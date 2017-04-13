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Все про:ВР (22388) закон (2278) детектив (30)

 Депутаты проголосовали закон о частных детективах

На сегодняшнем заседании Верховной Рады депутаты приняли Закон "О частной детективной (розыскной) деятельности".

Об этом сообщает парламентский коррспонднт Цензор.НЕТ.

За документ проголосовал 261 депутат.

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Законодательным актом легализовано частную детективную деятельность.

Закон определяет общие правовые основы организации частной детективной (сыскной) деятельности в Украине как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина на защиту своих законных прав и интересов.

Согласно Закону, "Частная детективная деятельность основывается на принципах верховенства права, законности, диспозитивности, объективности и беспристрастности, соблюдение прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, уважения человеческого достоинства, добросовестности, независимости субъектов частной детективной (розыскной) деятельности, конфиденциальности и сохранения профессиональной тайны, взаимодействия с правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами".

Законом установлено, что частным детективом может быть гражданин Украины, достигший 21 года, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях или органах досудебного расследования не менее трех лет, прошел соответствующее обучение с целью осуществления частной детективной (сыскной) деятельности и получивший в установленном законом порядке свидетельство о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельностью.

Законом также определены:

виды и правовой статус субъектов частной детективной (розыскной) деятельности;

процедуру выдачи свидетельств о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельностью;

виды детективных услуг, которые могут предоставляться субъектами частной детективной (розыскной) деятельности, права и обязанности этих субъектов;

вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих частную детективную (сыскную) деятельность;

процедуру получения разрешения на приобретение, хранение и применение специальных средств и условия их применения;

осуществление контроля за деятельностью субъектов частной детективной (розыскной) деятельности.

Закон принят с технико-юридическими правками. Проект Закона зарегистрирован за №3726.
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Чего то контролирующие органы плодятся как кролики , а толку никакого .
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Вроде бы хорошо и правильно...во всем цивилизованном мире есть....но учитывая наши реалии.....как то не уверен..что Украина готова к этому....
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