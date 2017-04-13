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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Египет (674) МИД (4032) туризм (990) ИГИЛ (484)

 МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет в связи с введением чрезвычайного положения

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет в связи с ухудшением внешнеполитической ситуации в этой стране и введением чрезвычайного положения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Департамент консульской службы МИД.

"Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение срока действия введенного 10.04.2017 на три месяца в государстве чрезвычайного положения, и, по возможности, воздержаться без крайней необходимости от поездок в эту страну, в т.ч. с туристической целью", - говорится в сообщении.

Упомянутые предостережения вызваны существенным активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, в т.ч. ИГИЛ, теракты которых, как показывает практика последних месяцев, все чаще направляются против гражданских лиц, в т.ч. с учетом их религиозной принадлежности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Египте ввели режим чрезвычайного положения

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил; необходимо проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

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В случае пребывания в курортных местах Египта настоятельно рекомендуем проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности.
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Комитет местного самоуправления Верховной Рады отклонил проект закона о временно оккупированных территориях.Документ фактически признавал оккупацию части территории нашего государства Российской Федерацией, а украинских пленников военнопленными. Авторы законопроекта возмущены.«Этот закон позволит помочь тем, кто сегодня в плену. Потому что они не признаются пленными. Они являются или заложниками, или задержанными на территории Украины, а не на территории, которая временно оккупирована внешним врагом», - пояснил член комитета местного самоуправления ВР Олег Березюк.
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почему не рекомендуют воздержаться от поездок в Мордор?
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Ты шо?
Низзя!
А то путен нападёть и расея может выйти из минских договорняков!!!
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а какая разница,раиська или игил...и так понятно.
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завтра новость - наглые обезьяны изьяли партию женских трусов у, очень уважаемого Саид Али, не рекомендуем ездить в Можайск.
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не хрен было с Путиным встречаться,он беданосец
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет в связи с введением чрезвычайного положения
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