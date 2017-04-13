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 Россия отказалась транслировать Евровидение-2017: "Вариант замены Самойловой на другого исполнителя даже не может рассматриваться"

"Первый канал" отказался от трансляции "Евровидения" из-за ситуации с конкурсанткой от РФ Юлией Самойловой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

Также читайте: Украина обеспечит равные возможности для участников Евровидения. Главное условие - уважать закон, - МИД

Телеканал сообщил, что получил письмо Европейского вещательного союза, в котором говорилось о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии Самойловой в Евровидении. При этом в ЕВС сослались на решение специальных служб Украины, сообщил телеканал.

"Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей. Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удалённого участия Юлии Самойловой либо ее замену на другого участника. Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемыми. Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идёт вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться. В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017", - говорится в заявлении телеканала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евровидение-2017 состоится в Киеве, - ЕВС опроверг информацию о переносе конкурса в Берлин

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.

Ранее стало известно, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию с песней Flame Is Burning будет представлять Юлия Самойлова, которая давала концерты в оккупированном Крыму.

После этого Европейский вещательный союз заявил: "Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы обеспечить выступление всех артистов на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае".
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Як можна пояснити поведінку кацапських ідіотів. Та ніяк.
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на сегодня из Крыма уже уехало 28 тысяч крымских татар,РАБссия повторяет подвиг Сралина 1944 года в Крыму но более хитрым способом...
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Поверьте это только официальные данные, уехало больше, причем не только крымские татары уезжают , крымских татар пресуют что бы уезжали, остальных крымчан принуждают уезжать безработицей.
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на их место прутся магаданцы и прочие хуянцы ..все форумы кацапские забиты высерами этих тварей..
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Как говрорят у нас в Кении. Баба с воза ,кобыле легче))))))))))))))
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Ну вот и славненько, и если выступать они в этом году не будут значит у них и нет шансов выиграть
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Т.е. на Роисе шото нормально спеть могла только эта колясочница. Бядааааа...

160 миллионов буратин и одна мальвина-инвалид.
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Есть в этом для правды у нас африканцы учат русские маты , чтобы посылать могли на доступном языке.
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Шо вы говорите??? Ай-яй-яй ..... Ну кто бы мог подумать?
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путлер может взорвать в раше несколько многоэтажек, и транслировать это вместо Евровидения. Опыт у него в этом богатый.
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Развлечение такое может каждую неделю устраивать. После взрыва метро , вата так возбудилась, прям страшно им жить стало, не известно где еще взорвут. Известно, где Вовка скажет , там и взорвут
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Вот кацапы уже и не на Евровидении !!!! Следующим будет чм по футболу. Кацапы так смакуют что он у них все таки будет
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С понтом в кацапстане калек болше нет, горазды врать...
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Кому хуже сделают запретив трансляцию? Ей богу больные на всю голову.
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Вместо евровидения вата будет смотреть Киселева !!!!
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Они танковый биатлон посмотрят по фильмоскопу))))))
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Евровидинье отлично пройдёт без пидарашки. С чем собственно всех и поздровляю))
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Не приедет одна рашистская певичка, а с неи еще столько хлама не приедет!!!! Интересно хуйло будет мстю устраивать?
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Путлер едет на коне
А народ живёт в гоффне..
Сралин папа наш родной
Просит Путлеру конвой
Припев : Путлер всегда живой...
Гаага Гаага Гаага
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Нада уже параевровидение для колясочников отдельное как и олимпиаду))))))))))Шутка конечно Но я считаю это правокацией со стороны РФ Адевчёнка просто подстава Жалко её но она должна уважать законы других государств.
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Не надо быть дурои. Она инвалид и должна достоино себя вести что бы не жалость вызывать а уважение, это просто тряпка очередная об которую хуйло вытер ноги и выбросил
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Кремль даже попытки не сделал извинится Впрочем и она могла бы извинится занарушение Украинского законодательства А раз до неё не доходит, то и не особо жалка.
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наплевать на петушню запоребриковую - у них там своя сволочная свадьба..
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Індіанці в лісах Амазонки теж не побачать Євробачення в Україні. І наступний конкурс теж. Чому нас має хвилювати що варвари з-за порєбріка теж його не подивляться?
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Гейропа не для кацаПсинов, сказал Жиринжопский и купил ящик шампаньскага для братана Трампа...
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Нужно коллективное соболезнование на уровне МИДов)))))))))))))
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Официальные правила Евровидения гласят:
"Согласно регламенту конкурса, только страны, транслировавшие конкурс в прямом эфире, допускаются к участию в следующем конкурсе."

То есть православный рейх автоматически пропускает и следующий конкурс. Эта пабеда, я щетаю.
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кацаПсины в Самаре якобы поймали украинского Штирлица собиравшего информацию о вокзалах РАБссии....,вы поняли куда клонят ФСбэшные ШАКАЛЫ?
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Страниц пять будет комментов как всем наплевать...
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Как всем радостно, что изоляция кацапии все серьезнее.
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Антон Мухарский : клип А тело пело
поржём вместе... :D
Антон ты лучший..
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Зачем им Евровидение ? Если есть группа "Любэ"...
Задача Украины - сделать сочные интернет-трансляции - вменяемые люди всегда посмотрят.
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Вообще как-то не впечатляет. Когда тома гавкнула на их аэродром в Сирии они хоть глаза выпучили. А тут ни тебе угроз, ни шантажа.
Да, Россия уже не та, что неделю назад. Утрамповали, затриллерсонили.
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Подобные инсинуации лишь поднимают значимость этого говенного евровидения - оно того недостойно. Учредители сего "конкурса" жадно потирают руки, видя скандалы вокруг своего творения: чем больше мероприятие политизируется, тем больше лохов пришлет платные смски. Там и так одни инвалиды выступают последние лет десять, так что одним больше или меньше, роли не сыграет.
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Очень хорошо. Помойное ведро- россия , должно быть тщательно закрыто, воизбежание инфицирования здоровых людей.Ни какого евровидения для мутантов.
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Ты ничем не лучше них. Перечитай свои комментарии - они все пропитаны злобой и стервозностью, ни одного нормального.
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Правильно, за поребрик, за поребрик,и колючюю проволоку, ров с крокодилами , высоковольтный провод.Не мало?
Чтоб глаза вас не видели ,упыри казламордые , уши не слышали , и запаха вашего репоедно-лапотного не было!
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Не плач Россия Танцуй европа У Пуина самая самая.... подкралася попа)))))) Опа))))))))))
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Совсем не похоже на руцких! А пригрозить ударом Калибобров по Киеву? А выпучить глаза и надуть щёки?
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ото нехай на мокшанських болотах їде співати жабам, звістно, якщо їх не поїли місцеві орки...))
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гордые ватники ваще должны отказаться от этого гейвидения и вообще от всех международных проектов..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия отказалась транслировать Евровидение-2017: "Вариант замены Самойловой на другого исполнителя даже не может рассматриваться"
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