 Россия отказалась транслировать Евровидение-2017: "Вариант замены Самойловой на другого исполнителя даже не может рассматриваться"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.
Телеканал сообщил, что получил письмо Европейского вещательного союза, в котором говорилось о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии Самойловой в Евровидении. При этом в ЕВС сослались на решение специальных служб Украины, сообщил телеканал.
"Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей. Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удалённого участия Юлии Самойловой либо ее замену на другого участника. Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемыми. Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идёт вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться. В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017", - говорится в заявлении телеканала.
Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.
Ранее стало известно, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию с песней Flame Is Burning будет представлять Юлия Самойлова, которая давала концерты в оккупированном Крыму.
После этого Европейский вещательный союз заявил: "Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы обеспечить выступление всех артистов на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае".
9993 266
Материалы по теме: Евровидение
У МВД достаточно сил и средств для обеспечения безопасности во время Евровидения, - замминистра Яровой(11)
"России не было нужно участие в Евровидении, ей была нужна провокация", - Порошенко(63)
Россия может участвовать в Евровидении-2017 с артистом, не нарушавшим законов Украины, - Кириленко. ВИДЕО(85)
Украина может быть исключена из будущих конкурсов Евровидения из-за запрета на въезд Самойловой, - Европейский вещательный союз направил письмо Гройсману. ДОКУМЕНТ(771)
Наглядова рада суспільного мовлення обирає Голову правління НСТУ. ВІДЕО(0)
"Позиция Европейского вещательного союза политизирует конкурс", - Кириленко назвал незаконной трансляцию выступления Самойловой на Евровидении(111)
"Нет смысла убеждать Украину изменить свое решение по Самойловой", - Кириленко о российской участнице Евровидения(113)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
160 миллионов буратин и одна мальвина-инвалид.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А народ живёт в гоффне..
Сралин папа наш родной
Просит Путлеру конвой
Припев : Путлер всегда живой...
Гаага Гаага Гаага
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Согласно регламенту конкурса, только страны, транслировавшие конкурс в прямом эфире, допускаются к участию в следующем конкурсе."
То есть православный рейх автоматически пропускает и следующий конкурс. Эта пабеда, я щетаю.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
поржём вместе... :D
Антон ты лучший..
Ответить
Задача Украины - сделать сочные интернет-трансляции - вменяемые люди всегда посмотрят.
Ответить
Да, Россия уже не та, что неделю назад. Утрамповали, затриллерсонили.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чтоб глаза вас не видели ,упыри казламордые , уши не слышали , и запаха вашего репоедно-лапотного не было!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить