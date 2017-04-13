 Депутаты проголосовали закон о частных детективах

Об этом сообщает парламентский коррспонднт Цензор.НЕТ.
За документ проголосовал 261 депутат.
Законодательным актом легализовано частную детективную деятельность.
Закон определяет общие правовые основы организации частной детективной (сыскной) деятельности в Украине как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина на защиту своих законных прав и интересов.
Согласно Закону, "Частная детективная деятельность основывается на принципах верховенства права, законности, диспозитивности, объективности и беспристрастности, соблюдение прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, уважения человеческого достоинства, добросовестности, независимости субъектов частной детективной (розыскной) деятельности, конфиденциальности и сохранения профессиональной тайны, взаимодействия с правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами".
Законом установлено, что частным детективом может быть гражданин Украины, достигший 21 года, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях или органах досудебного расследования не менее трех лет, прошел соответствующее обучение с целью осуществления частной детективной (сыскной) деятельности и получивший в установленном законом порядке свидетельство о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельностью.
Законом также определены:
виды и правовой статус субъектов частной детективной (розыскной) деятельности;
процедуру выдачи свидетельств о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельностью;
виды детективных услуг, которые могут предоставляться субъектами частной детективной (розыскной) деятельности, права и обязанности этих субъектов;
вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих частную детективную (сыскную) деятельность;
процедуру получения разрешения на приобретение, хранение и применение специальных средств и условия их применения;
осуществление контроля за деятельностью субъектов частной детективной (розыскной) деятельности.
Закон принят с технико-юридическими правками. Проект Закона зарегистрирован за №3726.
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