 Рада не смогла изменить "закон Савченко" в части замены порядка зачисления срока предварительного заключения

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За принятие документа во втором чтении поддержали лишь 209 парламентариев, а его направление на повторное второе чтение - 217 депутатов при минимально необходимых 226.
Затем председатель парламента Андрей Парубий еще несколько раз ставил на голосование данный законопроект, но он не набирал необходимое количество голосов.
Таким образом, законопроект считается отклоненным.
Первоначальным вариантом законопроекта было предусмотрено ввести запрет на применение "закона Савченко" к осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Ко второму чтению из законопроекта эта норма была исключена и вместо нее депутаты предложили установить, что "закон Савченко" может применяться, только если человек предварительно находился под стражей более 12 месяцев.
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Цей закон, по своїй суті, є правозахисним законом, який захищає основні права і свободи людини від свавілля поліцейсько-прокурорської системи. Якщо ж у когось є претензії до того, чому злочинці виходять так швидко на свободу, то це запитання потрібно адресувати конкретним судам, котрі постановили занадто м'які вироки конкретним злочинцям.
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Василю, Ви розглядаєте тільки один бік питання, тому краще Вам не зустрічатися безпосередньо з бандитами - "беспредельщиками", бо нічого доброго від цього немає... або Ви, або вони, середнього -- не існує... і особова зброє у цьому випадку буде не зайвою...
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И срок реальный не отсидит, год за два же
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