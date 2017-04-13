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 Происшествия, Общество
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Все про:ВР (22389) заключение (128)

 Рада не смогла изменить "закон Савченко" в части замены порядка зачисления срока предварительного заключения

Верховная Рада отказалась внести изменения в "закон Савченко" (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания).

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За принятие документа во втором чтении поддержали лишь 209 парламентариев, а его направление на повторное второе чтение - 217 депутатов при минимально необходимых 226.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Закон Савченко" уже выпустил на улицы более 10 тысяч преступников, - первый замглавы Нацполиции Троян

Затем председатель парламента Андрей Парубий еще несколько раз ставил на голосование данный законопроект, но он не набирал необходимое количество голосов.

Таким образом, законопроект считается отклоненным.

Первоначальным вариантом законопроекта было предусмотрено ввести запрет на применение "закона Савченко" к осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ко второму чтению из законопроекта эта норма была исключена и вместо нее депутаты предложили установить, что "закон Савченко" может применяться, только если человек предварительно находился под стражей более 12 месяцев.

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понятное дело, себя виновными в смертях и бедах которые принесут эти ублюдки вы виниьть не будете.
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Очевидно, что это закон был вброшен через Савченко в интересах Кремля для дестабилизации ситуации в стране. Однако большинство депутатов это никак не заботит - они в Раде работают на себе и своих хозяев, а не на Украину. Лживые и продажные твари.
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Я так понял, что теперь после 19ч. на улицу нормальным людям лучше не выходить? Когда же законы в ВР будут приниматься в пользу людей, а не упырей зловонных (Савченко, Ахметов, Окуп.блок, Ляшко и т.д.)?
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Аваков: особо тяжкие преступления идут на убыль. Преступления, другие, в процентах, то же.Верим.
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Ну правильно, там как раз всяким мразям вроде Ефремова или Штепы год за два уже считается, скоро выйдут по сговору с шоколадными.
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Ну да, этим точно тянут срок в сизо, а вот Ваш ник Вам не идет, смените.
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Не закон нада менять, а следователей которые из-за собственной некомпетентности дела затягивают, и все тип-топ буде.
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Ну ты крутой следак, если в деле десятки эпизодов, десятки экспертиз, десятки свидетелей, всё это разбросано по стране, когда действует банда, ты всё быстро сделаешь?
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Закон Савченко правильний і його не потрібно змінювати або скасовувати! Закон Савченко покликаний стимулювати органи слідства до швидшого розслідування кримінальних справ і передачі розслідуваної справи до суду.
Цей закон, по своїй суті, є правозахисним законом, який захищає основні права і свободи людини від свавілля поліцейсько-прокурорської системи. Якщо ж у когось є претензії до того, чому злочинці виходять так швидко на свободу, то це запитання потрібно адресувати конкретним судам, котрі постановили занадто м'які вироки конкретним злочинцям.
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Если бы еще следственные органы несли какую-то ответственность за затягивание дел. Им в принципе пофигу на какой срок сядет человек: кофейку попили, доказательную базу собрали, покурили, дело закрыли и пошли обедать. На судьбы людей им плевать.
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Якщо Василю до тебе в "гості" прийдуть три бандита - рецидивіста, та ще із зброєю, яких нещодавно випустили по "Закону Савченко", то напевно, ти їм скажешь: "...заходьте, будь-ласка, и беріть, що побажаєте..." А так усе виглядає правомірно: і судді повинні виносити правомірні рішення і швидко росслідування кримінальних справ повинно здійснюватися...
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Панасе, а до чого тут Ваші претензії до Закону Савченко? Ви можете логічно відповісти самому собі? У мене складається враження, що Ви просто підхопили чиюсь політичну заготовку і не думаючи, критикуєте правильний закон. Ви мені ставите запитання, а якщо....... Давайте я Вам поставлю запитання: А якщо .....до Вас сьогодні вночі прийдуть поліцейські і за надуманими підставами абсолютно незаконно закриють Вас в СІЗО.......маючи деякі сфабриковані докази ( які є недостатніми для передачі справи до суду, але є достатніми для продовження слідства і тримання Вас під вартою ) будуть продовжувати терміни вашого тримання в СІЗО ......і так буде тривати декілька років безперервно...........2-3-5 років....... Що скажете? Вам відомо, що особа може бути визнана винною тільки за рішенням суду? Саме тому цей Закон покликаний хоча б якось сприяти захисту прав громадян, які знаходяться в сліддчих ізоляторах і по їхні справи роками не розслідуються. А що до злоочинців, яких Ви боїтесь - суди повинні призначати суворі терміни покарання за важкі злочини - 15 - 20 років, а не 5-7. І це пробема не Закону Савченко, а Кримінального Кодексу і конкретного судді в конкретній справі.
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Василю, Ви праві! Але не можна підходити із однією "лінійкою" до усіх випадків... "Закон Савченко" зачіпає тільки вершину айсбергу недоліків судово-процесуального процесу та кримінального розслідування: у слідчого -- 150...500 справ; у судді -- 50...200 справ та ще залишилася стара корупційна система їх розгляду... на зміну потрібні роки і роки...
Василю, Ви розглядаєте тільки один бік питання, тому краще Вам не зустрічатися безпосередньо з бандитами - "беспредельщиками", бо нічого доброго від цього немає... або Ви, або вони, середнього -- не існує... і особова зброє у цьому випадку буде не зайвою...
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Мразь вышла на свободу потому, что ей дали очень малый срок в суде! Каким боком здесь Закон Савченко? Люди, вы что рехнулись? Научитесь думать своей дурьей башкой!
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Кожного депутата ВР України на місяць в СІЗО на екскурсію в камеру до тимчасово ув'язненних за тяжкі злочини... Може тоді бистріше будуть прийматися закони, а якщо не поможе. то тоді на півроку назад відпочивати в СІЗО, як в санаторій... особливо в Лук'янівське, де умови надзвичайні... там і туберкульозик, і хвороба Боткіна і сплять по черзі, бо ліжок не хватає на всіх одночасно...
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Ефремов не жалуется, ему в СИЗО хорошо
И срок реальный не отсидит, год за два же
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Законы для украинцев будут приниматься тогда, когда Украиной будут править украинцы, а не Этинзон(Кличко), Мендель(Порошенко), Коган(Турчинов), и др...
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Вы че про Ефремова забыли? Он же в СИЗО сидит, а срок идет . Получит год-два и Украина ему еще должна будет . За пересид
Рада не смогла изменить "закон Савченко" в части замены порядка зачисления срока предварительного заключения - Цензор.НЕТ 5878
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Ну, так пускай не сидит в СИЗО, а сидит на зоне или в тюрьме........ В чем проблема? Закон Савченко для того и принят, чтобі людей не мариновали в СИЗО без суда и следствия годами.............
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то Надежда, просто на Чиччолину не похожа, а так бы, все нормально, прошло по голосованию.
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Один сидить 5 років за качан кукурудзи, другий -- за те, що вбив одного, двох людей в результаті керування автотранспортом, а третій -- організував державний переворот в Луганську, наслідком якого стали смерті тисячі людей і втрата майна на мільйони і мільярди грн. -- теж відсидить 5 років... Ось вам і правова справедливість по "Закону Савченко"!!!
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Панасе, ти дебіл? Якщо когось посадили лише на 5 років, замість 25 за державний переворот і сепаратизм, то ти справді думаєш, що в цьому винен Закон Савченко? Чи може ти переслухався дешевої пропаганди ДУСІ?
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А при чем здесь закон Савченко? Пусть суды правильно судят.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРада не смогла изменить "закон Савченко" в части замены порядка зачисления срока предварительного заключения
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