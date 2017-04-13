 МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет в связи с введением чрезвычайного положения

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Департамент консульской службы МИД.
"Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение срока действия введенного 10.04.2017 на три месяца в государстве чрезвычайного положения, и, по возможности, воздержаться без крайней необходимости от поездок в эту страну, в т.ч. с туристической целью", - говорится в сообщении.
Упомянутые предостережения вызваны существенным активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, в т.ч. ИГИЛ, теракты которых, как показывает практика последних месяцев, все чаще направляются против гражданских лиц, в т.ч. с учетом их религиозной принадлежности.
Тем гражданам, которые уже находятся в Египте не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил; необходимо проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).
В случае пребывания в курортных местах Египта настоятельно рекомендуем проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности.
2785 9
"Снова в Крым!": в Финляндии отзывают тираж журнала из-за рекламы отдыха на оккупированном полуострове. ФОТО(71)
На сегодняшнем заседании Кабмин планирует продлить срок действия временных чрезвычайных мер в энергетике(69)
"Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен", - посол ЕС Мингарелли(142)
Львовская власть и бизнесмены заявили, что создают фонд для доплат лоукостерам за дешевые рейсы в город(21)
Выдыхайте. Апокалипсис невозможен(0)
Кремлевская марионетка Аксенов: Крым еще не готов конкурировать с турецкими курортами(44)
Египет существенно увеличил плату за въездные визы(135)
Ответить
Ответить
Низзя!
А то путен нападёть и расея может выйти из минских договорняков!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить