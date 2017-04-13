 Госдума России поддержала перенос выборов президента на годовщину аннексии Крыма

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
"За" проголосовали 333 депутата из 450. Фракция КПРФ, вопреки обещаниям, не голосовала "против", а не участвовала в голосовании вовсе.
Поправки внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. В пакете законопроектов также предлагается отменить использование на выборах открепительных удостоверений, расширить возможности наблюдателей и журналистов, разрешить видеонаблюдение за выборами.
Российские политологи и депутаты оппозиционных фракций отмечали, что перенос выборов связан с желанием повысить явку. В разговоре с Би-би-си Клишас ранее отметил, что авторы поправок не стремились перенести день голосования именно на дату аннексии Крыма. Однако, представляя законопроекты, Клишас назвал совпадение выборов президента с годовщиной аннексии Крыма "позитивным", поскольку оно "имело широчайшую общественную поддержку".
Против собственно переноса выборов никто из депутатов в ходе обсуждения не возражал. Опасения парламентариев сосредоточились на контроле за голосованием после отмены открепительных. Согласно законопроекту, избиратели, которые в день выборов не будут находиться по месту жительства, но захотят проголосовать, смогут быть включены в список избирателей там, где они находятся. Нужно будет подать заявку в избирательную комиссию на включение со всеми своими данными. При этом порядок и сроки подачи заявок, а также система контроля над этой системой в законопроекте не прописаны. Их должен установить ЦИК.
На многократные вопросы депутатов о методах контроля за голосованием сенатор Клишас отвечал одинаково. Он попросил депутатов поверить, что ЦИК проработает все необходимые процедуры перед вторым чтением и проголосовать за законопроект в первом чтении без деталей.
В поддержку переноса выборов ранее высказались председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Опрошеннные Би-би-си эксперты и депутаты говорили, что возможный перенос президентских выборов связан с желанием власти повысить явку.
2591 51
"Я люблю тебя, папа", - российская полиция арестовала оппозиционера Мальцева, взломав дверь квартиры "болгаркой" и напугав его детей. ВИДЕО(311)
Для Путина наступил момент выбора: либо РФ продолжает поддержку Асада, либо выступает вместе с международным сообществом, - Трюдо(83)
Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ(177)
Трамп о ситуации в Сирии: Если бы Путин не поддержал "это животное", проблемы сейчас бы не было(277)
The Washington Post: Это может дискредитировать Путина на следующих выборах. Россияне протестуют! Часть VII(0)
Путин: Союзники США по НАТО кивают, как китайские болванчики(132)
Ветер перемен в Нацбанке, теория и практика Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(11)
Ответить
Обращение С.В. Лаврова к сотрудникам МИД РФ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это ложь. В следующем году будет голосование.
А выборы в России будут неизвестно когда.
Ответить
Но ведь тогда Черное море 150 милиионов лет назад уже выкопали бандеровцы)))
Ответить
Ответить
никакой модернизации, никаких изменений !
побольше коррупции, распила стран и тд.
тогда рашка распадется на составные части. и это единственный хороший вариант для украинцев.
Ответить
Ответить
як вата це зможе винести?
Ответить
Ответить
Ответить
это ж одни расходы - на подкуп избиркомов, на беркутню, на титушек, на рекламу, на тролей.
неужели все ради того чтобы прогнуться под требования ненавистного запада, что типа должны быть выборы?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ходаковский пишет
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
они всегда остаються не с той стороны двери...
Ответить
Ответить
..
.....
Ответить