал со своими холопами то, в чем они не понимают и где ничего не решают. Следующее обсуждение будет об установке туалетов в Вашингтоне с дыркой в виде двухголового орла для скрепных русских.
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Путин обсудил с Совбезом РФ будущее отношений с США, - Песков - Цензор.НЕТ 8868вадим‏ @TroshV 11 мин.11 минут назад
"Мы избавим Украину и Сирию от страха перед Россией. Мы решим все проблемы", - Трамп

https://t.co/amBUT9KKZS

Путин обсудил с Совбезом РФ будущее отношений с США, - Песков - Цензор.НЕТ 7337
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при имени хуйла с утра до ночи долбящий про анусы и отсосы петух испанского сортира лезет под шконку и не кукарекает. Петух хуйла уважает.
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Американські військові скинули величезну бомбу в Афганістані - найбільшу з існуючих неядерних бомб на озброєнні армії США.

Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію чотирьох американських військових посадових осіб.
Авіабомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb або просто МОАВ, яку також називають "матір'ю всіх бомб", скинули о 7 годині вечора за місцевим часом у четвер. Путин обсудил с Совбезом РФ будущее отношений с США, - Песков - Цензор.НЕТ 5249 Путин обсудил с Совбезом РФ будущее отношений с США, - Песков - Цензор.НЕТ 3178

Бомба важить 9500 кг і має систему супутникового наведення. Бомба була скинута з літака МС-130, що експлуатуються Силами спеціальних операцій Військово-повітряних сил США.
Мішенню були тунелі, які використовуються бойовиками "Ісламської держави" в регіоні Ачин в провінції Нангархар на сході Афганістану поблизу пакистанського кордону.
Це перший випадок, коли МОАВ використали у бойових діях. Бомба була розроблена під час війни в Іраку. Результати бомбового удару поки невідомі.
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що значить для опг "озеро" візит Т-рекса, це те що ботоксний педофіл явився на зустріч вчасно, а не демонстративно запізнився, як з усіма решта
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Экстаз кремлевских баранов по поводу трёх братских Договоров с Гитлером в 1939 году и Экстаз после избрания Трампа одно и тоже.Так бывает тока на РАБссии...
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Похоже, что Трамп снова не чмо
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Быдло рюсскае любит Омерику еще с Октябрьскага Переворота в 1917 году,тогда знаменитый миллиардер Арманд Гаммер подарил Вовочке чЛенину именной чек на миллиард долларов голодающим Поволжья,но плешивый баран закупил оружие пулеметы и химическое оружие и прочую военную хрень..
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и молчаливый шойга тоже будет висеть

етого оленя никто не забыл.....
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пукин никогда не ошибается и никого не слушает, считает уже себя богом, загнавшим в могилу очень много людей, чем и гордится. Ему надо те, на кого потом ответственность повесить за неправильные решения.
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