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Все про:выборы (21663) Госдума (952) Крым (19483) Путин (23626)

 Госдума России поддержала перенос выборов президента на годовщину аннексии Крыма

Государственная дума России 12 апреля одобрила изменение даты в первом из трех необходимых голосований по этому вопросу в нижней палате парламента. Как ожидается, решение будет принято в целом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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"За" проголосовали 333 депутата из 450. Фракция КПРФ, вопреки обещаниям, не голосовала "против", а не участвовала в голосовании вовсе.

Поправки внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. В пакете законопроектов также предлагается отменить использование на выборах открепительных удостоверений, расширить возможности наблюдателей и журналистов, разрешить видеонаблюдение за выборами.

Российские политологи и депутаты оппозиционных фракций отмечали, что перенос выборов связан с желанием повысить явку. В разговоре с Би-би-си Клишас ранее отметил, что авторы поправок не стремились перенести день голосования именно на дату аннексии Крыма. Однако, представляя законопроекты, Клишас назвал совпадение выборов президента с годовщиной аннексии Крыма "позитивным", поскольку оно "имело широчайшую общественную поддержку".

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Против собственно переноса выборов никто из депутатов в ходе обсуждения не возражал. Опасения парламентариев сосредоточились на контроле за голосованием после отмены открепительных. Согласно законопроекту, избиратели, которые в день выборов не будут находиться по месту жительства, но захотят проголосовать, смогут быть включены в список избирателей там, где они находятся. Нужно будет подать заявку в избирательную комиссию на включение со всеми своими данными. При этом порядок и сроки подачи заявок, а также система контроля над этой системой в законопроекте не прописаны. Их должен установить ЦИК.

На многократные вопросы депутатов о методах контроля за голосованием сенатор Клишас отвечал одинаково. Он попросил депутатов поверить, что ЦИК проработает все необходимые процедуры перед вторым чтением и проголосовать за законопроект в первом чтении без деталей.

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В поддержку переноса выборов ранее высказались председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Опрошеннные Би-би-си эксперты и депутаты говорили, что возможный перенос президентских выборов связан с желанием власти повысить явку.
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И не забудьте россиянам рассказать о санкциях "в нагрузку" к аннексии Крыма. Пущай порадуются.
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Переноси...не переноси...а 108 процентов за хуйла будет в любом случае......
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все это бред, нет у них никаких выборов, Хуйло нарисует свои 86-90% как всегда
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вот сижу сейчас и смотрю концерт Нашествие-2001. Мне непонятно, куда делось это свободолюбивое общество 16-ти-летней давности? Воля и Разум где-то загноились и исчезли н.а.в.с.е.г.д.а.
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То всё наркотики и абколотые апельсины ,расея любит гармошку
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Правильнее перенести на день смерти царя...
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Походу нет бабла праздновать оба мероприятия )))
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лучше на 1 апреля, день дурака лучше подходит
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ну за голосование))) кацапов с включением) нужного числа, недостающих голосов хуйло-податых мокшанцев!
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Тётя Роза‏ @ANAKOYHER ЧитатьЕщеПишут: в следующем году будут выборы.
Это ложь. В следующем году будет голосование.
А выборы в России будут неизвестно когда.
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Госдума России поддержала перенос выборов президента на годовщину аннексии Крыма - Цензор.НЕТ 6869

Но ведь тогда Черное море 150 милиионов лет назад уже выкопали бандеровцы)))
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ход неплохой, людей будут радовать на выборах, какой царь молодец, как украл кусок территории, в империи прирост, главное, чтобы не думали, что у холопов в кошелке убыток и царь и бояре воруют.
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чем дольше хуйло будет их презиком, тем лучше.
никакой модернизации, никаких изменений !
побольше коррупции, распила стран и тд.
тогда рашка распадется на составные части. и это единственный хороший вариант для украинцев.
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путин наше все. позорники вы кацапы ваш през хуйло.
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скіки щастя водночас: і шанмирк, і вибори путєна!
як вата це зможе винести?
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никогда не понимал зачем раше выборы..
это ж одни расходы - на подкуп избиркомов, на беркутню, на титушек, на рекламу, на тролей.
неужели все ради того чтобы прогнуться под требования ненавистного запада, что типа должны быть выборы?
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Могут принять закон,что выборы проведены,явка не менее 90%,кандидата два, президент один и тот-же.Второй вариант: выборы не нужны - лишняя трата денег на бюллетени,где уже нарисован нужный результат.Зомбированные.
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еще б не проголосовали. никакой думы нет. есть стадо послушных овец марионеток хуйла. выполнят любой его приказ. без базара
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Типа придите и отблагодарите своего верховного за крымнаш...
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никаких выборов не будет. будет шоу, в результате которого хуйло снова назначит себя царем козломордора
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Украинцев не должны волновать эти "выборы" и их сроки...
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А что тут странного? Крым то под флагом РФ и паспорта у крымчан российские... Это огромная победа РФ, впервые с 1945.
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Победа это положить 30 млн граждан а поражение - положить 15 млн , как в первой мировой .
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Когда сэпар постит что Голубан воевал в ..востоке.. вы не верите а когда про 50 трупов в день - самый правдивый источник информации Так боишься попасть на войну что занимаешь позицию страуса?
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Бред , какие 50 человек в день , по сетям бы уже такой вой стоял .
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Я тут Гыга макаю в несоответствия его видения мира Госдума России поддержала перенос выборов президента на годовщину аннексии Крыма - Цензор.НЕТ 238
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Госдума России поддержала перенос выборов президента на годовщину аннексии Крыма - Цензор.НЕТ 2633

они всегда остаються не с той стороны двери...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдума России поддержала перенос выборов президента на годовщину аннексии Крыма
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