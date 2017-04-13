 Путин обсудил с Совбезом РФ будущее отношений с США, - Песков

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Продолжился обмен мнениями по ситуации в Сирии", - сказал Песков. "В том числе и в этом контексте участники совещания обменялись мнениями по теме текущего состояния и перспектив развития российско-американских отношений", - добавил он.
Оперативное еженедельное совещание президента РФ с постоянными членами Совбеза России состоялось на следующий день после переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, а также их встречи с Путиным.
Напомним, Тиллерсон в среду во время своего первого на посту госсекретаря США визита в российскую столицу провел ряд встреч, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Среди основных тем обсуждались, в том числе, вопрос о ситуации в Сирии, на востоке Украины, ракетно-ядерная угроза со стороны КНДР и другие международные вызовы.
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- мордор называется. 1/6 суши Земли.
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Славних дэдовоэвалів правнуки-дібіли.
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России предложили одуматься.. но в очередной раз наткнулись на бетонную стену
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А вот ультиматумы сопровождают.
После предложений совет безопасности срочно не собирают.
А вот после ультиматумов собирают.
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Всегда удивительное превращение вчерашних критиков, которые "получив по соплям" вдруг становятся чуткими и податливыми, и не перестают демонстрировать своему обидчику свою преданность отвратительной подхалимской улыбкой.
Не знаю как далеко надо ходить, чтобы объяснить, что психология холуев и челяди, которая является частью философии "русского мира", настолько укоренилась в умах российской элиты, что они даже на камеру спрятать ее не способны. Так она и лезет из них.
Вы только посмотрите на эту подхалимскую улыбку Лаврова! Нет - она не отображает искренней радости. Он не делает одолжение американскому гостю. Это улыбка побитой собаки, которая пускай и дальше боится своего хозяина, но увидев куда более сильного противника подсознательно испытывает к нему искреннюю привязанность и столь же искренне выражает желание прислуживать ему!
Вспомните риторику российских СМИ накануне приезда Тиллерсона в Москву?
Еще в воскресенье вы могли услышать: "Рекс лает, Россия идет". Но уже в среду же, после встречи Тилларсона с Путиным, на которой последний был вынужден согласиться на все условия выставленные России правительством США. Вдруг! Неожиданно для всех риторика сменилась!
Уже никто не говорит про "лающего Рекса"
Тиллерсон говорит, что время Асада подошло к концу, а Лавров машет остатками гривы и задористо ржет, на том уровне громкости, которую позволяет статус встречи.
И никто не говорит, что Путин сдал Сирию и Асада. Просто все понимают, что она даже наверное в Ростов не переедет... Максимум в Тегеран. И то, если его не грохнут по дороге.
Но не только от Сирии отказался Путин. Похоже была еще решена судьба и КНДР.
Белый дом поставил Путина перед фактом, что намерен остановить Северную Корею военными средствами.
И похоже Путин опять "включил заднюю" и сдал Ына также как и Асада.
Неплохое начало, я считаю. Если все будет продолжаться в том же духе, то уже к осени с России снимут санкции. В виду того, что Россия освободит Крым и Восточную Украину.
Ну, а такие холуи как Лавров и Захарова во всю глотку будут "топить" за Трампа, ибо у них как у животных тяга к тем, кто способен их обидеть, а также ненависть и презрение к тем, кого способны укусить они.
Oleg Cheslavsky
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Если бы эти внутренние дела не лезли к нам,то в принципе незачем.
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"Меня вчера вы**али по полной и во все отверстия. Как мы после этого будем жить дальше? Как мы после такого будем жить дальше, Я ВАС СПРАШИВАЮ?!!!"
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Во всем этом важно отметить еще одну важную деталь, которая напрочь отсутствовала при администрации Обамы. Похоже на то, что внешнюю политику США стали активно формировать военные. Понятно, что Госдеп никуда не делся и является основным игроком во внешней политике, но Пентагон впервые, за долгое время, включен в большую игру и теперь ситуация будет наполняться совсем другим смыслом.
Республиканцы, получившие большинство в обеих палатах парламента, президента и все ключевые государственные посты, играют по своим правилам и когда они играют в полную силу, противникам лучше уходить в сторону, ибо кроме разрушения и поражения, они ничего не получат.
Между прочим, союзники тоже почувствовали новый стиль работы администрации США. И Трамп, и Тиллерсон задавали один и тот же вопрос: Почему Штаты должны заносить за ними хвосты по Украине и Сирии?
Это - хороший ответ, ибо неверные сигналы, которые посылались из Берлина и Парижа в Москву, дали Путину основания полагать, что его действия если не одобряют, то не осуждают. Когда фрау Меркель с ужасом констатировала факт пребывания Путина в параллельной реальности, ей бы следовало задуматься над тем, что она хорошо приложила руку к ее созданию.
Такой предварительный итог мы можем подвести по окончании визита Тиллерсона в Москву, но очевидно то, что грядут большие перемены во всем.
anti-colorados
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Волыні - мій уклон до землі....
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мне не нужны адреса - Ковель, Луцк, Любомль?
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US drops largest non-nuclear bomb in Afghanistan
Штаты сбросили в Афганистане самую большую не ядерную бомбу.
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кандидаты уже давно есть...
нявка вдова....
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"Мы избавим Украину и Сирию от страха перед Россией. Мы решим все проблемы", - Трамп
https://t.co/amBUT9KKZS
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Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію чотирьох американських військових посадових осіб.
Авіабомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb або просто МОАВ, яку також називають "матір'ю всіх бомб", скинули о 7 годині вечора за місцевим часом у четвер.
Бомба важить 9500 кг і має систему супутникового наведення. Бомба була скинута з літака МС-130, що експлуатуються Силами спеціальних операцій Військово-повітряних сил США.
Мішенню були тунелі, які використовуються бойовиками "Ісламської держави" в регіоні Ачин в провінції Нангархар на сході Афганістану поблизу пакистанського кордону.
Це перший випадок, коли МОАВ використали у бойових діях. Бомба була розроблена під час війни в Іраку. Результати бомбового удару поки невідомі.
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етого оленя никто не забыл.....
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