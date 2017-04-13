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 "Первый канал" отказался показывать Евровидение в РФ: "Вариант замены Самойловой на другого исполнителя даже не может рассматриваться"

"Первый канал" отказался от трансляции "Евровидения" из-за ситуации с конкурсанткой от РФ Юлией Самойловой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

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Телеканал сообщил, что получил письмо Европейского вещательного союза, в котором говорилось о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии Самойловой в Евровидении. При этом в ЕВС сослались на решение специальных служб Украины, сообщил телеканал.

"Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей. Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удалённого участия Юлии Самойловой либо ее замену на другого участника. Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемыми. Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идёт вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться. В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017", - говорится в заявлении телеканала.

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Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.

Ранее стало известно, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию с песней Flame Is Burning будет представлять Юлия Самойлова, которая давала концерты в оккупированном Крыму.

После этого Европейский вещательный союз заявил: "Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы обеспечить выступление всех артистов на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае".
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Не велика потеря.....как говорят...баба з возу..кобыле легче.....
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Вполне ожидаемо. Трудно им придется, если показать Киев, в котором, внезапно нет фашистов
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Кацапье, а как же Евровидение-2018 в мацкве? Фсьо, кончилось?
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Кагбе сугубо фиолетово. Могут себя еще за член укусить для полного счастья. Нет кацапов - чище воздух.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Первый канал" отказался показывать Евровидение в РФ: "Вариант замены Самойловой на другого исполнителя даже не может рассматриваться"
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