 ГПУ сообщила о подозрении замначальника ГУ ГФС в Киевской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
"Правоохранитель путем злоупотребления властью и служебным положением, действуя в пользу ряда юридических лиц, подписал решение об отмене налоговых сообщений-решений, в результате чего незаконно освободил субъектов хозяйственной деятельности от уплаты обязательных платежей, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в государственный бюджет Украины средств на сумму более 12 млн гривен", - говорится в сообщении.
Заместителю начальника ГУ ГФС сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В ГПУ отметили, что за совершение этого уголовного преступления определено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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