 Рада уволила главу Фонда госимущества Билоуса

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За проголосвало 242 депутата.
Согласно пункта 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановила освободить Белоуса Игоря Олеговича с должности Председателя Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован за №6354.
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С данным заявлением выступил внефракционный нардеп Виктор Чумак.
Он озвучил требование срочно поставить на голосование законопроект 2278 относительно импичмента президенту.
По словам Чумака, партии, когда шли на выборы в Раду, дали ряд обещаний относительно политической реформы в Украины, но уже долгое время их не выполняют.
В связи с этим группа депутатов, к которым присоединились также представители партий «Демократический альянс», «Демократический контроль» и «Воля», призвала парламент и президента посодействовать тому, чтобы уже в мае были поставлены на голосование следующие законопроекты:
- №2278 о временной следственной комиссии для устранения президента с поста в порядке импичмента;
- №1068-1 и 1068-2 о выборах народных депутатов по пропорциональной системе с открытыми списками;
- №1776 о внесении изменений в Конституцию в части отмены неприкосновенности депутатов и судей;
- №5487 о внесении изменений в некоторые законы относительно неприкосновенности депутата;
Также депутаты требуют рассмотреть в Раде внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно предотвращения коррупции и конфликта интересов в деятельности лиц, занимающих публичные и политические должности, и новый законопроект о референдуме.
«В противном случае мы все сохраняем за собой право на акции прямого действия», - пригрозил Чумак.
В частности, проект закона №2278 должен законодательно урегулировать правовой статус, полномочия и организационные основы деятельности специальной временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования во время процедуры устранения президента с поста в порядке импичмента.
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Объединенные Арабские Эмираты не заключали договоров о поставках оружия в Украину.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны по военным вопросам Фарис Аль Мазруи, сообщает пресс-служба арабского МИД.В свою очередь сам Порошенко сообщил, что стороны «заключили и определили сроки поставки для украинских Вооруженных Сил необходимых оборонительных средств».
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Глупость, безумство, повторы,
Скажут, что ждать впереди.
Будут обманывать воры -
Даже гадать не ходи.
Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать.
Зло, без лихих наказаний,
Ширится, пухнет, растет.
Что там за буря в стакане?
Чем недоволен народ?...
(повністю: Торжество безумства )
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